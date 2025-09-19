Backstage - Leggero come un palloncino: Jalen Blesa vuol far sognare il Cesena

Pensate a un palloncino. Leggero, costantemente associato a situazioni di festa, di felicità. Pensate, adesso, di associarlo a un’esultanza dopo un goal: praticamente, gonfiare al quadrato. Prima la rete avversaria, poi un piccolo palloncino, da mostrare in campo, alla telecamera, al mondo intero.
È, un po’, quello che Jalen Blesa vuol fare del proprio talento, che in estate ha messo a servizio del Cesena. L’esordio è stato da incorniciare: debutto a Pescara, vittoria col suo graffio decisivo, subito accompagnato dal palloncino gonfiato.
Un gesto, in realtà, non subito compreso da tutti, ma divenuto istantaneamente iconico nella mente dei tifosi romagnoli.