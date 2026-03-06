Goal.com
Di Nardo BackstagePescara Calcio/Massimo Mucciante
Matteo Occhiuto

Backstage - Dalla retrocessione in Eccellenza ai goal salvezza in B: Antonio Di Nardo stella a Pescara

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Alti e bassi, parabole costanti. Il calcio è anche e soprattutto fatto di cosa succede e come si reagisce.

Ne sa qualcosa, senza dubbio, uno dei protagonisti del turno infrasettimanale del campionato cadetto: Antonio Di Nardo, che con una doppietta sul campo del Frosinone ha permesso al suo Pescara di sfiorare quella che sarebbe stata una vitale seconda vittoria consecutiva. 

Fin qui la sua stagione è stata straordinaria, nonostante i biancazzurri siano tutt’ora ultimi in classifica, conservando comunque delle chance, a 10 turni dal termine, di salvezza. Lui, che in Serie B ci è tornato quest’anno, dopo un roller coaster fra le varie categorie, passando attraverso promozioni esaltanti e retrocessioni clamorose.

Ma andiamo con ordine. 

  • Di Nardo PescaraPescara Calcio/Massimo Mucciante

    CHI È ANTONIO DI NARDO

    Antonio Di Nardo nasce a Napoli il 30 settembre. La sua carriera, però, decolla lontano dall’ombra del Vesuvio, non incrociando mai i colori azzurri. È con il Latina che inizia a emergere, con delle prestazioni nel campionato Primavera che lo portano a Genova, sponda Sampdoria, che spende addirittura un milione di euro per il suo cartellino. Poi, però rientrerà a Latina nuovamente in prestito, giocando in mezzo un Viareggio con la SPAL, al fine di esordire in Serie B, proprio con il club nerazzurro, a soli 19 anni. È il primo aprile del 2017, non si tratta di un uno scherzo: subentra in un Latina-Cittadella terminato 0-2 per i veneti. Punta centrale strutturata, forte fisicamente e con un buono scatto, Di Nardo sembra avere tutto per sfondare e il debutto in serie cadetta sembra il preludio a una grande carriera. Ma non andrà tutto come previsto.

  • Di Nardo PescaraPescara Calcio/Massimo Mucciante

    “VENTI MESI FA RETROCEDEVO IN ECCELLENZA”

    L’anno successivo, nella stagione 2016/17, Di Nardo ricomincerà dall’Arezzo in Serie C, sempre a titolo temporaneo dalla Sampdoria. Sarà solo l’inizio di un lungo e infruttuoso girovagare in terza serie. Alla fine, dopo Lucca, Pesaro e di nuovo Arezzo, i blucerchiati lo cedono al Sona: lui decide di ripartire dalla Serie D. Fra i dilettanti inizia a ritrovarsi: segna 12 goal con in Veneto. L’anno dopo, allora, passerà alla Vastese: anche qui andrà in doppia cifra, ma senza riuscire a evitare una clamorosa retrocessione in Eccellenza.

    Sarà qualcosa che, a settembre, al primo goal segnato in B, Antonio ricorderà: “Venti mesi fa - raccontò - retrocedevo in Eccellenza con la Vastese, oggi festeggio la prima marcatura in Serie B”.

  • Di Nardo CampobassoCampobasso FC

    LA RISALITA A CAMPOBASSO

    In quello che, a conti fatti, sembrerebbe il momento più basso, Di Nardo troverà la forza di dar via alla sua personalissima risalita. Nel 2023 firma col Campobasso, con il quale vincerà Serie D e Scudetto dilettanti. 18 reti, fascia da capitano al braccio e ritorno fra i professionisti: il suo, personale, ma anche quello dei rossoblu. In Molise andrà benissimo anche nella stagione successiva, in C: 38 partite, 11 goal e 3 assist. Ruolo da leader totale, giocatore d’altro livello completamente ritrovato.

  • Di Nardo PescaraPescara Calcio/Massimo Mucciante

    IL RITORNO IN SERIE B

    Fra Di Nardo e il Campobasso, però, finisce senza un rinnovo: il contratto in scadenza non viene prolungato, le parti si salutano. Per l’attaccante, però, si chiude una porta e si apre un portone: lo cerca prima la Reggiana, poi si accorda col Pescara in Serie B. In due anni, quindi, passa dalla Serie D persa con la Vastese al ritorno lì dove aveva debuttato fra i grandi. L’impatto con i biancazzurri è buono: nei primi due mesi di campionato fa tre goal e due assist, dimostrando quanto sia stata abbastanza inspiegabile la sua assenza da certi palcoscenici. 

  • Di Nardo PescaraPescara Calcio/Massimo Mucciante

    DOPPIETTE E SPERANZA

    Dopo una fase di campionato centrale in cui il Pescara ha faticato tantissimo, ora Di Nardo si sta prendendo sulle spalle, insieme a Lorenzo Insigne, i biancazzurri: due doppiette e un assist nelle ultime tre partite, per una squadra che è tornata a credere nell’impresa. Ha battuto Palermo e Avellino, messo paura al Venezia e al Frosinone: il popolo pescarese ci crede, Di Nardo va a caccia della salvezza e di quella che sarebbe la quinta annata in doppia cifra. La particolarità? Dovesse riuscirci, Antonio avrebbe firmato le ultime tre stagioni con almeno 10 reti in tre categorie diverse, B, C e D.

  • Di Nardo PescaraPescara Calcio/Massimo Mucciante

    IL FRATELLO MENTAL COACH

    Fra i segreti, senza dubbio, del suo grande rilancio c’è anche il fratello Giovanni. Mental coach per i calciatori, ha influito in modo positivo il percorso di Antonio, che evidentemente nelle ultime stagioni ha fatto scattare nuovamente la scintilla che lo aveva spinto a debuttare giovanissimo in Serie B. Un supporto, una bella storia familiare, che adesso Pescara spera sfoci in un happy ending dal profumo di salvezza. 



