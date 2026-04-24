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Backstage Bari RaoSSCalcioBari/Domenico Bari
Matteo Occhiuto

Backstage - L’esplosione della perseveranza: Emanuele Rao trascina il Bari e il Napoli prende appunti

Serie B
E. Rao
Bari

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B.

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Cadere e rialzarsi, con un sogno nel cassetto. Sembra una storia da film, mentre invece è semplicemente il percorso di Emanuele Rao, fra i giovani che meglio stanno facendo nel campionato di Serie B. È, senza dubbio, l’uomo copertina di un Bari che sta cercando di salvarsi, la scintilla di talento e perseveranza di cui i galletti hanno bisogno.

La sua storia, nel mondo del calcio, è già lunga nonostante i soli 20 anni appena compiuti, e questo testimonia anche le tappe già percorse dal talentino di Rovereto che, per inciso, è di proprietà del Napoli, che ne studia le gesta anche per il futuro prossimo.

  • Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport

    CHI È EMANUELE RAO

    Emanuele Rao nasce a Rovereto, in Trentino Alto Adige, il 28 marzo del 2003. In una terra in cui lo sport per eccellenza è indoor, volley o basket che sia, lui sceglie di giocare a calcio. Attaccante moderno: non eccessivamente fisico, alto un metro e ottanta, ma talentoso, capace di rischiare la giocata, bravo sia a finalizzare che a costruire l’azione. Tutte doti che mette in mostra sin dai suoi primi passi nel mondo del calcio: cresce col Chievo Verona, da giovanissimo, col sogno di arrivare in alto.

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  • Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport

    IL DIABETE

    Durante la sua esperienza col Chievo, però, scopre, anche grazie al papà, ex calciatore fra i dilettanti e poi infermiere, di avere il diabete di tipo 1. Una condizione che avrebbe potuto complicargli, addirittura magari precludergli, le porte di certi tipi di palcoscenici ad alti livelli. E, invece, Emanuele ha fatto di tutto per non avere ripercussioni, riuscendo a conciliare la gestione della patologia e la crescita calcistica. 


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  • Spal v FC Internazionale - Serie A e B U18 FinalGetty Images Sport

    FALLIMENTI E RIPARTENZE

    C’è, però, un altro fattore che sembra complicarne l’ascesa. Col Chievo cresce tanto ma, proprio nel momento in cui sembrava pronto ad assaggiare la prima squadra, arriva il fallimento del club gialloblu. Rao, dunque, è costretto a ripartire da una nuova piazza, dopo essere rimasto senza squadra: lo accoglie la SPAL. Anche a Ferrara, però, per ironia della sorte, dopo il primo biennio “fra i grandi” e un contratto che l’avrebbe blindato alla società estense, vede crollare intorno a se quello che stava costruendo, con gli emiliani che, nell’estate scorsa, vengono esclusi dalla Serie C. 

  • Antonio Conte Parma Napoli 12042026Getty Images

    L’INTUIZIONE DEL NAPOLI

    Chi ne aveva studiato le gesta attentamente è stato il Napoli di Antonio Conte. Al momento dell’addio ai pro della SPAL, sono gli azzurri a rompere gli indugi, facendo firmare a Rao un contratto quinquennale. Un’intuizione che, però, ha visto la società di De Laurentiis decidere di far percorrere a Emanuele una tappa intermedia, individuata in un prestito al Bari. Tradotto: una stagione di apprendistato in Serie B, per capirne potenzialità e talento, in quello che è ormai un modus operandi abbastanza codificato per la società campana. 


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  • Rao BariSSCalcioBari/Domenico Bari

    TRASCINATORE DEL BARI

    E le risposte, in termini di potenzialità e talento, sono arrivate e sono anche importanti. Dopo una prima parte di stagione con poco spazio, Rao è esploso nel 2026. In 14 giornate ha messo a referto 6 goal e 2 assist, risultando spesso decisivo per aiutare un Bari che naviga in acque non limpidissime nella Serie B attuale. Rao ha messo in mostra non solo la qualità tecnica, con giocate di grande importanza e doti fisiche anche molto interessanti, ma ha dimostrato personalità, diventando a neanche 20 anni un trascinatore per i galletti.


  • IL “NUOVO” VERGARA?

    A Napoli, adesso, si sfregano le mani. Perchè in rampa di lancio c’è un talento costruito dalla perseveranza, un ragazzo con fame e qualità importanti. Un po’, insomma, quello che è emerso in questa stagione con Antonio Vergara, che come Rao il Napoli aveva mandato in Serie B a fare esperienza. Adesso quell’esperienza è stata fatta e ci sono tutte le possibilità di vedere Emanuele aggregato al Napoli in estate. Poi si vedrà, ma intanto i riflettori azzurri si sono accesi sul ragazzo di Rovereto, che dopo tanta gavetta, e con tanta voglia di emergere, sta arrivando a completare quello che era il suo sogno. 


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