“Avrei dovuto staccargli la testa”: la clamorosa lite tra Roy Keane e Carlos Queiroz, oggi ct del Ghana

Come Bora Milutinovic e alle spalle del solo Carlos Alberto Parreira. Tra coloro che prenderanno parte ai prossimi Mondiali ci sarà anche colui che, nel corso degli anni, è diventato una sorta di presenza fissa sul palcoscenico calcistico più importante che ci sia: Carlos Queiroz.
Il tecnico portoghese si appresta a vivere il suo quinto Campionato del Mondo, cosa questa che nella speciale classifica dei commissari tecnici con più partecipazioni, lo colloca alle spalle appunto di Parreira che di panchina in panchina ne ha disputati ben sei, vincendone anche uno alla guida del Brasile nel 1994, battendo ovviamente l'Italia ai rigori in finale.
Per Queiroz, che di Nazionali in carriera ne ha guidate ben nove, si tratterà del primo tentativo con il Ghana, dopo aver preso parte alle edizioni dal 2010 al 2022 con Portogallo (in una occasione) e Iran.
Un commissario tecnico da "primato" o quasi, che però avrebbe potuto avere, secondo molti, una carriera di rango ancora superiore.
Sì perché c'è stato un periodo, a inizio anni 2000, nel quale erano in molti a considerarlo uno degli allenatori più innovativi e dotati in assoluto.
Tra i suoi grandi estimatori anche il leggendario Sir Alex Ferguson che, non solo lo ha voluto al suo fianco al Manchester United, ma che gli ha anche affidato compiti così importanti che ancora oggi Queiroz è considerato uno dei principali artefici degli ultimi veri grandi trionfi dei Red Devils.
Molto più di un semplice "vice", tuttavia la sua avventura a Manchester è ricordata più per una furibonda lite con una delle grandi leggende del club, Roy Keane, piuttosto che per il suo straordinario lavoro.