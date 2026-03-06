Backstage - Dalla retrocessione in Eccellenza ai goal salvezza in B: Antonio Di Nardo stella a Pescara

Alti e bassi, parabole costanti. Il calcio è anche e soprattutto fatto di cosa succede e come si reagisce.
Ne sa qualcosa, senza dubbio, uno dei protagonisti del turno infrasettimanale del campionato cadetto: Antonio Di Nardo, che con una doppietta sul campo del Frosinone ha permesso al suo Pescara di sfiorare quella che sarebbe stata una vitale seconda vittoria consecutiva.
Fin qui la sua stagione è stata straordinaria, nonostante i biancazzurri siano tutt’ora ultimi in classifica, conservando comunque delle chance, a 10 turni dal termine, di salvezza. Lui, che in Serie B ci è tornato quest’anno, dopo un roller coaster fra le varie categorie, passando attraverso promozioni esaltanti e retrocessioni clamorose.
Ma andiamo con ordine.