“Avrei dovuto staccargli la testa”: la clamorosa lite tra Roy Keane e Carlos Queiroz, oggi ct del Ghana

Nell'estate del 2005 Sir Alex Ferguson decide di affidare a Carlos Queiroz l'organizzazione logistica del ritiro del Manchester United.

Il tecnico lusitano opta per Vale do Lobo, ovvero l'Algarve e il suo Portogallo, ed è proprio in tale contesto che si incrinano i rapporti con uno dei leader dentro e fuori dal campo dei Red Devils: Roy Keane.

Il centrocampista e capitano dello United non è contento della sistemazione che viene assegnata a lui e alla sua famiglia. Sir Alex Ferguson in seguito parlerà di ben tre ville rifiutate a causa di motivi sempre diversi, Keane affiderà alla sua autobiografia la sua risposta negando di aver avuto un atteggiamento da "star", ma di aver semplicemente preteso, e pagato di tasca sua, qualcosa di meglio per i suoi cinque figli.

La sensazione è quella che il capitano, che intanto ha deciso di trasferirsi autonomamente a Quinta do Lago, senta di aver perso peso nello spogliatoio; quello che è certo è che all'interno del gruppo si crea un clima di tensione che né Ferguson né Queiroz decidono di tollerare.