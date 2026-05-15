Backstage - L’emozione di Raimondo: “Frosinone, convinto alla prima telefonata. Se chiamasse la Nazionale sarei pronto. Mihajlovic? Dopo una settimana…”

Antonio Raimondo è uno dei volti e dei sorrisi luccicanti della stagione di Serie B. Ha vinto il campionato col suo Frosinone, segnando 11 goal e conquistando una storica promozione in Serie A.
Coi ricordi del trionfo ancora freschi, la punta classe 2004 si è raccontata ai microfoni di GOAL, partendo dal primo capitolo della sua avventura in Ciociaria: “Sono partito subito, dal primo giorno, dal ritiro, con grande entusiasmo. Io in primis l’anno scorso ho avuto una stagione brutta, ma anche i ragazzi che stavano già qui. È stata una stagione perfetta, è andato tutto come volevamo noi. Forse abbiamo solo una partita no, contro l’Entella, ma poi anche lì abbiamo portato via un punto”.