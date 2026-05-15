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Antonio RaimondoFrosinone Calcio
Matteo Occhiuto

Backstage - L’emozione di Raimondo: “Frosinone, convinto alla prima telefonata. Se chiamasse la Nazionale sarei pronto. Mihajlovic? Dopo una settimana…”

Serie B
A. Raimondo
Frosinone

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B. La punta del Frosinone si racconta ai nostri microfoni: “Promozione in A, ci abbiamo sempre creduto. Se Baldini mi chiamasse in Nazionale…”

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Antonio Raimondo è uno dei volti e dei sorrisi luccicanti della stagione di Serie B. Ha vinto il campionato col suo Frosinone, segnando 11 goal e conquistando una storica promozione in Serie A.

Coi ricordi del trionfo ancora freschi, la punta classe 2004 si è raccontata ai microfoni di GOAL, partendo dal primo capitolo della sua avventura in Ciociaria: “Sono partito subito, dal primo giorno, dal ritiro, con grande entusiasmo. Io in primis l’anno scorso ho avuto una stagione brutta, ma anche i ragazzi che stavano già qui. È stata una stagione perfetta, è andato tutto come volevamo noi. Forse abbiamo solo una partita no, contro l’Entella, ma poi anche lì abbiamo portato via un punto”.

  • Alvini RaimondoFrosinone Calcio

    ALVINI FONDAMENTALE

    Fra coloro che, ovviamente, hanno messo il proprio nome nell’elenco della gloria, c’è stato Massimiliano Alvini, condottiero del gruppo gialloblu: “Il mister ha inciso parecchio sul risultato finale. Ci ha trasmesso un’identità, la sua idea di calcio. Siamo stati bravi ad andargli sempre dietro, a seguire le sue indicazioni. Penso che l’umiltà e la predisposizione siano stati i punti fondamentali per arrivare fino in fondo”.

    Ma c’è stato un segreto in questi mesi? Raimondo non ha dubbi: “È stata la filosofia. Non abbiamo mai giocato per aspettare le squadre, per il pari. Per esempio contro il Mantova: poteva bastarci un punto, molti lo pensavano, ma dopo la Juve Stabia il mister ci disse che avremmo dovuto vincere, che se avessimo rallentato ci avrebbe tolto anche dopo soli cinque minuti. Questo è anche il segreto che ci ha permesso di arrivare alla vittoria”.

    Fra le richieste, costanti, di Alvini, una su tutte si è impressa nella punta nativa di Ravenna: 

    “Mi ha sempre chiesto di pressare, tant’è che un goal è arrivato proprio sfruttando il pressing sul portiere. Ma questo a me come a tutti”.

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  • Raimondo FrosinoneFrosinone Calcio

    PROMOZIONE NEL RUSH FINALE

    La promozione per il Frosinone si è manifestata nelle ultime due giornate di campionato. Nella 37esima giornata, il ko del Monza a Mantova è stato decisivo per il sorpasso:  “Devo essere sincero, ci abbiamo sempre creduto. A 180 minuti dalla fine pensavamo a fare il nostro, a vincere le ultime due. Non dipendeva da noi, ma speravamo che prima o poi il Monza sbagliasse. E per fortuna così è stato: all’ultima partita poi, non avremmo potuto fallire”.

    Sul goal più bello della sua stagione, fra gli 11 segnati, Antonio non ha dubbi: “Dico l’ultimo e quello magari con il Pescara e con la Samp. Ma l’ultimo, col Mantova, è stato bellissimo, quello della festa”


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  • Antonio RaimondoFrosinone Calcio

    LE ORIGINI, I PRIMI CALCI, I SACRIFICI DEI GENITORI

    Quello che Raimondo fa, nella chiacchierata con GOAL, è anche un salto all’indietro, un ripercorrere quella che è stata, fin qui la sua vita:Sono originario di Ascea, sono sempre stato a Ravenna sin da piccolo, ma giù, vicino Salerno, ho tutti i parenti e gli amici. Ho iniziato all’Azzurra, vicino al Ravenna, poi il Cesena”.

    A quell’età, comunque, non è sempre facile conciliare tutto: “Ricordo che uscivo da scuola e immediatamente andavo agli allenamenti: i miei hanno fatto tanti sacrifici, ogni giorno mezz’ora di macchina, li ringrazio per avermi permesso di fare quello che mi piaceva. Non era detto che sarei riuscito a ripagare quei sacrifici, in quanti riescono a farlo davvero? Però sono fiero e grato di esserci riuscito”.

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    BOLOGNA: LE DIFFICOLTÀ INIZIALI E LA FIDUCIA DI MIHAJLOVIC

    Da Cesena, poi, arriva la chiamata del Bologna. Il salto è grosso e, inizialmente, non privo di difficoltà: “Il primo anno ho faticato. Non giocavo mai, ho fatto zero gol. Poi l’anno dopo sono cresciuto, nelle prime tre ho segnato tre volte e poi da lì è stato un crescendo. Ma il primo periodo, per la prima volta lontano da casa, non riuscivo. Però non ho mai pensato di non farcela. Mi dicevo ‘Se non faccio il giocatore che faccio?’ e non mi davo altre risposte. Giocavo anche nel giorno libero, al parchetto con gli amici”.

    In rossoblù, però, Antonio incontra una persona che gli cambia la vita: Sinisa Mihajlovic, che lo fa debuttare in Serie A da giovanissimo.  “Lo ringrazierò per tutta la vita. È stato il primo a credere in me a livello pro: a 16 anni mi chiamò in Prima squadra per gli allenamenti, era un sogno. Poi una settimana fece una conferenza stampa in cui annunciò che mi avrebbe fatto esordire. Io mi stavo andando ad allenare, non mi prendeva il telefono: mi ritrovai inondato di post, tutti i miei amici che mi scrivevano”.

    Era il 17 maggio 2021, minuti finali di Verona-Bologna. Ricordi indelebili per Raimondo che racconta a GOAL: “Tutto, ho conservato tutto. È stata un’emozione indescrivibile, non avevo neanche realizzato dove mi trovavo”.

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  • Antonio RaimondoFrosinone Calcio

    LA GAVETTA FRA TERNI, VENEZIA E SALERNO

    Poi da Bologna parte un tour di prestiti. Prima tappa, la Ternana, dove segna 9 goal al primo vero anno fra i pro. Posto rimasto decisamente nel cuore dell’attaccante ravennate: “Mi hanno trattato veramente…sono stati speciali. Spero che ritorni dove merita, è una piazza fantastica che porto sempre nel mio cuore. Non meritano questo momento, una tifoseria calda, la gente per strada che mi voleva bene, sono stato benissimo”.

    L’anno scorso, invece, fra Venezia e Salernitana qualcosa non funziona, con una stagione al di sotto delle aspettative: “Non sono andate come volevo io, a Venezia mi sono anche fatto male proprio forse nel momento in cui potevo fare qualcosa in più”.

    In estate, invece, nessun dubbio sull’opportunità Frosinone: “Mi hanno chiamato mister e direttore, dopo la prima telefonata mi avevano già convinto. Mi hanno dato fiducia sin da subito, una cosa che mi serviva: dopo aver parlato con loro chiamai mio padre e gli dissi che sarei andato a Frosinone al 99% e così è stato”.

    Il suo cartellino è di proprietà del Bologna ma di quello che succederà ancora non c’è certezza: “Non so niente, davvero, ancora sul mio futuro non si è mosso niente. Penso che comunque vada, spero di andare bene. E di giocare in Serie A”.

  • Silvio Baldini ItaliaGetty Images

    IDOLI, SOGNI E LA NAZIONALE

    Raimondo poi ci rivela due dei suoi idoli più grandi: “Due giocatori mi sono piaciuti sin da quando ero piccolo: Cavani e Icardi. Mauro in area aveva una cattiveria come pochi: su 10 palloni, 9 li metteva dentro. Cavani era un trascinatore: mi trasmetteva passione, carisma. Quando tornava indietro ad aiutare i compagni…l’essenza del calcio”. 

    Qualche giorno fa, inoltre, Baldini, suo allenatore dell’Under 21 e CT ad interim della Nazionale, ha raccontato che chiamerà molti giocatori della 21 per le amichevoli di giugno. Raimondo ci spera? “Eh si, ovviamente ci spero. La Nazionale è qualcosa che tutti i ragazzi sognano: se mi chiamerà mi farò trovare pronto. Mister Baldini è una persona vera. Ci racconta le sue esperienze passate, è uno che fa tutto di testa sua. Penso che sia una cosa fondamentale, che gli ha permesso di arrivare dove è arrivato”.

    Chiusura col sogno nel cassetto: “Giocare stabilmente in Serie A e fare il primo goal. Futura dedica? A tutte le persone che mi vogliono bene, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi sono stati vicini”. 


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