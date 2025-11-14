Backstage - La scalata di Diego Mascardi: dalle giovanili dello Spezia agli interessi di Premier, Milan e Napoli

Il ruolo del portiere, nel calcio, è quello storicamente e mentalmente più complesso, più delicato.
Uno di quelli che non perdona, perchè l’errore è ricordato facilmente mentre la prodezza raramente consegnata ai libri di storia.
Chi sceglie di rivestire questo compito lo sa, e lo sa bene: serve tenacia, qualità e tenuta mentale. Caratteristiche che fanno parte del pedigree di uno dei numeri uno più promettenti del panorama italiano, Diego Mascardi, guardiano di uno Spezia che se lo coccola, dopo averlo visto diventare grande.