Backstage - Mattia Liberali a GOAL: “Il Milan mi ha dato tanto, ringrazierò sempre Fonseca. Oggi penso solo al Catanzaro”

Mattia Liberali nasce in Brianza nell’aprile del 2007. Per arrivare al prato verde e al pallone fra i piedi ci mette poco, pochissimo: “Inizio grazie a papà e a nonno. Ho iniziato nelle Aquile della Brianza, vicino Muggiò a casa mia. Poi sono passato alla Dominante, società affiliata al Milan e da lì a otto anni sono andato subito in rossonero, sono stato il secondo 2007 ad arrivare lì”.

La famiglia, come spiegato da Mattia, è completamente tifosa del Milan, ragion per cui l’emozione è doppia: “Da piccolo non realizzi neanche più di tanto, ricordo che mio nonno era felicissimo. Poi te ne rendi conto col passare del tempo, è stato davvero incredibile”.