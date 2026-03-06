Backstage - Dalla retrocessione in Eccellenza ai goal salvezza in B: Antonio Di Nardo stella a Pescara

Dopo una fase di campionato centrale in cui il Pescara ha faticato tantissimo, ora Di Nardo si sta prendendo sulle spalle, insieme a Lorenzo Insigne, i biancazzurri: due doppiette e un assist nelle ultime tre partite, per una squadra che è tornata a credere nell’impresa. Ha battuto Palermo e Avellino, messo paura al Venezia e al Frosinone: il popolo pescarese ci crede, Di Nardo va a caccia della salvezza e di quella che sarebbe la quinta annata in doppia cifra. La particolarità? Dovesse riuscirci, Antonio avrebbe firmato le ultime tre stagioni con almeno 10 reti in tre categorie diverse, B, C e D.