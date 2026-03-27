Backstage - L'esempio di Patryk Peda, colonna del Palermo: "Ho il diabete di tipo 1, mi dissero che non potevo giocare a calcio e invece si può fare tanto anche con questa patologia”

La vita di Peda, comunque, è stata segnata, ad appena otto anni, dalla scoperta di avere il diabete di tipo 1. “Sicuramente all’inizio è stato difficile - racconta Patryk - Da bambino, non lo avevo neanche capito, percepivo più la preoccupazione dei miei parenti. La prima persona che ha me l’ha diagnosticato, parlò con loro e disse che non avrei potuto giocare a calcio. Ma la mia famiglia non si è arresa: abbiamo cercato una persona molto esperta per capire come affrontare tutto”.
Giocare a calcio col diabete? Patryk spiega come si può fare: “Chiaramente, non è una patologia che ti aiuta. Ma è qualcosa che può spingerti mentalmente. Già da bambino impari a conoscere il tuo corpo, sai più cose degli altri. Poi io sono ottimista, cercavo sempre di trovare qualcosa in più, ho sempre pensato ‘Patryk, questa non deve essere una cosa che ti rovina la vita’. Si può fare tutto, basta controllarsi, essere attenti”.
Ma, nell’atto pratico, come convive un atleta con il diabete di tipo 1? “Io uso un sensore che mi fa vedere sul cellulare la glicemia - spiega il difensore rosanero - Bisogna accertarsi che sia giusta. Prendere l’insulina: io lo faccio 4-5 volte al giorno, prima di ogni pasto. Poi prima di allenamento, considerando che una partita dura 90 minuti più l’intervallo di 15, io mi controllo: tengo la glicemia un po’ più alta, mi fa stare più tranquillo. E, ovviamente, mi controllo anche all’intervallo”.
Quando si gioca una partita ufficiale, c’è qualcosa di diverso che si fa? Il polacco racconta il suo modo di gestire: “Quando c’è la partita c’è tutto: pressione e adrenalina. Per cui quando gioco una gara mi controllo più specificatamente, sto certamente più attento. Il diabete non è uguale per tutti, alcune cose cambiano. Ma la chiave è conoscere il tuo corpo”.
Peda, però, non si è fatto abbattere dagli eventi, trovando sempre la forza giusta per reagire: “Sono un po’ così come persona, anche mio padre mi diceva di non pensarci, di combattere. Non mi sono fermato a pensare perchè fosse successo a me, ma a come poter comunque vivere bene nonostante questa patologia”.
Nella carriera di Peda, c’è anche stato l’incrocio con un suo collega che viveva la stessa patologia, Emanuele Rao. I due si sono trovati alla SPAL, oggi Rao fa le fortune del Bari, sempre in B: “Quando lui è arrivato in Prima squadra alla SPAL, abbiamo subito iniziato a parlare. Abbiamo anche scherzato un po’ sulla cosa. Non è, come me, una persona che si lamenta: sta andando avanti, sta facendo bene, sta facendo vedere alla gente che ce la si può fare nonostante il diabete”.
Per Patryk, adesso, ci sono tanti sogni e tanti obiettivi davanti: “Calcisticamente voglio arrivare più in alto col Palermo. Vedo la gente, i ragazzi e le ragazze che vivono di questi colori: spero di portarli in alto. Poi mi piacerebbe tornare in Nazionale. E poi sto pensando anche a qualcosa che possa portarmi a trasferire alla gente il mio pensiero sul diabete, cioè che si può fare tanto anche con questa patologia”.