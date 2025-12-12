Guantoni e ambizione. È questa la ricetta con cui, anno dopo anno, Giovani Daffara si è affacciato al mondo del calcio. Oggi gioca all’Avellino, squadra con cui ha brillato nell’ultimo weekend contro il Venezia, al punto da meritarsi il premio di Player of the Week della Lega B.
Un bel regalo di compleanno per l’esterno difensore ventunenne, che ha spento 21 candeline il 5 dicembre, proprio tre giorni prima del match contro i lagunari.
Il ragazzo classe 2004 è di proprietà della Juventus, che ne osserva la crescita e spera di vederlo sbocciare definitivamente per poi, magari, farne il proprio numero 1.