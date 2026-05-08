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Adorante BackstageVenezia FC
Matteo Occhiuto

Backstage - A come Andrea Adorante, il Venezia in estasi: dall’Inter alle promozioni con la gavetta

Serie B
A. Adorante
Venezia

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B.

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Una promozione da protagonistA, di quelle con la A maiuscola. Il Venezia ha impiegato 37 giornate per raggiungere la vetta, per issarsi sull’El Dorado, riguadagnando un diritto, quello di giocare nel massimo campionato di calcio italiano.

Un cammino ricco di difficoltà, in un torneo di grande valore e competitività, dove sono in tantissime, a 90 minuti dalla fine, a cercare qualcosa (qui il resoconto completo).

Uno dei volti più importanti del Venezia di Stroppa è stato quello di Andrea Adorante. Un nome, un cognome, una lettera come iniziale che è divenuta dolcemente ridondante per il popolo arancioneroverde.

  • Venezia AdoranteVenezia FC

    CHI È ANDREA ADORANTE

    Andrea Adorante nasce a Parma nel febbraio del 2000. Le origini sono abruzzesi, di Guardiagrele; il sangue non mente così come il destino: anche il papà, Domenico, ha vissuto alcune pagine nel mondo del calcio, facendo un percorso nella Primavera del Pescara. Ipso facto, Andrea diventa subito appassionato al gioco del pallone, crescendo rapidamente e diventando pian piano elemento interessante, nel settore giovanile del Parma. Punta strutturata, ma capace di giocare con e per la squadra. E poi letale negli ultimi 30 metri di campo. 

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  • Andrea Adorante Inter PrimaveraGetty Images

    L’INTER, L’INFORTUNIO, IL RITORNO A PARMA

    Nel 2015, tuttavia, la società emiliana incontra delle difficoltà economiche che portano al fallimento e alla ripartenza dai dilettanti. Su di lui, prospetto emergente di enormi potenzialità, si fiondano in molte ma passa l’Inter, che lo inserisce nell’Under 17.

    Al primo anno va in doppia cifra, crescendo giorno dopo giorno fino ai 12 goal in 19 presenze nella Primavera 1 2018/19. Sembra l’inizio di un volo importantissimo, prima di un infortunio drammatico: nel marzo del 2019, si rompe il legamento crociato.

    Un colpo duro, che sembra complicarne l’esplosione. In un momento che sembra nero, nell’estate di quell’anno è proprio il Parma che si ripresenta alla sua porta: offerta importante, da 4 milioni di euro, che l’Inter l’accetta anche nell’ambito di varie operazioni in corso fra i due club. Il processo di cura e rientro in campo, dunque, Adorante la farà a casa “sua”.

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  • Icardi InterGetty

    ICARDI COME MODELLO

    Dopo quattro anni all’Inter, quindi, per Andrea è il momento del ritorno a casa, non prima però di mettere in valigia tutte le esperienze maturate in nerazzurro: dallo Scudetto Under 17 a quello Primavera. Senza dimenticare gli insegnamenti di uno che, all’epoca, era il totem della Prima squadra nerazzurra, Mauro Icardi, suo idolo in nerazzurro. 

    E dire che il suo primissimo, e comprensibile, modello era un nome completamente differente, per profilo tecnico e umano: Marco Van Basten.

  • Venezia AdoranteVenezia FC

    LA GAVETTA: DALLA C ALLA PROMOZIONE IN A

    Nonostante il suo ritorno, tuttavia, il Parma non gli darà mai eccessivo spazio, spedendolo in prestito in Serie C a maturare. La prima esperienza è alla Virtus Francavilla gli regala il primo goal fra i professionisti.

    A Messina, successivamente, migliora in termini di numeri realizzativi e di apporto globale dato alla squadra.

    A tal punto da convincere la Triestina a portarlo in maglia alabardata a titolo definitivo. Sarà l’inizio di una gavetta che lo porterà, infine, a conquistarla sul campo, passo dopo passo e goal dopo goal, la promozione in Serie A. 

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  • AC Fiorentina v S.S. Juve Stabia - TIM CupGetty Images Sport

    IL PRIMO CAMPIONATO SENIOR VINTO

    La svolta vera, però, arriva a Castellammare di Stabia. Le vespe di Guido Pagliuca lo chiamano in gialloblu nel bel mezzo del mercato di gennaio.

    La Juve Stabia è prima in classifica e vola verso la B: da gennaio a maggio segna 12 reti in 18 presenze, i campani tornano in B e lui vince il primo campionato senior della sua carriera, dopo gli Scudetti giovanili.

    Castellammare si conferma suo porto felice anche nella prima stagione di B: 17 reti in 36 presenze, a testimoniare che le voci degli anni prima fossero decisamente vere.

  • Venezia AdoranteVenezia FC

    ORO DELLA LAGUNA

    Nell’estate passata, poi, sono molte le squadre di A che prendono informazioni su di lui ma, a vestirlo con una nuova maglia è una che, dalla massima serie, ci è scesa: il Venezia. I lagunari pagano 3,5 milioni di euro per farne la punta di diamante della squadra che cercherà il ritorno immediato in A.

    La missione viene compiuta regolarmente, grazie al costante contributo di Adorante: 17 centri in stagione, regolarmente a referto durante tutto l’anno, secondo cannoniere del campionato cadetto dietro Pohjanpalo, miglior marcatore interno del Venezia.

    Basterebbero solamente i numeri a farne uno dei candidati al ruolo di sorpresa della prossima Serie A.

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  • Venezia v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    WORKING CLASS HERO

    Adesso per Adorante c’è davanti il futuro: la voglia è quella di rimanere a guidare il Venezia anche in Serie A. Una missione con cui completerebbe un percorso da vero e proprio working class hero: uno che ha vinto Scudetti giovanili e campionati di C e B prima di conoscere il dolce sapore dell’Olimpo del calcio italiano. Un traguardo che sarebbe assolutamente meritato, visto il percorso e le qualità tecniche e umane. 


Serie B
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