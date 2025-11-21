Backstage - Dal legame con Mourinho alla 10 dell’Under 21: la Sampdoria punta su Luigi Cherubini

Nella scorsa annata, invece, Cherubini e la Roma hanno deciso di fare il salto fra i professionisti, dopo 11 reti e 9 assisti con la Primavera nel 2023/24. L’esterno offensivo sceglie una piazza che, con i giovani, lavora da anni con lungimiranza, quella di Carrara. Al primo anno in Serie B, segna quattro reti e fornisce cinque assist con i toscani, partendo come subentrante e finendo la stagione da titolare assoluto.