Backstage - L’intuizione di Mihajlović, la doppia cifra a Frosinone: Antonio Raimondo vola in Ciociaria

Antonio si dimostra troppo bravo per evitare di dar forza al suo percorso di crescita e, così, nella successiva annata il Bologna lo manda in prestito, a farsi le ossa in Serie B con la Ternana. Al suo primo campionato “fra i grandi” le risposte sono al di sopra delle aspettative: 9 gol e 1 assist a testimoniare che Sinisa, come sempre, ci aveva visto bene. Sembra il preludio a uno step ulteriore, ma nella stagione successiva va prima a Venezia, in A, e poi nella “sua” Salerno: non incide come con le fere, ma cresce e accumula ulteriore esperienza.