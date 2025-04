Avellino-Monopoli dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Avellino vs Monopoli

Serie C

L’Avellino vicino alla Serie B, il Monopoli vuole mantenere il terzo posto: al Partenio è big match. Formazioni, canale tv e streaming.

Sarà big match nella 36esima giornata del campionato di Serie C NOW. A chiudere la domenica del girone C, infatti, sarà il match fra Avellino e Monopoli, rispettivamente prima e terza della classe.

L’Avellino deve vincere per continuare la marcia verso la promozione in Serie B: gli uomini di Biancolino sono vicini all’obiettivo ma il Cerignola, secondo, non molla.

Il Monopoli, invece, è terzo in classifica e vuol tentare di mantenere quella che sarebbe una posizione eccezionale in ottica playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.