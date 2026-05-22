Azpilicueta annuncia il ritiro dopo una carriera tra Chelsea, Atletico Madrid e Spagna e un palmares ricco di trofei: "È il momento di iniziare una nuova fase"

L’ex capitano del Chelsea ha aggiunto di essersi preparato mentalmente a questo passaggio, ma di aver comunque faticato a scrivere la lettera d’addio.

"Caro calcio, oggi, voglio condividere con te che questa stagione sarà l'ultima come calciatore professionista. Dopo tanti anni vivendo il mio sogno, sento che è il momento di iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Per essere onesto, anche se mi sono preparato per questo momento, ho trovato difficile scrivere questa lettera. Dopo 20 stagioni, molte persone hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera.

Quando ho calciato per la prima volta un pallone da bambino a Pamplona con i miei compagni di scuola, non avrei mai immaginato il viaggio straordinario che mi attendeva. Sono grato per ogni momento: le vittorie, le dure sconfitte, le sfide e, soprattutto, le persone che ho incontrato e le amicizie che ho stretto lungo il cammino.

Ai miei compagni di squadra, allenatori e a ogni membro dello staff di tutti i club di cui sono stato fortunato di far parte, grazie per avermi aiutato a crescere come persona e come giocatore ogni giorno. Indossare le maglie di Osasuna, Olympique Marseille, Chelsea, Atletico Madrid e Siviglia e rappresentare il mio paese nei palcoscenici più grandi è stato un vero privilegio. Ogni momento ha significato tanto per me…".



