Avellino-Potenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Avellino vs Potenza

Serie C

Monday Night al Partenio: Avellino sogna la B, Potenza a caccia dell’impresa per consolidare i playoff. Formazioni, canale tv e diretta streaming.

Monday Night di grande fascino nel girone C di Serie C NOW. A chiudere la 33^ giornata, sarà infatti la sfida fra Avellino e Potenza.

Irpini secondi in classifica: 57 punti conquistati da Lescano e compagni, in piena lotta con l’Audace Cerignola per la promozione diretta.

Il Potenza, invece, è in zona playoff: rossoblu reduci da ben cinque gare senza sconfitta, con 9 punti conquistati.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.