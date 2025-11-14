Pubblicità
MascardiSpezia
Matteo Occhiuto

Backstage - La scalata di Diego Mascardi: dalle giovanili dello Spezia agli interessi di Premier, Milan e Napoli

Su GOAL arriva Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B.

Il ruolo del portiere, nel calcio, è quello storicamente e mentalmente più complesso, più delicato.

Uno di quelli che non perdona, perchè l’errore è ricordato facilmente mentre la prodezza raramente consegnata ai libri di storia.

Chi sceglie di rivestire questo compito lo sa, e lo sa bene: serve tenacia, qualità e tenuta mentale. Caratteristiche che fanno parte del pedigree di uno dei numeri uno più promettenti del panorama italiano, Diego Mascardi, guardiano di uno Spezia che se lo coccola, dopo averlo visto diventare grande.

  • MascardiSpezia Calcio

    CHI È DIEGO MASCARDI

    Diego Mascardi nasce a Carrara il 26 settembre del 2006, al tramonto di un’estate che ha visto l’Italia salire sul tetto del Mondo a Berlino.

    Sin da bambino si appassiona al mondo del pallone, con un singolare apprezzamento per il ruolo di portiere, che per attitudine e gradimento gli si incolla addosso: è fra i pali che cresce e cresce tanto.

    198 centimetri di altezza per il ragazzone che ha iniziato a giocare nel Don Bosco Fossone, un piccolo club del quartiere Bonascola della città marmifera.

  • MascardiSpezia

    LO SPEZIA NELL’ANIMA

    In città si parla di piccolo fenomeno in porta e, allora, lo Spezia del responsabile scout Paolo Rovani va a visionarlo, ottenendo una conferma del talento di Mascardi. A soli 8 anni, dunque, passa in bianconero, insieme a Matteo e Francesco Plaia, che con Diego hanno fatto tutto il settore giovanile spezzino, finendo poi uno all’Atalanta e l’altro all’Al-Waab in Qatar. La particolarità? Quest’ultimo, come Mascardi, è un portiere: lo Spezia fu tanto convinto delle loro qualità che decise di portarsi a casa non uno ma ben due estremi difensori. 

    Il club ligure entra nell’anima del ragazzo del 2006, che in bianconero finirà per scalare tutte le categorie, spesso e volentieri facendolo in maniera anche precoce.

  • Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    LE PRIME PARATE E I PROBLEMI ALLE GINOCCHIA

    Diego si dimostra un portiere di grande qualità già nelle giovanili, ma è in Primavera che le sue doti subiscono un’impennata importante. Diventa bravo a giocare con i piedi, è fortissimo in termini di reattività, al punto che, in una gara contro la Fiorentina, ai tempi della Primavera dello Spezia, sfodera una serie di parate che lo fecero balzare agli onori delle cronache sportive nazionali.

    E dire che il percorso non è stato scevro di difficoltà: Mascardi, infatti, fu costretto a rimanere fermo per quasi un anno per un problema di crescita alle ginocchia, risolto solamente grazie alla determinazione e al duro lavoro del portiere. 


  • Spezia Calcio v UC Sampdoria - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    ESORDIO DA EROE CONTRO LA SAMPDORIA

    Il battesimo di fuoco della carriera fra i grandi di Mascardi è arrivato ad agosto. Ed è stato chiaramente indirizzato dal destino: la Sampdoria è l’avversario di Coppa Italia dello Spezia, in un derby estremamente sentito, Il titolare designato, arrivato proprio in estate, è Sarr ma il senegalese accusa dei problemi muscolari che lanciano Diego in porta.

    E la risposta è eroica: in una notte che si chiude ai rigori, il debutto di Mascardi fra i professionisti lo vede protagonista con due rigori parati nella serie che decreta il passaggio dello Spezia dopo il pari nei tempi regolamentari. Esulta sotto la Curva Ferrovia, coronando un sogno lungo dieci anni.  


  • Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    CARRARA, BALDINI E IL LINK AZZURRO

    Se Spezia è la sua casa calcistica, Carrara è quella recitata dalla carta d’identità. Un punto in comune con Silvio Baldini, suo attuale allenatore in Under 21. La convocazione con la più elevata Nazionale giovanile azzurra è stata un sogno avveratosi quasi in maniera improvvisa, sebbene il suo passato abbia visto diverse presenze in nelle Under 17, 18 e 19.

    E il debutto, dulcis in fundo, non poteva che arrivare in una porta familiare, quella dello stadio Alberto Picco, nella sfida fra l’Italia U21 e i pari età del Montenegro il 5 di settembre: una casualità che lo incastona ancor di più nella storia del calcio spezzino, nonostante un’età giovanissima.

    E, a proposito di Carrara: c'è anche un altro ex portiere nato proprio lì. Un certo Gigi Buffon, a dimostrazione ulteriore dei segni del destino che tornano.

  • MascardiSpezia

    RIFLETTORI ACCESI: MILAN, NAPOLI E PREMIER SU MASCARDI

    In molti osservano uno degli ultimi gioiellini usciti dal settore giovanile dello Spezia. Già ben prima del suo stabilizzarsi nella Prima squadra dello Spezia, Mascardi era finito nel mirino di alcune big italiane: su di lui si sono informate Milan, Napoli e Fiorentina.

    Alcune sirene hanno iniziato a suonare anche oltremanica: il Tottenham, che coi portieri italiani inizia ad avere una certa familiarità, ha preso appunti su di lui. Per tutta risposta, però, lo Spezia lo ha blindato: contratto rinnovato fino al 2028 e voglia di proseguire quanto più possibile questa storia d’amore insieme. 


