L’esordio è arrivato al minuto 83 di Monza-Cesena. Con il Cavalluccio sotto di un goal e a caccia del pareggio, Mignani ha deciso di buttare Filippo nella mischia: un segnale della grande fiducia riposa nei suoi confronti dal club e dal suo allenatore.

”.Quando sono entrato - racconta Bertaccini - avevo proprio l’emozione di rappresentare il mio popolo, la mia città, di difendere i colori della maglia. È inspiegabile quello che prova un ragazzo di Cesena che gioca per la squadra della sua città”.