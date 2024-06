Austria-Francia 0-1, pagelle e tabellino: decide l’autorete di Wober, Mbappé spreca

L’autorete di Wober regala alla Francia un sofferto successo contro l’Austria nell’esordio a Euro 2024. Theo il migliore, serata no per Mbappé.

Esordio vincente ma più faticoso del previsto quello della Francia a Euro 2024. La nazionale allenata dal Ct Deschamps supera un’Austria organizzata e ben messa in campo grazie alla sfortunata autorete di Wober al 38’ del primo tempo. Appena due minuti dopo la provvidenziale parata di Maignan su Baumgartner.

La Francia fatica a rendersi pericolosa in zona offensiva, dove paga anche la serata storta di Mbappé (fuori al 90’ sanguinante dopo un colpo al naso): due errori sotto porta da matita rossa per la stella francese, che ha comunque il merito del cross che genera l’autorete decisiva. Con questo successo la Francia sale a quota 3 nel girone D, raggiungendo l’Olanda; a quota zero invece Austria e Polonia.