Australian Open 2025, Sinner batte Jarry: contro chi gioca ora? Il tabellone del torneo

Nel primo turno dell'Australian Open Sinner ha battuto il cileno Jarry: ora attende la prossima gara del torneo di cui è Campione in carica.

Come da previsione, il tennista numero uno al mondo e Campione in carica dell'Australian Open ha battuto il cileno Jarry nel primo turno del torneo 2025: Sinner parte bene.

Tre set a zero per Jannik Sinner, che nella notte tra domenica 12 gennaio e lunedì 13 ha ottenuto il pass per la seconda fase della competizione di scena a Melbourne in queste settimane.

Inserito nella parte sinistra del tabellone come testa di serie in virtù del primo posto nel ranking ATP, Sinner eviterà Djokovic e Alcaraz per tutto il torneo, almeno fino alla finale. Per arrivarci, però, il tennista altoatesino dovrà superare altri cinque turni.