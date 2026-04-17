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Conti Sampdoria BackstageU.C. Sampdoria-Simone Arveda
Matteo Occhiuto

Backstage - La Sampdoria ha trovato il simbolo di una nuova era: Francesco Conti brilla in blucerchiato

Serie B
Sampdoria
F. Conti

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

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Nel calcio, si dice, ci sono poche emozioni paragonabili al giocare con addosso la maglia della propria città, imporsi con quei colori con i quali si è cresciuti da bambini. Il tutto, poi, acquisisce valore particolare se quei colori sono considerati “i più belli al mondo”, come recita un vecchio motto della Sampdoria.

I blucerchiati stanno cercando di tirarsi su dopo degli anni difficili e, settimana scorsa, il colpo grosso di Pescara ha consegnato al Baciccia tre punti che profumano di salvezza. A decidere il cruciale incrocio dell’Adriatico è stato, peraltro, un cuore blucerchiato, quello di Francesco Conti, centrocampista classe 2004 autore del pari provvisorio che ha avviato la rimonta contro gli abruzzesi. Un ragazzo nato calcisticamente indossando il blucerchiato e che sogna di riportare in alto la Samp.

  • Conti SampdoriaU.C. Sampdoria-Simone Arveda

    CHI È FRANCESCO CONTI

    Francesco Conti nasce a Genova il 23 ottobre 2004. È un centrocampista moderno: può fare il centrale così come l’esterno, ha gamba e tempi di inserimento e una spiccata duttilità che lo rende prezioso agli occhi degli allenatori. Il cuore è tutto blucerchiato: come raccontato dallo stesso ragazzo, sin dagli inizi della carriera, nei pulcini, ha sempre giocato indossando la maglia della Samp, di cui è tifoso. 

    Un percorso che lo ha portato a scalare tutte le categorie giovanili della Samp, fino al debutto con la Prima squadra nel 2024.


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  • Conti SampdoriaU.C. Sampdoria-Simone Arveda

    DALLE GIOVANILI ALLE ESPERIENZE IN C

    Già in Primavera, a Genova sponda Samp, si parlava di Conti come un blucerchiato del futuro. Nel 2020 arriva in Under 17 dove transita brevemente prima di passare, sotto età, alla U18. Ma anche lì brilla guadagnandosi la chiamata della Primavera, di cui diventa capitano e leader tecnico al secondo anno, ottenendo una salvezza sudatissima che lo porta addirittura a debuttare con i grandi nel finale del campionato di B 2023/2024. 

    Nella stagione successiva, la scorsa, la Samp decide di svezzarlo, mandandolo in prestito in C: fa sei mesi vicino casa, al Sestri Levante, prima di firmare a gennaio col Rimini, con cui vincerà la Coppa Italia di categoria giocando entrambe le gare di finale con la Giana Erminio.

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  • UC Sampdoria v Empoli FC - Serie AGetty Images Sport

    UN GOAL CHE VALE LA SALVEZZA?

    Quest’anno, in ritiro, convince Massimo Donati a puntare su di lui. L’avvio blucerchiato non è positivo e lui colleziona appena 65 minuti nelle prime 12 giornate. Poi, la svolta: sulla panchina della Samp arrivano Gregucci e Foti, per lui inizia un periodo di impiego costante, in una fase di campionato che vede i blucerchiati fare un discreto filotto di risultati ed uscire dalla zona retrocessione prima e da quella playout poi. Nel boxing day cadetto si fa un regalo di Natale in ritardo, segnando il suo primo goal in B nel match con la Reggiana e da gennaio in poi diventa inamovibile, prendendosi la costante titolarità nel centrocampo della Samp. 

    Una rete replicata quattro mesi più tardi, in un’altra gara cruciale per i doriani: a Pescara è fra i migliori in campo, fa l’1-1 provvisorio e aiuta Attilio Lombardo, nel frattempo tornato alla guida blucerchiata, a ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato.

  • Sampdoria ContiU.C. Sampdoria-Simone Arveda

    IL SIMBOLO DI UNA NUOVA ERA

    Conti non è solo un giocatore per la Samp ma, al momento, appare come uno dei pilastri su cui fondare il nuovo corso. Da anni, infatti, i colori blucerchiati vivono un’epoca non all’altezza con i fasti del passato, peraltro neanche troppo remoto. Fra problematiche economiche, la caduta dalla A alla B e una retrocessione in C solamente accarezzata, la Samp ha bisogno di ritrovare la sua natura vincente e uno dei tasselli da cui si sta cercando di ripartire è la costruzione di un nucleo di giocatori legati alla piazza e alla maglia. Per questo, a Genova, sponda Samp, Conti è visto come già come un simbolo: perchè cresciuto con questi colori sin dall’età di nove anni, perchè da capitano della Primavera è passato alla Prima squadra e con essa sta diventando sempre più importante.

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  • Sampdoria ContiU.C. Sampdoria-Simone Arveda

    IL RINNOVO E IL FINALE DI STAGIONE

    Per questo, e non solo, la Samp qualche settimana fa ha deciso di blindarlo: il centrocampista ha prolungato il contratto che era in scadenza a giugno fino al 2030, cementando il legame con quella che è la sua squadra del cuore. Per Conti, all’orizzonte, c’è solo la voglia di imporsi col Baciccia sul petto, magari diventando un simbolo per la Gradinata Sud, con la voglia di riportare la Samp il prima possibile in Serie A. 

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