Backstage - La Sampdoria ha trovato il simbolo di una nuova era: Francesco Conti brilla in blucerchiato

Conti non è solo un giocatore per la Samp ma, al momento, appare come uno dei pilastri su cui fondare il nuovo corso. Da anni, infatti, i colori blucerchiati vivono un’epoca non all’altezza con i fasti del passato, peraltro neanche troppo remoto. Fra problematiche economiche, la caduta dalla A alla B e una retrocessione in C solamente accarezzata, la Samp ha bisogno di ritrovare la sua natura vincente e uno dei tasselli da cui si sta cercando di ripartire è la costruzione di un nucleo di giocatori legati alla piazza e alla maglia. Per questo, a Genova, sponda Samp, Conti è visto come già come un simbolo: perchè cresciuto con questi colori sin dall’età di nove anni, perchè da capitano della Primavera è passato alla Prima squadra e con essa sta diventando sempre più importante.