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Roy Keane Carlos QueirozGetty Images
Leonardo Gualano

“Avrei dovuto staccargli la testa”: la clamorosa lite tra Roy Keane e Carlos Queiroz, oggi ct del Ghana

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C. Queiroz

Carlos Queiroz si appresta a vivere il quinto Mondiale della propria carriera da ct alla guida del Ghana. Ma quando era assistente di Ferguson allo United litigò in maniera pesantissima con Roy Keane.

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Come Bora Milutinovic e alle spalle del solo Carlos Alberto Parreira. Tra coloro che prenderanno parte ai prossimi Mondiali ci sarà anche colui che, nel corso degli anni, è diventato una sorta di presenza fissa sul palcoscenico calcistico più importante che ci sia: Carlos Queiroz.

Il tecnico portoghese si appresta a vivere il suo quinto Campionato del Mondo, cosa questa che nella speciale classifica dei commissari tecnici con più partecipazioni, lo colloca alle spalle appunto di Parreira che di panchina in panchina ne ha disputati ben sei, vincendone anche uno alla guida del Brasile nel 1994, battendo ovviamente l'Italia ai rigori in finale.

Per Queiroz, che di Nazionali in carriera ne ha guidate ben nove, si tratterà del primo tentativo con il Ghana, dopo aver preso parte alle edizioni dal 2010 al 2022 con Portogallo (in una occasione) e Iran.

Un commissario tecnico da "primato" o quasi, che però avrebbe potuto avere, secondo molti, una carriera di rango ancora superiore.

Sì perché c'è stato un periodo, a inizio anni 2000, nel quale erano in molti a considerarlo uno degli allenatori più innovativi e dotati in assoluto.

Tra i suoi grandi estimatori anche il leggendario Sir Alex Ferguson che, non solo lo ha voluto al suo fianco al Manchester United, ma che gli ha anche affidato compiti così importanti che ancora oggi Queiroz è considerato uno dei principali artefici degli ultimi veri grandi trionfi dei Red Devils.

Molto più di un semplice "vice", tuttavia la sua avventura a Manchester è ricordata più per una furibonda lite con una delle grandi leggende del club, Roy Keane, piuttosto che per il suo straordinario lavoro.

  • Sir Alex Ferguson 2009Getty Images

    AL FIANCO DI SIR ALEX FERGUSON

    Nel giugno del 2002 Sir Alex Ferguson decide di risolvere un problema con il quale aveva a che fare ormai da un anno: la scelta di un nuovo assistente.

    Non ne aveva uno da quando Steve McClaren aveva deciso di iniziare una carriera in solitaria che poi lo avrebbe portato sulla panchina dell'ambizioso Middlesbrough.

    Dopo aver valutato diversi profili, il leggendario Sir Alex decide di puntare con forza su un tecnico lusitano che può già vantare esperienze sulle panchine del Portogallo, dello Sporting Lisbona, dei N.Y. MetroStars, degli Emirati Arabi Uniti e del Sudafrica.

    Un vero e proprio giramondo del pallone che fino a quel momento non ha ottenuto risultati memorabili, ma che è da molti considerato un innovatore.

    Ferguson gli affida il compito di pianificare le sessioni di allenamento e proprio i nuovi metodi apportati consentono al Manchester United di migliorare in maniera evidente dal punto di vista della tenuta difensiva e del gioco e la cosa, al termine della stagione, si tradurrà nella vittoria della Premier League.

    I meriti di Queiroz, mai nascosti dallo stesso Sir Alex, saranno così evidenti che per lui si schiuderanno addirittura le porte del Real Madrid.

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  • LA PARENTESI CON IL REAL E IL RITORNO

    Nell'estate del 2003 il Real Madrid decide di affidare a Carlos Queiroz il compito di raccogliere la pesantissima eredità di Vicente del Bosque.

    A disposizione del tecnico portoghese viene messa una squadra che, sulla carta, è chiamata a dover vincere tutto. Si ritrova infatti a guidare quella che è, di fatto, la squadra dei Galacticos, ovvero un gruppo che, tra gli altri, può annoverare gente del calibro di Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Raul e Roberto Carlos.

    Con un "materiale umano" del genere i margini di errore sono pochissimi, ma proprio per questo motivo il compito è paradossalmente ancora più gravoso. Queiroz inizia la stagione vincendo la Supercoppa di Spagna, ma il suo è un Real privo di qualsiasi possibile equilibrio tattico e frenato dalle tensioni presenti all'interno di uno spogliatoio al limite dell'ingestibile.

    I successivi mesi scivolano via tra la sconfitta in finale di Coppa del Re, l'eliminazione dai quarti di Champions League per mano del Monaco e una serie di sconfitte che fanno scivolare il Real fino al quarto posto in campionato.

    A fine maggio il suo esonero diventa inevitabile, ma a Manchester c'è chi crede ancora in lui: Sir Alex Ferguson lo rivuole al suo fianco e la cosa, all'interno del gruppo, non farà piacere a tutti.

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  • LA "GUERRA DELLE VILLE"

    Nell'estate del 2005 Sir Alex Ferguson decide di affidare a Carlos Queiroz l'organizzazione logistica del ritiro del Manchester United.

    Il tecnico lusitano opta per Vale do Lobo, ovvero l'Algarve e il suo Portogallo, ed è proprio in tale contesto che si incrinano i rapporti con uno dei leader dentro e fuori dal campo dei Red Devils: Roy Keane.

    Il centrocampista e capitano dello United non è contento della sistemazione che viene assegnata a lui e alla sua famiglia. Sir Alex Ferguson in seguito parlerà di ben tre ville rifiutate a causa di motivi sempre diversi, Keane affiderà alla sua autobiografia la sua risposta negando di aver avuto un atteggiamento da "star", ma di aver semplicemente preteso, e pagato di tasca sua, qualcosa di meglio per i suoi cinque figli.

    La sensazione è quella che il capitano, che intanto ha deciso di trasferirsi autonomamente a Quinta do Lago, senta di aver perso peso nello spogliatoio; quello che è certo è che all'interno del gruppo si crea un clima di tensione che né Ferguson né Queiroz decidono di tollerare.

  • Cristiano Ronaldo Roy Keane Manchester UnitedGetty

    "LOYALTY" E LA LITE CLAMOROSA

    Quello che si svolge in Portogallo è un ritiro all'insegna della tensione alimentata anche da Keane che a più riprese mette anche in dubbio i metodi di allenamento di Carlos Queiroz.

    La situazione è così insostenibile che, al rientro in Inghilterra, Ferguson decide di convocare subito una riunione nel suo ufficio presso il centro sportivo di Carrington con l'obiettivo di riportare la giusta tranquillità.

    All'incontro prendono parte ovviamente anche Queiroz e Keane, oltre che i senatori del gruppo come Gary Neville e Rio Ferdinand.

    Il tecnico portoghese può contare sul totale appoggio di Ferguson, ma commette un errore: mette in dubbio la "loyalty" (ovvero la lealtà) di Keane verso il Manchester United.

    Mette pubblicamente in dubbio la sua lealtà verso il Manchester United, un'accusa che lo stesso Keane, che dello United è capitano e ne indossa la maglia da dodici anni, non può assolutamente accettare.

    L'irlandese scatta in piedi, si porta faccia a faccia con Queiroz e non solo gli intima di rimangiarsi tutto, ma gli spiega di non essere nelle condizioni di poter dare lezioni di lealtà visto che era stato lui stesso nel 2003 a lasciare Manchester per il Real Madrid, salvo poi fare ritorno dopo essere stato esonerato, mentre lui aveva rifiutato le offerte di Juventus e Bayern Monaco pur di continuare a rappresentare lo United.

    Lo scontro per poco non diventa fisico, ma intanto l'autorità di Queiroz è stata minata di fronte a tutti i giocatori più importanti della rosa.

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  • L'INTERVISTA A MUTV CENSURATA

    Di fatto, dopo le frizioni in Portogallo e la lite a Carrington, il rapporto tra Roy Keane e il Manchester United era totalmente cambiato.

    Il vero punto di rottura si verificherà però solo qualche mese dopo, nel novembre del 2005, quando nell'ambito del format "Play the Pundit", il centrocampista irlandese rilascia un'intervista a MUTV, ovvero il canale ufficiale dello United, con il quale demolisce letteralmente alcuni compagni di squadra.

    Parla di Fletcher e di O'Shea come di giocatori inadeguati per il Manchester, definisce Richardson "un difensore pigro" e accusa Rio Ferdinand di "pensare solo a guadagnare 120mila sterline a settimana dopo aver giocato male per venti minuti".

    Racconta di uno United senza mentalità vincente e di pochi elementi all'altezza della maglia e la cosa non può non tradursi nel più drammatico dei divorzi.

    Ferguson ordina subito la distruzione del video dell'intervista che non sarà mai trasmessa e Keane, dopo essere stato multato di cinquemila sterline, viene convocato per una riunione insieme al resto della squadra.

    Ad attenderlo su un tavolo c'è un comunicato stampa che annuncia una rescissione consensuale e nel quale sono presenti evidenti errori relativi agli anni di servizio di Keane nel club. Ferguson congeda davanti a tutti il suo capitano che griderà alzandosi "Me ne vado!", per poi unirsi qualche settimana dopo al Celtic con il quale vincerà il campionato scozzese, prima di appendere gli scarpini al chiodo.

  • "IL MIO RIMPIANTO È NON AVERGLI STACCATO LA TESTA"

    Quella che ha portato alla drammatica conclusione della sua avventura al Manchester United è una ferita che per Roy Keane non si è di fatto mai rimarginata.

    Molti anni dopo, nel corso dei Mondiali del 2018, parlando in veste di opinionista ai microfoni di ITV Sport prima della sfida della fase a gironi tra la Spagna e l'Iran proprio di Carlos Queiroz, l'ex centrocampista irlandese ha risposto, come sempre senza filtri, a chi gli ha chiesto dei rapporti.

    "Nella sua seconda esperienza al Manchester United, mentre la mia si stava concludendo, l'ho trovato davvero irrispettoso nei miei confronti. Ha messo pubblicamente in dubbio la mia lealtà verso il club e io gli ho detto chiaramente dove doveva andare. Se devo essere sincero, uno dei miei più grandi rimpianti nel calcio è che probabilmente avrei dovuto staccargli la testa dal collo in quella stanza. Al netto di tutto, è però un allenatore eccellente che sta facendo un lavoro eccellente".

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