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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Australia-Egitto 3-5 d.c.r., pagelle e tabellino: Salah fa la storia col cucchiaio, l'ex Roma Ryan entra per i rigori ma non ne para uno

Coppa del Mondo
Australia vs Egitto
Australia
Egitto

L'Egitto fa la storia superando per la prima volta un turno della fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Battuta ai calci di rigore l'Australia, Salah lo fa col cucchiaio.

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Per la prima volta nella sua storia, l'Egitto passa un turno a eliminazione diretta ai Mondiali e si qualifica per gli ottavi eliminando un'Australia che ha lottato sino alla fine, ma si è arresa ai rigori.

Salah non era in forma e si è visto. Ha stretto i denti, voleva esserci a tutti i costi per la sua Nazionale, per il suo popolo e alla fine ci ha messo la firma, con un cucchiaio storico che rimarrà un simbolo per sempre nella storia del calcio egiziano.

Al 120' era finita 1-1 con il goal di Ashour e l'autorete di Hany, la seconda del suo Mondiale, che gli vale un record al contrario, quello di essere il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare due autogoal in una singola edizione.

Prima dei rigori il ct dell'Australia ha provato a ripetere la mossa che aveva funzionato nel 2022 (entrò Redmayne al 120' e fu l'eroe dello spareggio contro il Perù), cambiando il portiere titolare Beach (miglior in campo fino a quel momento) con l'esperto Ryan, ma stavolta la tattica è fallita. L'ex romanista non ne ha preso uno, con l'Egitto che ha segnato tutti e quattro i rigori della vittoria.

  • PAGELLE AUSTRALIA-EGITTO

    VOTI AUSTRALIA: Beach 7 (119' Ryan 5,5); Circati 6, Souttar 5,5, Herrington 5,5; Bos 6 (46' Trewin), O'Neill 6,5 (91' Okon-Engstler 6), Irvine 6, Behich 6; Volpato 6,5 (74' Hrustic 6), Metcalfe 6 (91' Mabil 6); Irankunda 5 (74' Touré 6)

    VOTI EGITTO: Shobeir 6; Hany 5, Rabia 7, Ibrahim 6, Hafez 6,5 (80' Trezeguet sv); Fathy 6 (67' Abdelmaguid 7), Attia 6 (121' Saber 6,5); Ashour 7, Salah 6,5, Ziko 6.5 (67' Hassan 6,5); Marmoush 5,5 (106' Abdelkarim 6)

    Beach eroe dell'Australia fino a quando il ct non decide di toglierlo prima dei rigori per Ryan, praticamente ininfluente sui tiri dal dischetto che hanno visto trionfare Momo Salah, fino a quel momento sottotono ma capace di metterci comunque la firma con un cucchiaio storico. Grande partita di Rabia nella difesa egiziana, segna anche uno dei rigori decisivi. Irankunda invisibile, Marmoush sprecone. Volpato sempre pericoloso, Souttar un muro, ma poi è il primo a sbagliare il penalty.

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  • TABELLINO AUSTRALIA-EGITTO

    Marcatori: 13' Ashour, 55' aut. Hany

    AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach (119' Ryan); Circati, Souttar, Herrington; Bos (46' Trewin), O'Neill (91' Okon-Engstier), Irvine, Behich; Volpato (74' Hrustic), Metcalfe (91' Mabil); Irankunda (74' Touré). Ct: Popovic.

    EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez (80' Trezeguet); Fathy (67' Abdelmaguid), Attia (121' Saber); Ashour, Salah, Ziko (67' Hassan); Marmoush (106' Abdelkarim). Ct: Hassan.

    Arbitro: Tejera, Ibrahim

    Ammoniti: Hassan

    Espulsi: nessuno

    Sequenza rigori: Souttar fuori, Saber goal, Irvine goal, Rabia goal, Mabil goal, Salah goal, Harrington fuori, Abdelmaguid goal

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