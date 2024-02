Australia-Corea del Sud dove vederla: Sky, Onefootball o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Coppa d'Asia

Australia e Corea del Sud di fronte nei quarti di Coppa d'Asia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Quasi tutte le grandi d'Asia sono ancora in gioco nell'attuale torneo continentale. Tra le sfide più affascinanti della Coppa d'Asia 2024 c'è sicuramente Australia-Corea del Sud, di scena nei quarti.

L'Australia è reduce dalla facile vittoria contro l'Indonesia per 4-0, mentre la Corea del Sud di Klinsmann ha superato l'Arabia Saudita di Mancini ai rigori. Nonostante non faccia parte del continente, come noto la rappresentativa australiana partecipa costantemente la torneo visto lo scarso livello dei team in Oceania.

In questa pagina tutte le info su come vedere Australia-Corea del Sud e le formazioni titolari dei quarti di Coppa d'Asia.