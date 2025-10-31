Pubblicità
Demba ThiamGOAL
Matteo Occhiuto

Backstage - Da Dakar all'Italia, fra parate, lotta al razzismo e il rapporto con De Rossi: il Monza in mano a Demba Thiam

Su GOAL arriva Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Non sono pochi i ragazzi che, dall’Africa, giungono in Italia con un bagaglio di sogni legati al calcio. Ragazzi che il nostro paese accoglie, cresce e che, in alcuni casi, riesce a premiare.

Per Demba Thiam il biglietto di sola andata è stato quello lo ha portato da Dakar, in Senegal, all’Italia, per permettergli di dare il là a una carriera che si è fatta grande nelle categorie minori.

Adesso il ragazzone, che un tempo non aveva neanche i guanti per giocare, le mani le sta usando per far sognare al Monza l’immediato ritorno in Serie A.

Lo 0-3 dei brianzoli sul Palermo è un messaggio al campionato e, come sempre, la firma del portierone è stata importante, con una grande parata su Pohjanpalo col risultato fermo sullo 0-0.

    CHI È DEMBA THIAM

    Demba Thiam nasce in Senegal, a Dakar. Sin da ragazzino è il portiere il ruolo che lo appassiona, al punto da arrivare a giocare senza guanti. Troppo costosi, un lusso che non ci si poteva permettere.

    Eppure l’altezza e il talento lo aiutano a emergere: 202 centimetri sono un bagaglio fisico decisamente d’aiuto per fare il portiere, leve lunghe e potenti capaci di portarlo in Europa, palcoscenico in cui sognava di giocare sin da quando si innamorò del ruolo guardando Peter Cech.

    A cambiargli la vita, però, è l’Italia, in cui si trasferisce da bambino, con l’aiuto di uno zio trapiantato a Viareggio. 

    PIÙ FORTE DELLA BUROCRAZIA…

    Il piccolo Demba, però, in Italia non può giocare per i primi tre anni dal suo arrivo nel nostro paese. È extracomunitario e deve aspettare la maggiore età per poter essere tesserato da una società.

    E allora si limita ad allenarsi senza sosta, migliorando nonostante l’impossibilità di disputare partite ufficiali. Poi la svolta, con il passaggio alla SPAL, che lo accoglie nella sua formazione Berretti.

    Da lì in avanti sarà una scalata abbastanza rapida, fatta anche di un prestito alla Viterbese, che lo condurrà fino al debutto fra i grandi, in Serie A. È il 26 luglio 2020, in pieno covid: la già retrocessa SPAL di Di Biagio lo schiera titolare contro il Torino, regalandogli un momento indimenticabile. 

    …E DEL RAZZISMO

    In carriera, però, oltre ai momenti dolci Thiam ha dovuto fronteggiarne altri molto amari. E parare, oltre ai tiri avversari, anche insulti razzisti. Successe nel 2023, quando in un derby fra l’Audace Cerignola e Foggia fu oggetto di offese per il suo colore della pelle.

    Un fattaccio che, addirittura, gli costò una squalifica, ma che non ne scalfì l’orgoglio: Demba è sempre stato e sempre sarà in prima linea nella lotta alla discriminazione, avendo sposato la campagna Black Lives Matters sui social e non solo.

    LE MAGIE ALLA JUVE STABIA E LA PROMOZIONE IN B

    La sua carriera, terminate le esperienze con SPAL e Foggia, riceve l’impennata decisiva a Castellammare. È con la Juve Stabia che fa magie nel 2023/24: la difesa delle vespe è guidata dal portierone del Senegal con precisione e organizzazione. 

    Subisce solamente 22 goal in 36 giornate, con i gialloblu che vincono il campionato e tornano in B.

    Lui macina record su record, risultando per diverse settimane il portiere professionistico meno battuto d’Europa. Dati impreziositi anche da 20 clean sheet e 3 rigori parati totalizzati. Demba, per la gente di Castellammare, diventa “ThiAmo”.

    IL LEGAME CON DANIELE DE ROSSI

    Nel giorno della promozione, uno dei messaggi che arriva a Demba ha un mittente di quelli importanti, Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma lo ebbe a Ferrara, ai tempi della parentesi in B degli estensi.

    Un talento che, secondo DDR, avrebbe anche meritato più spazio rispetto a quello poi realmente ricevuto: una stima che portò alla nascita di un’amicizia, poi sfociata nel messaggio che De Rossi mandò a Thiam per complimentarsi per la promozione ottenuta.


    IL PASSAGGIO AL MONZA

    Dopo un’altra grande stagione alla Juve Stabia, per Thiam è arrivata la chiamata del Monza. I brianzoli gli affidano il compito di difendere i pali nella stagione che, idealmente, dovrebbe ricondurre i biancorossi in Serie A.

    La risposta è stata immediatamente positiva: solo 7 reti subiti elle prime 10 giornate di B, anche e soprattutto per merito delle sue parate, e 4 reti inviolate. 


    L’AMORE PER L’ITALIA E LA CITTADINANZA ITALIANA

    Demba, adesso, sogna di ritrovare la Serie A soltanto assaggiata ai tempi della SPAL. Lui che, da quel giorno, è riuscito anche a ricevere la cittadinanza italiana, prestando giuramento nell’aprile 2024, certificando il legame viscerale con il nostro paese.

    Un rapporto meraviglioso, che spazia dall’amore di Thiam per Pino Daniele alla splendida famiglia che il portiere si è costruito con la moglie Gabriella. Che adesso aspetta un’ultima ciliegina: mettere i guantoni su un’altra promozione.

