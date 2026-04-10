Super goal e tre punti pesanti. È stata una Pasquetta fantastica per Tommaso Marras, che con un calcio di punizione spaziale ha regalato una vittoria fondamentale al suo Mantova nella sfida salvezza con l’Entella. Una rete arrivata nel finale, la sua sesta in campionato, che certifica ancora una volta le qualità di un ragazzo che, di anno in anno, sta dimostrando tanto talento, con una gavetta che però sta pagando. Il Mantova, al momento, si gode il suo mancino talentuosissimo.
Backstage - Dalla retrocessione col Caldiero alle magie in B: Tommaso Marras fa esultare Mantova
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CHI È TOMMASO MARRAS
Tommaso Marras nasce a Novara nel febbraio del 2024 ed è proprio lì che inizia a giocare. Entra da piccolo nel settore giovanile del club azzurro, ma a 13 anni decide di cambiare, firmando con lo Sparta Novara. Quella di ripartire da una dimensione più piccola sarà una costante della sua, giovane, carriera: fin qui ha sempre azzeccato le scelte. Allo Sparta vince il campionato Under 15 regionale e brilla al punto di meritarsi la chiamata del Chieri in Serie D, che a 17 anni lo fa debuttare fra i grandi.
Ala di piede mancino, che ama giocare sulla corsia opposta, Marras è abile nel saltare l’uomo e in una caratteristica che, come gli ultimi risultati insegnano, in Italia sta mancando: rischiare la giocata.
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A MONZA GRANDI COSE IN PRIMAVERA
Al Chieri, ben presto, giungono interessi importanti per Marras. Alla fine la spunta il Monza, che lo preleva e lo porta nella Primavera brianzola. In biancorosso giocherà per due anni: al termine del primo conquista la promozione in Primavera 1, mentre nella stagione seguente mette a referto 9 goal e 7 assist che salvano la categoria. Nonostante tutto facesse presupporre un salto verso la Prima squadra, nell’estate del 2024 il Monza decide di cederlo a titolo definitivo, anche e soprattutto per ragioni economiche, fra le quali un premio di valorizzazione: il ragazzo riparte dalla Serie C e dal Caldiero, appena promosso in categoria.
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LA RIPARTENZA DA CALDIERO
Marras col Caldiero impatta subito alla grande. Al debutto in un campionato professionistico, ci mette appena 44 secondi a segnare il primo goal: nel match con la Triestina bagna subito il tabellino con un super mancino da 30 metri che permette ai gialloverdi di trovare la prima vittoria in C. Al Caldiero Marras farà, personalmente, molto bene: 6 goal e 4 assist nella stagione del debutto fra i professionisti, ad appena 20 anni. Non basteranno, però, questi numeri al club veneto, che retrocede ai playout.
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IL PRIMO ANNO IN B A MANTOVA
Dopo diversi corteggiamenti con molti club di B, Marras firma con il Mantova, che più di tutti viene convinto dalle qualità del giocatore: contratto fino al 2028 e primo, vero, anno in cadetteria. L’inizio non è semplicissimo, con ben sette panchine nelle prime 10 di campionato. La svolta arriva a novembre, quando nel match con lo Spezia, Marras subentra nel secondo tempo e segna non solo il suo primo goal in B, ma trova addirittura una incredibile doppietta, facendo seguito all’assist decisivo della settimana prima contro il Padova.
Da lì in poi Marras entra stabilmente nelle rotazioni biancorosse, trovando continuità e minutaggio sempre maggiore, oltre ad altre reti, contro Palermo, sia all’andata che al ritorno, e Venezia.
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GOAL E DEDICA SPECIALE
Nel lunedì di Pasquetta, però, è arrivata la sua gioia più grande. Subentrato a un quarto d’ora dalla fine del match contro l’Entella, al minuto 85 ha deciso la sfida. Punizione dai 30 metri su cui è andato certo di calciare in porta, trovando una traiettoria imparabile per il portiere avversario. Una gioia gigante, che ha allontanato e di molto il Mantova dalle zone rosse della classifica e che ha rappresentato la terza vittoria nelle ultime cinque giornate per i lombardi.
Per Tommaso è stato un goal speciale, anche perché al Martelli c’erano due spettatori d’eccezione: mamma e papà, giunti in un giorno di festa per vedere giocare il figlio, in un pomeriggio diventato indimenticabile.