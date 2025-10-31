Backstage - Da Dakar all'Italia, fra parate, lotta al razzismo e il rapporto con De Rossi: il Monza in mano a Demba Thiam

Non sono pochi i ragazzi che, dall’Africa, giungono in Italia con un bagaglio di sogni legati al calcio. Ragazzi che il nostro paese accoglie, cresce e che, in alcuni casi, riesce a premiare.
Per Demba Thiam il biglietto di sola andata è stato quello lo ha portato da Dakar, in Senegal, all’Italia, per permettergli di dare il là a una carriera che si è fatta grande nelle categorie minori.
Adesso il ragazzone, che un tempo non aveva neanche i guanti per giocare, le mani le sta usando per far sognare al Monza l’immediato ritorno in Serie A.
Lo 0-3 dei brianzoli sul Palermo è un messaggio al campionato e, come sempre, la firma del portierone è stata importante, con una grande parata su Pohjanpalo col risultato fermo sullo 0-0.