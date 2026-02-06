Backstage - Un esempio di vita, un dramma alle spalle: Giangiacomo Magnani pronto a riprendersi il Palermo

Il calcio moderno va, spesso, di fretta, molto di fretta. Ci sono tante partite, un ritmo serrato che, nonostante gli stipendi milionari ricevuti dai calciatori, non erode quella che poi resta una grande verità: in campo ci vanno gli uomini, tali prima ancora che atleti.
E a volte gli uomini, pur con maglietta e scarpini, devono fare i conti con delle problematiche che, giustamente, li portano a metter da parte lo sport, o comunque a rimodularne, per qualche tempo, il proprio apporto.
È il caso, ad esempio, di Giangiacomo Magnani, appena tornato al Palermo dopo sei mesi alla Reggiana in prestito. Una parentesi che, però, ha avuto origine non in particolari necessità calcistiche, bensì dovute a una scelta precisa di vita del difensore, che ha trascorso gli ultimi mesi dividendosi fra la maglia granata e la vicinanza alla moglie Eleonora.