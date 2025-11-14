Backstage - La scalata di Diego Mascardi: dalle giovanili dello Spezia agli interessi di Premier, Milan e Napoli

Diego si dimostra un portiere di grande qualità già nelle giovanili, ma è in Primavera che le sue doti subiscono un’impennata importante. Diventa bravo a giocare con i piedi, è fortissimo in termini di reattività, al punto che, in una gara contro la Fiorentina, ai tempi della Primavera dello Spezia, sfodera una serie di parate che lo fecero balzare agli onori delle cronache sportive nazionali.

E dire che il percorso non è stato scevro di difficoltà: Mascardi, infatti, fu costretto a rimanere fermo per quasi un anno per un problema di crescita alle ginocchia, risolto solamente grazie alla determinazione e al duro lavoro del portiere.