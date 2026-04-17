Backstage - La Sampdoria ha trovato il simbolo di una nuova era: Francesco Conti brilla in blucerchiato

Nel calcio, si dice, ci sono poche emozioni paragonabili al giocare con addosso la maglia della propria città, imporsi con quei colori con i quali si è cresciuti da bambini. Il tutto, poi, acquisisce valore particolare se quei colori sono considerati “i più belli al mondo”, come recita un vecchio motto della Sampdoria.
I blucerchiati stanno cercando di tirarsi su dopo degli anni difficili e, settimana scorsa, il colpo grosso di Pescara ha consegnato al Baciccia tre punti che profumano di salvezza. A decidere il cruciale incrocio dell’Adriatico è stato, peraltro, un cuore blucerchiato, quello di Francesco Conti, centrocampista classe 2004 autore del pari provvisorio che ha avviato la rimonta contro gli abruzzesi. Un ragazzo nato calcisticamente indossando il blucerchiato e che sogna di riportare in alto la Samp.