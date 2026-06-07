Piero Ausilio ha parlato in occasione del panel "I signori del calciomercato" al Festival della Serie A di Parma. Il direttore sportivo dell'Inter ha risposto alle voci sul possibile trasferimento di Calhanoglu al Fenerbahce.
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Ausilio su Calhanoglu al Fenerbahçe: "Ha un contratto, il candidato alla presidenza ha comprato tutti i giocatori del mondo"
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CALHANOGLU
"Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo".
LE PAROLE DELL'AGENTE DI CALHANOGLU
"Negi ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona. Abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, uno in particolare. Se vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante".
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