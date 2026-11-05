AZ Alkmaar-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Koopmeiners sente aria di casa, Kolo Muani è rinato, Cambiaso ancora in difficoltà

Dopo aver battuto il Napoli, la Juve conferma il suo buon momento andando a vincere in casa di un AZ Alkmaar che davanti ai suoi tifosi non perdeva da 17 partite in Europa.

Il primo tempo dei bianconeri è praticamente perfetto come approccio e mentalità. Ed è perfetto soprattutto il primo tempo di Kolo Muani, prima con l'assist per Koopmeiners - che segna a casa sua, davanti al fratello, contro la squadra in cui è cresciuto e di cui è stato capitano - e poi si mette in proprio con un goal bellissimo, il terzo in Europa League.

Ad inizio ripresa i bianconeri hanno anche qualche occasione per chiuderla definitivamente, una ancora una volta con Koopmeiners, ma poi si mettono fin troppo in risparmio energetico e i cambi dell'AZ cambiano l'inerzia. Nel finale la Juventus soffre anche più del dovuto. Subisce l'1-2 di Meerdink e rischia grossissimo quando lo stesso Meerdink propizia anche il pareggio di De Wit, fortunatamente vanificato dalla posizione iniziale di fuorigioco dell'attaccante olandese.

La Juve alla fine si prende i tre punti e sale a quota 10 al giro di boa della phase league. Un ottimo percorso sin qui dei bianconeri, che puntano ormai all'accesso diretto tra le prime otto.