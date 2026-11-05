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FBL-EUR-C3-AZ ALKMAAR-JUVENTUSAFP
Lelio Donato

AZ Alkmaar-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Koopmeiners sente aria di casa, Kolo Muani è rinato, Cambiaso ancora in difficoltà

Europa League
Alkmaar vs Juventus
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Alkmaar
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La Juventus vince la terza partita su quattro in Europa League battendo un AZ Alkmaar che non perdeva in casa da 2 anni.

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Dopo aver battuto il Napoli, la Juve conferma il suo buon momento andando a vincere in casa di un AZ Alkmaar che davanti ai suoi tifosi non perdeva da 17 partite in Europa.

Il primo tempo dei bianconeri è praticamente perfetto come approccio e mentalità. Ed è perfetto soprattutto il primo tempo di Kolo Muani, prima con l'assist per Koopmeiners - che segna a casa sua, davanti al fratello, contro la squadra in cui è cresciuto e di cui è stato capitano - e poi si mette in proprio con un goal bellissimo, il terzo in Europa League.

Ad inizio ripresa i bianconeri hanno anche qualche occasione per chiuderla definitivamente, una ancora una volta con Koopmeiners, ma poi si mettono fin troppo in risparmio energetico e i cambi dell'AZ cambiano l'inerzia. Nel finale la Juventus soffre anche più del dovuto. Subisce l'1-2 di Meerdink e rischia grossissimo quando lo stesso Meerdink propizia anche il pareggio di De Wit, fortunatamente vanificato dalla posizione iniziale di fuorigioco dell'attaccante olandese.

La Juve alla fine si prende i tre punti e sale a quota 10 al giro di boa della phase league. Un ottimo percorso sin qui dei bianconeri, che puntano ormai all'accesso diretto tra le prime otto.

  • PAGELLE AZ ALKMAAR-JUVENTUS

    L'aria di casa fa bene a Koopmeiners che oltre al goal è sembrato finalmente a suo agio e nel vivo del gioco della Juventus. Ma il vero punto di svolta è stata la posizione di Kolo Muani, che largo a destra ha trovato la sua dimensione, con la possibilità di attaccare il campo e gli avversari, senza le 'catene' della prima punta. Woltemade fa tanto lavoro di sacrificio e collabora bene con Kolo Muani sul secondo goal.

    Ottima prestazione di Gatti, solido e attento in marcatura. Le note negative sono Cambiaso (ancora, purtroppo) ma anche i subentranti che sono andati in difficoltà sulla pressione dell'AZ. Parliamo di Cabal, in primis. Molto buono, invece, l'impatto di chi è entrato dalla panchina tra gli olandesi: Dijkstra e Smit, ma anche Oufkir, hanno ravvivato totalmente l'AZ.

    De Busser 6; Kasius 6 (63' Dijkstra 6,5), Goes 5,5 (63' Clasie 6), Schouten 6 (23' Hoedt 5,5), De Wit 5; Kwakman 5, P. Koopmeiners 5,5; Stengs 5,5 (73' Oufkir 6,5), Byskov 5,5 (63' Smit 6,5), Daal 6; Meerdink 6,5.

    Vicario 6; Gatti 6,5 (79' Bremer sv), Lucumi 6, Kelly 5,5; Kalulu 6,5, T. Koopmeiners 7, Sarr 6 Cambiaso 5,5 (60' Cabal 5,5); Kolo Muani 7,5 (86' Douglas Luiz sv), Alajbegovic 6 (60' Boga 6); Woltemade 6,5 (78' Ekhator sv).

  • TABELLINO AZ ALKMAAR-JUVENTUS

    Marcatori: 19' Koopmeiners, 37' Kolo Muani, 88' Meerdink

    AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Kasius (63' Dijkstra), Goes (63' Clasie), Schouten (23' Hoedt), De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Stengs, Byskov (63' Smit), Daal; Meerdink. Allenatore: Echteld.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, T. Koopmeiners, Sarr, Cambiaso (60' Cabal); Kolo Muani (86' Douglas Luiz), Alajbegovic (60' Boga); Woltemade. Allenatore: Spalletti.

    Arbitro: Sylwestrzak (Pol)

    Ammoniti: Hoedt, Cambiaso, Ekhator, Cabal

    Espulsi: nessuno

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