Backstage - Il difensore bomber Andrea Tiritiello: “6 goal? Sogno la doppia cifra, l’Entella è un grande club. La rete a Buffon fotografia di una carriera”

È, senza dubbio, fra gli uomini copertina di questa prima metà di Serie B. Andrea Tiritiello è stata forse la sorpresa più grande di una Virtus Entella neopromossa e, fin qui, capace di conquistare 19 punti in altrettante partite giocate.
Un buon bottino, frutto anche dei 6 goal messi a referto dal difensore: sì, avete capito bene, difensore, sebbene i numeri realizzativi siano da attaccante di razza.
Tiritiello, ormai a Chiavari chiamato da tutti Tir, si è raccontato ai microfoni di GOAL, mettendo in luce alcuni retroscena interessanti di questi sei mesi di campionato, partendo proprio dal cammino fin qui compiuto dall’Entella: “Siamo nel percorso, diciamo. Stiamo facendo quello che c’eravamo programmati di fare, forse meritavamo qualcosa in più però siamo in linea con le aspettative, ovvero salvarci con tutte le nostre forze”