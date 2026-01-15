Backstage - Il difensore bomber Andrea Tiritiello: “6 goal? Sogno la doppia cifra, l’Entella è un grande club. La rete a Buffon fotografia di una carriera”

Sei reti per lui in stagione, un bottino di grande impatto ma che non è troppo una sorpresa. Tiritiello, infatti, nelle ultime sei annate ha sempre trovato almeno una rete, segnandone addirittura quattro in C nel 2024/25, campionato concluso con la promozione dell’Entella. Per lui è stato un ritorno in cadetteria: “Avevo già fatto la Serie B qualche anno fa, con il Cosenza, per me era importante far vedere di poterla fare e bene. Questo era il mio primo obiettivo, poi i goal sono qualcosa di super, specie da difensore. Essere così incisivo in fase realizzativo va oltre le mie aspettative”

I goal, dunque, non sono una novità, anche se le cifre del 2025/26 vanno oltre ogni previsione: “Devo dirti che negli anni passati non sono stato così contento di quanto prodotto - spiega Tiritiello a GOAL - avrei voluto e potuto fare molto meglio. Ma non ci sono segreti: c’è il crederci sempre e sfruttare i tempi giusti”.

Anche se, forse, la rete più iconica, il Tir, l’ha segnata proprio con la maglia del Cosenza, quando riuscì a bucare un certo Gigi Buffon:“È qualcosa che mi rimarrà sempre, una delle immagini simbolo della mia carriera”.