Avellino-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Avellino vs Juventus Next Gen

Biancolino contro Brambilla: al Partenio-Lombardi c’è il lunch match della 29^ giornata di Serie C NOW.

Lunch match al Partenio-Lombardi. La sfida delle 12:30 della 29^ giornata del girone C di Serie C NOW si giocherà fra Avellino e Juventus Next Gen.

Irpini secondi in classifica, a -5 dall’Audace Cerignola: i ragazzi di Biancolino continuano la ricorda al primato, forti di due vittorie consecutive, senza però più potersi permettere passi falsi.

La Juventus Next Gen di Brambilla, invece, è reduce da due pari di fila e si trova al dodicesimo posto a quota 36: sono solamente 4 i punti di distacco dai playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.