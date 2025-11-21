Backstage - Dal legame con Mourinho alla 10 dell’Under 21: la Sampdoria punta su Luigi Cherubini

Romano e romanista. Non sono pochi i talenti capaci di brillare in Serie A, usciti dalla ricchissima fucina di Trigoria, marchiati di giallorosso non solo nella maglia ma anche nell’anima.
Da Totti a De Rossi, passando per Florenzi e arrivando a Lorenzo Pellegrini, Niccolò Pisilli ed Edoardo Bove.
Fra coloro che aspirano ad aggiungersi a questa lunga lista c’è, senza dubbio, Luigi Cherubini, protagonista di alcuni dei più recenti successi del settore giovanile della Roma.
Un ragazzo che, poi, ha scelto di costruire la sua carriera facendosi le ossa in Serie B, passando attraverso un’esperienza importante come quella attuale alla Sampdoria.