BACKSTAGE Matteo Dagasso GOAL
Matteo Occhiuto

Backstage - Matteo Dagasso, la stellina del Pescara al centro del mercato: gli inizi con Zeman, l’esplosione con Baldini e Verratti come modello

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Un talento puro brilla nel Pescara in Serie B. Si tratta di Matteo Dagasso, centrocampista che con la maglia biancazzurra è nato calcisticamente fino a spiccare il volo nel palcoscenico professionistico.

È stato fra gli artefici della promozione in B, con un playoff straordinario che ha ricondotto il Delfino alla cadetteria e, nel girone d’andata, ha avuto una costanza di rendimento con pochi eguali nella rosa della formazione di Giorgio Gorgone. 

Ma qual è la storia di uno dei giocatori più richiesti del campionato di Serie B?

  • Italy v Armenia - UEFA Euro U21 QualificationGetty Images Sport

    CHI È MATTEO DAGASSO

    Matte Dagasso nasce il 1° aprile 2004 a Penne, nella provincia di Pescara. Uno dei borghi più belli e caratteristici d’Abruzzo, da cui, in realtà, il ragazzo non andrà mai via. Sin da piccolissimo, infatti, Matteo entra nel settore giovanile della principale realtà calcistica del territorio, il Pescara.

    Con la maglia biancazzurra indosso fa tutta la trafila del settore giovanile, fino ad arrivare alle prime convocazioni in Prima squadra, con Alberto Colombo che ne intravede l’importante talento e lo porta fra i grandi neanche maggiorenne. 

    È un centrocampista moderno, duttile, capace di interpretare bene entrambe le fasi. E poi, fra i suoi punti forti, ci sono le capacità di inserimento, che ne hanno spesso esaltato la qualità in zona goal.

  • Italian Football Federation 'Panchina D'Oro' AwardsGetty Images Sport

    FORGIATO DA ZEMAN

    È, però, Zdenek Zeman a farlo esordire nel professionismo ad appena 19 anni.  La stagione del debutto è quella in cui diventa immediatamente centrale nel club biancazzurro: Dagasso non solo inizia a giocare in prima squadra, ma lo fa con costanza estrema, nonostante la giovane età.

    Il primo goal arriva il 9 dicembre 2023, contro l’Olbia, con un Pescara in piena lotta per la promozione in Serie B. Con il boemo Matteo stringerà un rapporto fortissimo, al punto da considerarlo una sorta di padre calcistico. 

  • Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    SVEZZATO DA BALDINI

    A metà stagione però, Zeman lascerà la panchina del Pescara per alcuni problemi di salute e, nell’estate successiva, in riva all’Adriatico arriva Silvio Baldini.

    Per Dagasso si passerà da una figura fondamentale a un’altra: anche l’allenatore di Carrara finirà col valorizzare e col credere profondamente in Matteo, a cui verranno affidate le chiavi del centrocampo biancazzurro.

    La stagione 2024/25 vede il Pescara tornare in Serie B, con la firma del talento classe 2004 protagonista nei momenti più importanti: dal debutto in campionato con goal contro la Ternana alla finale clamorosa nei playoff proprio contro i rossoverdi.

  • Italy v Armenia - UEFA Euro U21 QualificationGetty Images Sport

    TALENTO AZZURRO

    Il rapporto Baldini-Dagasso continuerà anche dopo l’addio dell’allenatore toscano alla panchina del Delfino, chiamato dalla Nazionale Under 21. Fra i pilastri su cui Baldini sta edificando il nuovo corso degli Azzurrini, infatti, c’è proprio Dagasso.

    Il talentino del Pescara non era mai stato convocato in alcuna selezione giovanile, fino alla chiamata di Baldini con l’U21: ma sin dai primi minuti con la Nazionale è stato importante.

    Sono due i goal segnati nelle sei gare di qualificazione agli Europei 2027 giocate dal’Italia, a testimonianza dell’ottimo impatto avuto da Dagasso con l’U21 e dal grande feeling con Baldini. 

  • L’ESPLOSIONE IN SERIE B

    Oltre all’ottimo percorso con la Nazionale U21, Dagasso ha fatto anche una prima metà di stagione assolutamente straordinaria in Serie B.

    Da debuttante, ha preso per mano in maniera costante il Pescara, nonostante le difficoltà attraversate dalla formazione abruzzese, passata dalla guida di Vivarini a quella di Gorgone. Una serie di prestazioni importanti che gli sono valse un grande interesse in chiave calciomercato. 

  • IL MERCATO INTORNO A LUI: PIACE IN SERIE A

    Su Dagasso sono tanti i club in movimento. Il ragazzo piace al Venezia, che in ogni modo sta provando a portarlo in Laguna, arrivando anche ad offrire al Pescara la possibilità di tenerlo fino a giugno.

    Ma c’è anche la Serie A ad aver attenzionato il ragazzo. Il Genoa, su tutti, lo contende ai veneti, ma anche l’Inter ha preso informazioni.

    Insomma, a una quindicina d’anni dal lancio di Verratti, c’è un altro centrocampista che il Pescara ha visto crescere e diventare grande.

