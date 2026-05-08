Backstage - A come Andrea Adorante, il Venezia in estasi: dall’Inter alle promozioni con la gavetta

Una promozione da protagonistA, di quelle con la A maiuscola. Il Venezia ha impiegato 37 giornate per raggiungere la vetta, per issarsi sull’El Dorado, riguadagnando un diritto, quello di giocare nel massimo campionato di calcio italiano.
Un cammino ricco di difficoltà, in un torneo di grande valore e competitività, dove sono in tantissime, a 90 minuti dalla fine, a cercare qualcosa (qui il resoconto completo).
Uno dei volti più importanti del Venezia di Stroppa è stato quello di Andrea Adorante. Un nome, un cognome, una lettera come iniziale che è divenuta dolcemente ridondante per il popolo arancioneroverde.