Backstage - L’intuizione di Mihajlović, la doppia cifra a Frosinone: Antonio Raimondo vola in Ciociaria

Diventare grandi. La Serie B è, da sempre, il trampolino di lancio perfetto per i giovani calciatori, per quei profili che hanno delle potenzialità importanti da incanalare.
Fra coloro che, quest’anno, stanno brillando particolarmente in tal senso, c’è Antonio Raimondo da Ravenna, che sta trascinando il Frosinone alla lotta per la promozione da una stagione intera.
Ventidue anni, una fame importante, la doppia cifra in questa annata: gli indizi raccontano che possa essere questo, il 2025/26, il campionato della definitiva consacrazione.