Un talento puro brilla nel Pescara in Serie B. Si tratta di Matteo Dagasso, centrocampista che con la maglia biancazzurra è nato calcisticamente fino a spiccare il volo nel palcoscenico professionistico.

È stato fra gli artefici della promozione in B, con un playoff straordinario che ha ricondotto il Delfino alla cadetteria e, nel girone d’andata, ha avuto una costanza di rendimento con pochi eguali nella rosa della formazione di Giorgio Gorgone.

Ma qual è la storia di uno dei giocatori più richiesti del campionato di Serie B?