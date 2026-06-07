Ausilio su Calhanoglu al Fenerbahçe: "Ha un contratto, il candidato alla presidenza ha comprato tutti i giocatori del mondo"

"Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo".