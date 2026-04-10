Backstage - Dalla retrocessione col Caldiero alle magie in B: Tommaso Marras fa esultare Mantova

Nel lunedì di Pasquetta, però, è arrivata la sua gioia più grande. Subentrato a un quarto d’ora dalla fine del match contro l’Entella, al minuto 85 ha deciso la sfida. Punizione dai 30 metri su cui è andato certo di calciare in porta, trovando una traiettoria imparabile per il portiere avversario. Una gioia gigante, che ha allontanato e di molto il Mantova dalle zone rosse della classifica e che ha rappresentato la terza vittoria nelle ultime cinque giornate per i lombardi.

Per Tommaso è stato un goal speciale, anche perché al Martelli c’erano due spettatori d’eccezione: mamma e papà, giunti in un giorno di festa per vedere giocare il figlio, in un pomeriggio diventato indimenticabile.