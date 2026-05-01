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Backtage RaimondoFrosinone Calcio
Matteo Occhiuto

Backstage - L’intuizione di Mihajlović, la doppia cifra a Frosinone: Antonio Raimondo vola in Ciociaria

Serie B
Frosinone
A. Raimondo

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B.

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Diventare grandi. La Serie B è, da sempre, il trampolino di lancio perfetto per i giovani calciatori, per quei profili che hanno delle potenzialità importanti da incanalare.

Fra coloro che, quest’anno, stanno brillando particolarmente in tal senso, c’è Antonio Raimondo da Ravenna, che sta trascinando il Frosinone alla lotta per la promozione da una stagione intera.

Ventidue anni, una fame importante, la doppia cifra in questa annata: gli indizi raccontano che possa essere questo, il 2025/26, il campionato della definitiva consacrazione.


  • Antonio RaimondoFrosinone Calcio

    CHI È ANTONIO RAIMONDO

    Antonio Raimondo nasce a Ravenna nel marzo del 2004. La sua famiglia è originaria di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, ma la necessità di un lavoro porta al trasloco per la Romagna. Sarà, un po’, un segno del destino, che porterà il piccolo Antonio ad abbracciare e a far sua la Romagna, in cui cresce come persona e come calciatore. Da piccolo, infatti, entra a far parte del settore giovanile del Cesena, che da anni sforna talenti interessanti. 

    Col cavalluccio si fa notare dal Bologna, che ne intravede un buon potenziale e lo porta a Casteldebole. 

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  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-BOLOGNAAFP

    L’INTUIZIONE DI SINISA

    Con le giovanili rossoblu dimostrerà subito quanto gli scout del Bologna abbiano fatto centro. Segna 9 gol in 7 partite con l’Under 17 nel 2021, guadagnandosi subito la promozione alla Primavera per la stagione successiva da sotto età. Sarà, per lui, un campionato straordinario: nel 2021/22 è il faro della Primavera del Bologna, segna 12 gol in 31 partite e fa costantemente la spola con la Prima squadra guidata da Siniša Mihajlović. Il compianto allenatore serbo ne intuisce il talento, lo studia e, alla fine dell’anno, gli regala un sogno, facendolo esordire in Serie A a soli 17 anni, in un Verona-Bologna del maggio del 2021.

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  • Raimondo Italia Under 21 GiapponeGetty

    LA PRIMA STAGIONE IN B A TERNI

    Antonio si dimostra troppo bravo per evitare di dar forza al suo percorso di crescita e, così, nella successiva annata il Bologna lo manda in prestito, a farsi le ossa in Serie B con la Ternana. Al suo primo campionato “fra i grandi” le risposte sono al di sopra delle aspettative: 9 gol e 1 assist a testimoniare che Sinisa, come sempre, ci aveva visto bene. Sembra il preludio a uno step ulteriore, ma nella stagione successiva va prima a Venezia, in A, e poi nella “sua” Salerno: non incide come con le fere, ma cresce e accumula ulteriore esperienza.


  • Antonio RaimondoFrosinone Calcio

    IL SOGNO IN CIOCIARIA

    Nell’ultima estate Raimondo è nuovamente conteso da molti club di B, col Bologna ancora orientato a cederlo in prestito secco. Alla fine la spunta il Frosinone, che dopo un’annata difficile vuole ripresentarsi al campionato con ambizioni rinnovate. A luglio firma con i ciociari, andando a completare idealmente un tridente di grande futuribilità e talento con Ghedjemis e Kvernadze.

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  • Antonio RaimondoFrosinone Calcio

    BOMBER D’AREA

    La sua stagione parla chiaro: prima doppia cifra in carriera, tante giocate importanti e un rapporto di platino con Alvini, che in lui ha visto il terminale perfetto del suo calcio. E dire che Raimondo è il classico 9, come quello portato sulle spalle: struttura fisica importante, con 185 centimetri di altezza, e una profonda simbiosi con l’area di rigore. Non a caso, va evidenziata una statistica: dei 10 goal segnati in campionato, nessuno è arrivato al di fuori dei sedici metri avversari. Una sentenza. 

  • Antonio RaimondoFrosinone Calcio

    L’ESPLOSIONE DEFINITIVA

    Questa può essere la stagione della definitiva esplosione. Il Bologna, infatti, ne sta monitorando attentamente le gesta: quello che arriva dall’Emilia, infatti, suggerirebbe l’ipotesi che Raimondo possa smettere di andare in prestito e diventare parte della Prima squadra che verrà. Di Vaio e Sartori valutano, lui sogna e segna, con il primo obiettivo che, ovviamente, è adesso di guadagnarla sul campo la Serie A, con la maglia del Frosinone. 


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