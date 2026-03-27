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Backstage PedaPalermo FC
Matteo Occhiuto

Backstage - L'esempio di Patryk Peda, colonna del Palermo: "Ho il diabete di tipo 1, mi dissero che non potevo giocare a calcio e invece si può fare tanto anche con questa patologia”

Serie B
P. Peda
Palermo

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B. L’intervista al difensore del Palermo: “Da bambino mi diagnosticarono il diabete, mi dissero che non avrei potuto giocare a calcio. Oggi sogno la A col Palermo”.

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Il calcio, si sa, regala storie ed emozioni che, spesso, celano anche realtà molto più profonde di quello che appare. Stralci di vita, vera, in cui gli atleti diventano persone e viceversa. E, a volte, quelli che sembrano invincibili hanno un Backstage di grande spessore, come per esempio Patryk Peda, difensore centrale del Palermo.

Un giocatore forte e, soprattutto, un ragazzo, una persona ancora migliore, che è riuscito a farcela, nonostante sia portatore di diabete di tipo 1 dall’età di otto anni. Lui, però, non si è mai arreso e ha sempre fatto della sua condizione un punto da cui trarre forza, come ha raccontato a GOAL in esclusiva: “Ho sempre pensato che non volessi vedere nessuno chiudersi, nessuno che si isoli, che vada a pensare che il diabete sia una cosa che ti rovina la vita. So bene che non è facile, ma la vita è una, si deve andare avanti: si deve provare a far le cose che si preferiscono”.

Partito da un piccolo segmento della periferia di Varsavia, Peda è arrivato nel calcio italiano, prima alla SPAL, oggi al Palermo, di cui oggi è uno dei punti di forza: “Sicuramente sono felicissimo di stare qua abbiamo un grande gruppo e un grande allenatore che ci stima tantissimo e speriamo di continuare come le ultime partite dove stiamo facendo bene. Quest’anno sto giocando tanto, sono un titolare, sono molto contento”.

  • PedaFC Palermo

    LE ORIGINI E I PRIMI PASSI NEL CALCIO

    Patryk nasce in Polonia ed è lì che cresce: “Io sono nato a Varsavia, abbiamo una casa a Zalesie Gorne, una città piccolissima ma in cui si sta bene. Ho ancora amici lì anche se ho sempre vissuto in città, a Varsavia, dove ho fatto sia scuola che scuola calcio”.

    Il destino della sua vita, però, era scritto e legato al nostro paese: “Sono in Italia da sette anni e mezzo. Già prima di trasferirmici, io venivo spesso, mio padre era innamorato di questo paese. Io giocavo al Legia, mi contattò il Chievo Verona, andai lì a provare ma il mio club di appartenenza non mi autorizzò a partire. Sei mesi dopo, però, sono arrivate nuove squadre, fra cui la SPAL, e sono riuscito a fare questo passo e a trasferirmi in Italia a 16 anni”.

    Il trasferimento a 16 anni è, comunque, stato una sfida importante, che Peda racconta così a GOAL: “Spostarmi dalla Polonia all’Italia mi ha fatto crescere velocemente come persona. Ho dovuto imparare la lingua, prima di tutto, ma poi ho sbrigato tutto da solo. E poi, avendo anche il diabete, mi dovevo anche riguardare sotto questo punto di vista”.

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  • Peda PalermoFC Palermo

    LA CARRIERA

    Peda, come detto, arriva in Italia molto giovane, ancor prima della maggiore età, dopo vari abboccamenti con club del nostro paese, firmando con la SPAL:  “A Ferrara ho fatto il settore giovanile, per me era molto importante arrivare in Prima squadra. Ci sono riuscito, ho fatto due anni in B e poi ho firmato col Palermo rimanendo comunque un anno in C con la SPAL. L’anno scorso poi ho fatto un campionato in prestito alla Juve Stabia, perchè era importante giocare e adesso sono qui, che mi ritaglio il mio spazio”.

    Quest’anno Inzaghi ha deciso di puntare con forza sulle sue qualità: “Per me, se tu dai fiducia a un giocatore, lo fai subito stare tranquillo. Per questo ho scelto di andare in prestito, per dimostrare di saper giocare e di poter far parte del Palermo. Durante l’estate, ero ancora in Polonia, mister Inzaghi mi ha chiamato e mi ha rassicurato, mi ha dato tutto e ora voglio dare io a lui qualcosa”.

    Il Palermo è in lotta per tornare in A, con una stagione peraltro partita dalla storica amichevole di agosto con il City di Haaland e Guardiola. “Fu bellissimo. Per noi, certo, ma anche per il Manchester che è stato qui con lo stadio pieno, lo hanno detto anche loro durante le interviste”. Immancabile la domanda su quale sia stato il cimelio recuperato da Patryk:  “Io ho preso la maglia di Jon Stones, un difensore come me (ride, ndr)”.

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  • Italy U20 v Poland U20 - International FriendlyGetty Images Sport

    LA NAZIONALE E GLI INSEGNAMENTI DI SZCZESNY

    Da giovanissimo, il difensore classe 2002 riesce anche a vestire la maglia della sua Nazionale: è il 12 ottobre 2023 e Peda debutta con la Polonia in un match in trasferta con le Isole Faer Oer: “Giocare per la tua Nazione è la cosa più bella che c’è. Ho giocato anche partite importante, di qualificazione agli Europei. C’era la mia famiglia, è stato un momento bellissimo”.

    In quella nazionale Peda incrocia diversi campioni, molte conoscenze della Serie A, da Zielinski a Milik. Ma è Szczęsny ad avergli dato i consigli più importanti, come ricordato dallo stesso Patryk: “Adesso si parla tantissimo di Wojciech, dopo che è andato a Barcellona, del suo modo di essere. Ricordo che prima del mio debutto, eravamo in ascensore e mi disse ‘Tranquillo, se sbagli mi prendo tutte le colpe io’. È davvero una persona da dieci su dieci, fa gruppo, un bravissimo ragazzo”.

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    IL CALCIO E IL DIABETE VISTO DA PEDA

    La vita di Peda, comunque, è stata segnata, ad appena otto anni, dalla scoperta di avere il diabete di tipo 1. “Sicuramente all’inizio è stato difficile - racconta Patryk - Da bambino, non lo avevo neanche capito, percepivo più la preoccupazione dei miei parenti. La prima persona che ha me l’ha diagnosticato, parlò con loro e disse che non avrei potuto giocare a calcio. Ma la mia famiglia non si è arresa: abbiamo cercato una persona molto esperta per capire come affrontare tutto”.

    Giocare a calcio col diabete? Patryk spiega come si può fare: “Chiaramente, non è una patologia che ti aiuta. Ma è qualcosa che può spingerti mentalmente. Già da bambino impari a conoscere il tuo corpo, sai più cose degli altri. Poi io sono ottimista, cercavo sempre di trovare qualcosa in più, ho sempre pensato ‘Patryk, questa non deve essere una cosa che ti rovina la vita’. Si può fare tutto, basta controllarsi, essere attenti”.

    Ma, nell’atto pratico, come convive un atleta con il diabete di tipo 1? “Io uso un sensore che mi fa vedere sul cellulare la glicemia - spiega il difensore rosanero -  Bisogna accertarsi che sia giusta. Prendere l’insulina: io lo faccio 4-5 volte al giorno, prima di ogni pasto. Poi prima di allenamento, considerando che una partita dura 90 minuti più l’intervallo di 15, io mi controllo: tengo la glicemia un po’ più alta, mi fa stare più tranquillo. E, ovviamente, mi controllo anche all’intervallo”.

    Quando si gioca una partita ufficiale, c’è qualcosa di diverso che si fa? Il polacco racconta il suo modo di gestire: “Quando c’è la partita c’è tutto: pressione e adrenalina. Per cui quando gioco una gara mi controllo più specificatamente, sto certamente più attento. Il diabete non è uguale per tutti, alcune cose cambiano. Ma la chiave è conoscere il tuo corpo”.

    Peda, però, non si è fatto abbattere dagli eventi, trovando sempre la forza giusta per reagire: “Sono un po’ così come persona, anche mio padre mi diceva di non pensarci, di combattere. Non mi sono fermato a pensare perchè fosse successo a me, ma a come poter comunque vivere bene nonostante questa patologia”.

    Nella carriera di Peda, c’è anche stato l’incrocio con un suo collega che viveva la stessa patologia, Emanuele Rao. I due si sono trovati alla SPAL, oggi Rao fa le fortune del Bari, sempre in B: “Quando lui è arrivato in Prima squadra alla SPAL, abbiamo subito iniziato a parlare. Abbiamo anche scherzato un po’ sulla cosa. Non è, come me, una persona che si lamenta: sta andando avanti, sta facendo bene, sta facendo vedere alla gente che ce la si può fare nonostante il diabete”.

    Per Patryk, adesso, ci sono tanti sogni e tanti obiettivi davanti: “Calcisticamente voglio arrivare più in alto col Palermo. Vedo la gente, i ragazzi e le ragazze che vivono di questi colori: spero di portarli in alto. Poi mi piacerebbe tornare in Nazionale. E poi sto pensando anche a qualcosa che possa portarmi a trasferire alla gente il mio pensiero sul diabete, cioè che si può fare tanto anche con questa patologia”.


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