Backstage - L’emozione di Raimondo: “Frosinone, convinto alla prima telefonata. Se chiamasse la Nazionale sarei pronto. Mihajlovic? Dopo una settimana…”

Fra coloro che, ovviamente, hanno messo il proprio nome nell’elenco della gloria, c’è stato Massimiliano Alvini, condottiero del gruppo gialloblu: “Il mister ha inciso parecchio sul risultato finale. Ci ha trasmesso un’identità, la sua idea di calcio. Siamo stati bravi ad andargli sempre dietro, a seguire le sue indicazioni. Penso che l’umiltà e la predisposizione siano stati i punti fondamentali per arrivare fino in fondo”.

Ma c’è stato un segreto in questi mesi? Raimondo non ha dubbi: “È stata la filosofia. Non abbiamo mai giocato per aspettare le squadre, per il pari. Per esempio contro il Mantova: poteva bastarci un punto, molti lo pensavano, ma dopo la Juve Stabia il mister ci disse che avremmo dovuto vincere, che se avessimo rallentato ci avrebbe tolto anche dopo soli cinque minuti. Questo è anche il segreto che ci ha permesso di arrivare alla vittoria”.

Fra le richieste, costanti, di Alvini, una su tutte si è impressa nella punta nativa di Ravenna:

“Mi ha sempre chiesto di pressare, tant’è che un goal è arrivato proprio sfruttando il pressing sul portiere. Ma questo a me come a tutti”.