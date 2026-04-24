Backstage - L’esplosione della perseveranza: Emanuele Rao trascina il Bari e il Napoli prende appunti

Cadere e rialzarsi, con un sogno nel cassetto. Sembra una storia da film, mentre invece è semplicemente il percorso di Emanuele Rao, fra i giovani che meglio stanno facendo nel campionato di Serie B. È, senza dubbio, l’uomo copertina di un Bari che sta cercando di salvarsi, la scintilla di talento e perseveranza di cui i galletti hanno bisogno.

La sua storia, nel mondo del calcio, è già lunga nonostante i soli 20 anni appena compiuti, e questo testimonia anche le tappe già percorse dal talentino di Rovereto che, per inciso, è di proprietà del Napoli, che ne studia le gesta anche per il futuro prossimo.