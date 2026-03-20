Backstage - Mattia Liberali a GOAL: “Il Milan mi ha dato tanto, ringrazierò sempre Fonseca. Oggi penso solo al Catanzaro”

Il grande salto arriva nell’estate del 2004, quando Liberali viene inserito nel gruppo di giocatori con cui il Milan si presenta per una tournée estiva negli Stati Uniti. “All’inizio non ci credevo. Sapevo che il Milan stava costruendo l’Under 23, pensavo che sarei andato con loro. E invece è arrivato il messaggio della Prima squadra: mi sentivo un bambino al parco giochi, non ci credevo, era un sogno stare a Milanello”.
In America, Liberali gioca anche, trovando spazio nelle amichevoli con City e Real Madrid: “È stato abbastanza imprevedibile. Quando mister Fonseca mi chiese di entrare pensai ‘Ma come? Subito, alla prima partita?’. Poi due giorni dopo ho saputo che avrei giocato titolare con il Real: un sogno”.
Poche settimane dopo, poi, Liberali entrerà nella storia del Milan Futuro, appena iscritto alla Serie C, diventando il primissimo marcatore della squadra, in un match di Coppa Italia vinto contro il Lecco: “La differenza si è sentita - racconta Mattia - fra il passare fra la Primavera e il calcio dei grandi. C’è stato il periodo di adattamento. Per mia esperienza personale, le squadre B ti avvicinano ancora di più alla Prima squadra. Ti confronti anche con persone, all’interno del tuo stesso gruppo, che hanno dieci-quindici anni nei professionisti ti aiuta dal punto di vista formativo e ti prepara di più per la Serie A”.
Serie A che, alla fine, Mattia assaggia a dicembre: nel match con il Genoa, è titolare a San Siro, nel giorno in cui il club meneghino festeggia i 125 anni di storia: “Io l’ho saputo ovviamente da mister Fonseca, me l’aveva detto in settimana. Mi chiese di star tranquillo, di giocare come avevo sempre fatto. Sognavo San Siro fin da bambino, ti ritrovi davanti a 80mila persone, sono emozioni difficili da spiegare. La maglia di quella notte è a casa, in cornice. Tutta la mia famiglia venne allo stadio, fu incredibile, sono tutti tifosi”.
Fra Fonseca e Liberali c’è stato un grande feeling: “Non smetterò mai di ringraziarlo, mi ha regalato una grandissima opportunità. Mi ha dato libertà e tranquillità, non è una cosa che tutti riescono a dare. Chi altro del Milan mi ha aiutato? Sicuramente Florenzi, mi ha preso subito sotto la sua ala, ma anche tanti altri, da Gabbia a Calabria. Sono tutti giocatori che mi hanno aiutato, tutti campioni”.