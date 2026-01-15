Pubblicità
Andrea TiritielloVirtus Entella
Matteo Occhiuto

Backstage - Il difensore bomber Andrea Tiritiello: “6 goal? Sogno la doppia cifra, l’Entella è un grande club. La rete a Buffon fotografia di una carriera”

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

È, senza dubbio, fra gli uomini copertina di questa prima metà di Serie B. Andrea Tiritiello è stata forse la sorpresa più grande di una Virtus Entella neopromossa e, fin qui, capace di conquistare 19 punti in altrettante partite giocate.

Un buon bottino, frutto anche dei 6 goal messi a referto dal difensore: sì, avete capito bene, difensore, sebbene i numeri realizzativi siano da attaccante di razza. 

Tiritiello, ormai a Chiavari chiamato da tutti Tir, si è raccontato ai microfoni di GOAL, mettendo in luce alcuni retroscena interessanti di questi sei mesi di campionato, partendo proprio dal cammino fin qui compiuto dall’Entella: “Siamo nel percorso, diciamo. Stiamo facendo quello che c’eravamo programmati di fare, forse meritavamo qualcosa in più però siamo in linea con le aspettative, ovvero salvarci con tutte le nostre forze” 

  ANDREA TIRITIELLO, DIFENSORE GOLEADOR

    ANDREA TIRITIELLO, DIFENSORE GOLEADOR

    Sei reti per lui in stagione, un bottino di grande impatto ma che non è troppo una sorpresa. Tiritiello, infatti, nelle ultime sei annate ha sempre trovato almeno una rete, segnandone addirittura quattro in C nel 2024/25, campionato concluso con la promozione dell’Entella.  Per lui è stato un ritorno in cadetteria: “Avevo già fatto la Serie B qualche anno fa, con il Cosenza, per me era importante far vedere di poterla fare e bene. Questo era il mio primo obiettivo, poi i goal sono qualcosa di super, specie da difensore. Essere così incisivo in fase realizzativo va oltre le mie aspettative”

    I goal, dunque, non sono una novità, anche se le cifre del 2025/26 vanno oltre ogni previsione: “Devo dirti che negli anni passati non sono stato così contento di quanto prodotto - spiega Tiritiello a GOAL - avrei voluto e potuto fare molto meglio. Ma non ci sono segreti: c’è il crederci sempre e sfruttare i tempi giusti”.

    Anche se, forse, la rete più iconica, il Tir, l’ha segnata proprio con la maglia del Cosenza, quando riuscì a bucare un certo Gigi Buffon:“È qualcosa che mi rimarrà sempre, una delle immagini simbolo della mia carriera”.

  ADESSO IL DERBY SALVEZZA CON LA SAMPDORIA

    ADESSO IL DERBY SALVEZZA CON LA SAMPDORIA

    Venerdì, per l’Entella, ci sarà una gara delicatissima, quella con la Sampdoria. Un derby vibrante animerà Marassi, con i biancocelesti che all’andata si imposero nettamente, con Tiritiello che segnò il punto del definitivo 3-1. C’è spazio per il bis? “Forse meglio non sbilanciarsi troppo (ride, ndr). Sarà una partita totalmente tesa in un ambiente molto caldo. Spero che ci sia spettacolo”.

  CHIAVARI ISOLA FELICE

    CHIAVARI ISOLA FELICE

    Tiritiello all’Entella è arrivato nella scorsa stagione, contribuendo alla promozione del liguri. Ma è subito entrato nel cuore dei tifosi, così come l’ambiente legato ai diavoli neri ha fatto altrettanto: “Chiavari è un’isola felice, la società è di spessore ed è la base di quanti risultati sono stati raggiunti qui. C’è una continua crescita, è un posto adatto per chi vuol far calcio bene”.

    A 30 anni c’è spazio per un ulteriore passo in avanti? Il Tir risponde: “La Serie A come sogno? Il pensiero deve essere uno stimolo, è l’obiettivo di chiunque faccia questo sport fin da bambino. Ora penso solo alla salvezza con l’Entella, per i sogni c’è sempre tempo”.

  CHIAVARI, L'ISOLA D'ELBA E IL RAPPORTO COL MARE

    CHIAVARI, L’ISOLA D’ELBA E IL RAPPORTO COL MARE

    Chiavari, inoltre, è un posto di mare, componente fondamentale per il Tiritiello uomo, che in Liguria ha potuto coltivare anche un’altra grande passione. “Io sono dell’Isola d’Elba - spiega a GOAL -. La mia passione principale è per il mare, poi chiaramente la pesca è una logica conseguenza, mi aiuta a gestire un po’ i momenti di stress”.

    A proposito dell’Isola d’Elba, qualche anno fa Andrea fu quasi coinvolto nella nascita di una selezione locale: “C’è stata una chiamata, ma purtroppo i miei impegni calcistici con i club me lo hanno impedito. Il progetto poi si è spento, ma spero che possa riaccendersi in futuro. Sono molto legato alla mia terra, lì ho la mia famiglia, i miei amici. Giocare vicino mi piace, è un legame forte”.

  LA SCOMESSA DELLA DOPPIA CIFRA

    LA SCOMESSA DELLA DOPPIA CIFRA

    Andrea Tiritiello, dunque, a Chiavari ha trovato quella che può essere definita una casa calcistica. E, con ancora metà stagione da giocare, il mirino su quello che c’è da raggiungere è già fissato: “Sicuramente l’obiettivo è portare l’Entella alla salvezza. Poi vorrei portare i ragazzi della comunicazione del club in vacanza (ride, ndr). Abbiamo una scommessa: all’undicesimo goal in B devo pagare pegno, è il record di reti di un difensore nel campionato…Ma sarei felice di pagarlo!”.

