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Manchester City v Chelsea FC - UEFA Champions League FinalGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Azpilicueta annuncia il ritiro dopo una carriera tra Chelsea, Atletico Madrid e Spagna e un palmares ricco di trofei: "È il momento di iniziare una nuova fase"

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Il difensore spagnolo chiuderà la carriera dopo il Celta Vigo-Siviglia: vent’anni ai massimi livelli tra Chelsea, Atletico, Marsiglia e nazionale spagnola.

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Cesar Azpilicueta ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio professionistico.

Il difensore navarro del Siviglia, 36 anni, ha comunicato la decisione attraverso una lunga lettera pubblicata sui propri profili social, spiegando che la sfida più difficile è stata proprio trovare le parole per salutare il calcio dopo vent’anni di carriera ai massimi livelli.

Nel messaggio pubblicato sui suoi canali ufficiali, Azpilicueta ha scritto: “Dopo tanti anni vissuti realizzando il mio sogno, sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase”.

  • L’ANNUNCIO DI AZPILICUETA

    L’ex capitano del Chelsea ha aggiunto di essersi preparato mentalmente a questo passaggio, ma di aver comunque faticato a scrivere la lettera d’addio.

    "Caro calcio, oggi, voglio condividere con te che questa stagione sarà l'ultima come calciatore professionista. Dopo tanti anni vivendo il mio sogno, sento che è il momento di iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Per essere onesto, anche se mi sono preparato per questo momento, ho trovato difficile scrivere questa lettera. Dopo 20 stagioni, molte persone hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera.

    Quando ho calciato per la prima volta un pallone da bambino a Pamplona con i miei compagni di scuola, non avrei mai immaginato il viaggio straordinario che mi attendeva. Sono grato per ogni momento: le vittorie, le dure sconfitte, le sfide e, soprattutto, le persone che ho incontrato e le amicizie che ho stretto lungo il cammino.

    Ai miei compagni di squadra, allenatori e a ogni membro dello staff di tutti i club di cui sono stato fortunato di far parte, grazie per avermi aiutato a crescere come persona e come giocatore ogni giorno. Indossare le maglie di Osasuna, Olympique Marseille, Chelsea, Atletico Madrid e Siviglia e rappresentare il mio paese nei palcoscenici più grandi è stato un vero privilegio. Ogni momento ha significato tanto per me…".


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  • L’ULTIMA PARTITA COL SIVIGLIA

    La sfida contro il Celta Vigo in programma a Balaídos sarà l’ultima partita della carriera di Azpilicueta. Il match di campionato chiuderà così il percorso professionale del difensore navarro, arrivato in Andalusia nell’estate del 2025 su iniziativa del direttore sportivo Antonio Cordon.

    La stagione del Siviglia è stata caratterizzata da grandi difficoltà e dalla lotta per la salvezza, conquistata soltanto nelle ultime giornate. Azpilicueta è diventato rapidamente un punto di riferimento per lo spogliatoio grazie alla sua esperienza internazionale e al suo peso carismatico.

    Nel corso della stagione 2025/2026 il difensore ha collezionato 16 presenze ufficiali, tutte in Liga, fornendo anche un assist decisivo nella corsa alla permanenza.

    Il consiglio di amministrazione del club andaluso ha pubblicamente elogiato il suo comportamento professionale e il ruolo svolto accanto ai giocatori più giovani nei momenti più delicati dell’annata.

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  • UNA CARRIERA DA OLTRE 800 PARTITE

    Con il ritiro di Azpilicueta si chiude una delle carriere più longeve e vincenti del calcio spagnolo recente.

    Il laterale navarro lascia il calcio dopo oltre 800 partite disputate ad alto livello con le maglie di Osasuna, Olympique Marsiglia, Chelsea, Atletico Madrid e Siviglia.

    Con la nazionale spagnola ha totalizzato 44 presenze ed è stato convocato per tre Mondiali consecutivi: Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022, scendendo in campo nelle edizioni del 2014 e del 2022.

    La sua versatilità difensiva gli ha consentito di ricoprire più ruoli nella linea arretrata, diventando una presenza fissa nelle convocazioni della Roja.

    Azpilicueta era arrivato al Siviglia con un contratto annuale più opzione per una seconda stagione legata al numero di presenze, clausola che non è stata raggiunta anche a causa dei numerosi problemi muscolari accusati durante l’annata.

    Il giocatore resterà comunque legato al mondo del calcio: durante il prossimo Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico lavorerà infatti come commentatore televisivo per la BBC.

  • I TROFEI CONQUISTATI TRA INGHILTERRA ED EUROPA

    Il punto più alto della carriera di Azpilicueta è arrivato nel 2021, quando da capitano del Chelsea sollevò la Champions League conquistata nella finale di Porto contro il Manchester City.

    Nel corso della sua esperienza inglese con i Blues ha vinto anche due Premier League, una FA Cup, una Coppa di Lega, due Europa League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

    Durante gli anni trascorsi in Francia con l’Olympique Marsiglia ha conquistato due Coppe di Lega e una Supercoppa francese, mentre con le nazionali giovanili spagnole ha vinto anche un Europeo Under 21 e un Europeo Under 19.

    Nel messaggio d’addio pubblicato sui social, Azpilicueta ha definito il calcio una scuola di vita: “Mi ha insegnato valori come il lavoro di squadra, il sacrificio, l’umiltà e il rispetto. Mi ha permesso di conoscere nuovi Paesi, culture e lingue”.


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