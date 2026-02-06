Backstage - Un esempio di vita, un dramma alle spalle: Giangiacomo Magnani pronto a riprendersi il Palermo

Dopo sei mesi, però, Magnani è tornato al Palermo. Lo ha fatto grazie alla risoluzione anticipata del prestito che il club rosanero aveva concesso alla Reggiana, frutto della meravigliosa notizia del miglioramento delle condizioni della moglie. Una risalita dalle tenebre che lo stesso Magnani ha raccontato in conferenza stampa.

“Agosto è stato il mese più difficile della mia vita, esami su esami. Sono stati mesi difficilissimi, di cure: fortunatamente le cose sono andate bene. Non è ancora finita, chi affronta queste cose sa che ci vogliono anni”.

Come detto dallo stesso Giangiacomo, il peggio è passato, sebbene non sia ancora totalmente alle spalle. Ma, ovviamente, la speranza per lui e per la moglie Eleonora, è che le pagine nere di questa storia siano terminate e che, invece, possano iniziare quelle luminose.