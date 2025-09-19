Backstage - Leggero come un palloncino: Jalen Blesa vuol far sognare il Cesena

In estate, poi, l’agente FIFA Gabriele La Manna lo propone al Cesena, volendo aggiungere una nuova tappa, più affascinante e ambiziosa, alla carriera giramondo di Jalen. Il DS dei romagnoli Fusco rimane stregato da un video, per poi decidere di provare a portare al Manuzzi il giocatore.

“Fusco parla tre lingue - ha spiegato l'agente Gabriele La Manna a Goal.com -ha avuto un incontro con il ragazzo, gli ha spiegato il progetto in spagnolo. Abbiamo ottenuto lo svincolo dal Craiova e, dopo aver aspettato un breve iter burocratico, c’è stata la firma ma già dopo il primo allenamento c’era il gradimento di club e staff tecnico”.

E dire, comunque, che il trasferimento in Italia era sfumato due anni fa: “Il suo passaggio in Italia poteva avvenire già due stagioni fa - rivela La Manna -. L’aveva visto Roberto Goretti, all’epoca DS della Reggiana, che ne aveva già ammirato le potenzialità ma poi non se ne fece nulla. Da lì Jalen si spostò prima in Romania e poi in Georgia. Lì, alla Dinamo, però non era contentissimo e voleva ritentare il trasferimento in Italia, che secondo il giocatore era l’unico vero modo per migliorare dal punto di vista tattico il suo modo di giocare”.