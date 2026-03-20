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Mattia Liberali Catanzaro BackstageUfficio Stampa US Catanzaro
Matteo Occhiuto

Backstage - Mattia Liberali a GOAL: “Il Milan mi ha dato tanto, ringrazierò sempre Fonseca. Oggi penso solo al Catanzaro”

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B: l’intervista esclusiva a Mattia Liberali, stellina del Catanzaro.

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Intervista realizzata giovedì 19 marzo. 

L’anno della maturità calcistica. A 18 anni, Mattia Liberali è considerato uno degli astri nascenti del nostro calcio: talento luccicante che brilla sulla trequarti di un Catanzaro mina vagante dell’alta classifica di Serie B. Lui, che dopo una vita nelle giovanili del Milan, ha deciso di ripartire dalla Calabria e dal Catanzaro, cambiando stile e modalità di crescita, scegliendo la gavetta e raccontandola, in esclusiva, ai microfoni di GOAL. “Dal mio punto di vista personale - racconta Mattia Liberali - sta andando molto bene. Ho avuto subito buone sensazioni, come tutti all’inizio mi sono dovuto adattare anche perchè passare dalla Primavera alla Prima squadra è sempre un salto grande. Ma sia mister Aquilani che il direttore Polito che l’ambiente mi hanno dato i tempi giusti, adesso penso e spero di continuare così”.

  • AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport

    GLI INIZI E L’ARRIVO AL MILAN

    Mattia Liberali nasce in Brianza nell’aprile del 2007. Per arrivare al prato verde e al pallone fra i piedi ci mette poco, pochissimo: “Inizio grazie a papà e a nonno. Ho iniziato nelle Aquile della Brianza, vicino Muggiò a casa mia. Poi sono passato alla Dominante, società affiliata al Milan e da lì a otto anni sono andato subito in rossonero, sono stato il secondo 2007 ad arrivare lì”

    La famiglia, come spiegato da Mattia, è completamente tifosa del Milan, ragion per cui l’emozione è doppia: “Da piccolo non realizzi neanche più di tanto, ricordo che mio nonno era felicissimo. Poi te ne rendi conto col passare del tempo, è stato davvero incredibile”.

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  • Manchester City v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    LE GIOVANILI ROSSONERE E IL RAPPORTO CON CAMARDA

    In rossonero Liberali trova un altro Golden boy, Francesco Camarda, con cui nelle giovanili forma una coppia da far brillare gli occhi: il Milan in quegli anni è dominante nel settore giovanile, vincendo vari campionati. Mattia racconta “Erano Scudetti giovanili, certo, ma comunque sono state esperienze incredibili che hanno anche fatto nascere rapporti che sono durati nel tempo. Con i ragazzi di quegli anni, infatti, ci sentiamo ancora, quando possiamo ci incontriamo”.

    E con Camarda, ovviamente, il legame è doppio: “Con Cama - spiega Liberali - ci sentiamo spesso, l’ho incontrato da poco a Milano, lui era appena reduce dall’infortunio”.

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  • Verona v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    LA TOURNEE IN USA, IL DEBUTTO IN A E IL RAPPORTO CON FONSECA

    Il grande salto arriva nell’estate del 2004, quando Liberali viene inserito nel gruppo di giocatori con cui il Milan si presenta per una tournée estiva negli Stati Uniti. “All’inizio non ci credevo. Sapevo che il Milan stava costruendo l’Under 23, pensavo che sarei andato con loro. E invece è arrivato il messaggio della Prima squadra: mi sentivo un bambino al parco giochi, non ci credevo, era un sogno stare a Milanello”.

    In America, Liberali gioca anche, trovando spazio nelle amichevoli con City e Real Madrid: “È stato abbastanza imprevedibile. Quando mister Fonseca mi chiese di entrare pensai ‘Ma come? Subito, alla prima partita?’. Poi due giorni dopo ho saputo che avrei giocato titolare con il Real: un sogno”.

    Poche settimane dopo, poi, Liberali entrerà nella storia del Milan Futuro, appena iscritto alla Serie C, diventando il primissimo marcatore della squadra, in un match di Coppa Italia vinto contro il Lecco: “La differenza si è sentita - racconta Mattia - fra il passare fra la Primavera e il calcio dei grandi. C’è stato il periodo di adattamento. Per mia esperienza personale, le squadre B ti avvicinano ancora di più alla Prima squadra. Ti confronti anche con persone, all’interno del tuo stesso gruppo, che hanno dieci-quindici anni nei professionisti ti aiuta dal punto di vista formativo e ti prepara di più per la Serie A”.

    Serie A che, alla fine, Mattia assaggia a dicembre: nel match con il Genoa, è titolare a San Siro, nel giorno in cui il club meneghino festeggia i 125 anni di storia: “Io l’ho saputo ovviamente da mister Fonseca, me l’aveva detto in settimana. Mi chiese di star tranquillo, di giocare come avevo sempre fatto. Sognavo San Siro fin da bambino, ti ritrovi davanti a 80mila persone, sono emozioni difficili da spiegare. La maglia di quella notte è a casa, in cornice. Tutta la mia famiglia venne allo stadio, fu incredibile, sono tutti tifosi”. 

    Fra Fonseca e Liberali c’è stato un grande feeling: “Non smetterò mai di ringraziarlo, mi ha regalato una grandissima opportunità. Mi ha dato libertà e tranquillità, non è una cosa che tutti riescono a dare. Chi altro del Milan mi ha aiutato? Sicuramente Florenzi, mi ha preso subito sotto la sua ala, ma anche tanti altri, da Gabbia a Calabria. Sono tutti giocatori che mi hanno aiutato, tutti campioni”.

  • Mattia Liberali Catanzaro BackstageUfficio Stampa US Catanzaro

    LA FIRMA COL CATANZARO E L’AVVENTURA IN CALABRIA

    In estate, però, col Milan le squadre si dividono, Mattia sceglie di ripartire dalla Serie B e va nel club che più lo ha voluto: “Ho visto che il Catanzaro puntava tanto sui giovani, era convintissimo di me, mister Aquilani e il direttore Polito mi hanno voluto fortemente. Ho parlato con il mio procuratore Alessandro, (Lucci, ndr) ho capito fosse la scelta giusta”.

    Proprio Aquilani, allenatore dei giallorossi, è uno dei fattori che sta rendendo più felice della sua scelta il giovane classe 2007: “Il mister ci dice di giocare spensierati, di cercare sempre di avere il pallone fra i piedi e, quando succede, di divertirci. Su questo è bravissimo, gli piace giocare, gli piace farlo coi giovani e sicuramente la presenza anche di calciatori esperti lo aiuta tanto”.

    A proposito di giovani, a Catanzaro Liberali ha formato un bel tandem con Alphadjo Cissè, al momento infortunato ma protagonista di una grande prima parte di stagione: “Alpha lo conoscevo dai tempi del Verona, abbiamo fatto dei ritiri con le Nazionali. Vederlo dal vivo giorno per giorno ti fa rendere conto del suo talento, è indiscutibile”.

    Subito Liberali ha visto il valore del campionato cadetto: “È un torneo molto combattuto, devi essere concentrato in tutte le partite, senza margini di errore. Sul finale di stagione pensiamo di partita per partita, dobbiamo dare il massimo in ogni momento e poi quello che verrà lo scopriremo al momento. Ma se continuiamo così potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

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  • liberali italia nazionaleGetty Images

    SOGNO PER IL FUTURO? LIBERALI E IL FOCUS SUL PRESENTE

    Talento immenso nel presente e zero pensieri per il futuro. È così che Liberali vive il suo calcio: “Dico la verità, non saprei dirti un sogno nel cassetto. Voglio continuare come sto facendo col Catanzaro, i sogni cambiano, si evolvono, maturano nel tempo. Penso tanto al presente, poco al futuro”.

    E su un possibile ritorno al Milan, un domani: “È stata un’esperienza meravigliosa, dirò sempre grazie al club, ma ora, come dicevo, penso solo al Catanzaro. Poi quello che verrà sarà un di più”.

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