Un Cavalluccio come stile di vita e un sogno da realizzare. Filippo Bertaccini è l’ultimo luminoso prodotto del settore giovanile del Cesena, reduce dai primi minuti collezionati in Prima squadra. Romagnolo doc, il suo sogno di arrivare a vestire la maglia bianconera si è coronato lo scorso 23 novembre, dopo una vita a prepararsi per l’appuntamento.
“Vengo dalle giovanili, ho iniziato a giocare nel Cesena quando avevo sette anni. Sono sempre stato tifoso, andavo allo stadio con mio padre e con mio zio. Mi divertivo, era un momento bellissimo”.
I colori di questo club scorrono nelle sue vene sin dalla tenere età, come Bertaccini racconta in esclusiva a GOAL.
“Tu entri nel Cesena e sogni di arrivare a quel momento: non si entra in questo club per arrivare a farti notare da altre società, ma per giungere a quelle emozioni lì”.