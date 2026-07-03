Australia-Egitto 3-5 d.c.r., pagelle e tabellino: Salah fa la storia col cucchiaio, l'ex Roma Ryan entra per i rigori ma non ne para uno

Per la prima volta nella sua storia, l'Egitto passa un turno a eliminazione diretta ai Mondiali e si qualifica per gli ottavi eliminando un'Australia che ha lottato sino alla fine, ma si è arresa ai rigori.

Salah non era in forma e si è visto. Ha stretto i denti, voleva esserci a tutti i costi per la sua Nazionale, per il suo popolo e alla fine ci ha messo la firma, con un cucchiaio storico che rimarrà un simbolo per sempre nella storia del calcio egiziano.

Al 120' era finita 1-1 con il goal di Ashour e l'autorete di Hany, la seconda del suo Mondiale, che gli vale un record al contrario, quello di essere il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare due autogoal in una singola edizione.

Prima dei rigori il ct dell'Australia ha provato a ripetere la mossa che aveva funzionato nel 2022 (entrò Redmayne al 120' e fu l'eroe dello spareggio contro il Perù), cambiando il portiere titolare Beach (miglior in campo fino a quel momento) con l'esperto Ryan, ma stavolta la tattica è fallita. L'ex romanista non ne ha preso uno, con l'Egitto che ha segnato tutti e quattro i rigori della vittoria.