Backstage - A come Andrea Adorante, il Venezia in estasi: dall’Inter alle promozioni con la gavetta

Adesso per Adorante c’è davanti il futuro: la voglia è quella di rimanere a guidare il Venezia anche in Serie A. Una missione con cui completerebbe un percorso da vero e proprio working class hero: uno che ha vinto Scudetti giovanili e campionati di C e B prima di conoscere il dolce sapore dell’Olimpo del calcio italiano. Un traguardo che sarebbe assolutamente meritato, visto il percorso e le qualità tecniche e umane.



