Backstage - Allo Spezia sulle orme di Pio Esposito: Christian Comotto cresce (benissimo) in B

Christian nasce a Roma il 25 aprile del 2008. È il figlio di Marianna Mecacci e di Gianluca Comotto. Era destino, che da quest’unione uscisse un calciatore: la mamma, infatti, è una dirigente sportiva passata anche da Milan e Inter, mentre il papà, come noto, è stato a lungo un giocatore in Serie A con maglie importanti come quelle di Torino, Perugia, Reggina e Fiorentina. Ed è proprio a Firenze che fra i due genitori scocca la scintilla, così come è la città gigliata ad accogliere i primi passi sportivi del piccolo Christian.