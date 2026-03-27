Backstage - L'esempio di Patryk Peda, colonna del Palermo: "Ho il diabete di tipo 1, mi dissero che non potevo giocare a calcio e invece si può fare tanto anche con questa patologia”

Il calcio, si sa, regala storie ed emozioni che, spesso, celano anche realtà molto più profonde di quello che appare. Stralci di vita, vera, in cui gli atleti diventano persone e viceversa. E, a volte, quelli che sembrano invincibili hanno un Backstage di grande spessore, come per esempio Patryk Peda, difensore centrale del Palermo.

Un giocatore forte e, soprattutto, un ragazzo, una persona ancora migliore, che è riuscito a farcela, nonostante sia portatore di diabete di tipo 1 dall’età di otto anni. Lui, però, non si è mai arreso e ha sempre fatto della sua condizione un punto da cui trarre forza, come ha raccontato a GOAL in esclusiva: “Ho sempre pensato che non volessi vedere nessuno chiudersi, nessuno che si isoli, che vada a pensare che il diabete sia una cosa che ti rovina la vita. So bene che non è facile, ma la vita è una, si deve andare avanti: si deve provare a far le cose che si preferiscono”.

Partito da un piccolo segmento della periferia di Varsavia, Peda è arrivato nel calcio italiano, prima alla SPAL, oggi al Palermo, di cui oggi è uno dei punti di forza: “Sicuramente sono felicissimo di stare qua abbiamo un grande gruppo e un grande allenatore che ci stima tantissimo e speriamo di continuare come le ultime partite dove stiamo facendo bene. Quest’anno sto giocando tanto, sono un titolare, sono molto contento”.