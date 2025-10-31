Backstage - Da Dakar all'Italia, fra parate, lotta al razzismo e il rapporto con De Rossi: il Monza in mano a Demba Thiam

In carriera, però, oltre ai momenti dolci Thiam ha dovuto fronteggiarne altri molto amari. E parare, oltre ai tiri avversari, anche insulti razzisti. Successe nel 2023, quando in un derby fra l’Audace Cerignola e Foggia fu oggetto di offese per il suo colore della pelle.

Un fattaccio che, addirittura, gli costò una squalifica, ma che non ne scalfì l’orgoglio: Demba è sempre stato e sempre sarà in prima linea nella lotta alla discriminazione, avendo sposato la campagna Black Lives Matters sui social e non solo.