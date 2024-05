Avellino-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gara-2 al Partenio-Lombardi: Avellino e Catania si giocano la semifinale playoff di Serie C, si riparte dall’1-0 del Massimino.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Catania per resistere, l’Avellino per rimontare. Sarà una super sfida al Partenio-Lombardi fra irpini ed etnei, di fronte nel match di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C NOW.

Avellino che deve vincere per ottenere la qualificazione: dopo il ko del Massimino, al Catania basterebbe anche pareggiare in Campania per avvicinarsi al sogno promozione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.