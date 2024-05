Ausilio e il tradimento di Lukaku: “Si è negato al telefono e si è nascosto”

Il direttore sportivo dell’Inter Ausilio riavvolge il nastro e torna a parlare della trattativa sfumata per il ritorno di Lukaku di un’estate fa.

Un brusco addio che ancora fa discutere, a distanza di quasi un anno.

La storia d’amore tra Romelu Lukaku e l’Inter è finita nel peggior modo possibile, con l’ambiente nerazzurro che si è sentito tradito e amareggiato dal comportamento del belga.

Era l’estate del 2023 e Romelu Lukaku, dopo aver concluso la stagione in maglia nerazzurra, scompare improvvisamente non rispondendo alle chiamate di dirigenti e compagni, proprio nel momento in cui la trattativa tra Inter e Chelsea per la sua permanenza in Italia era ormai alle battute conclusive.

Sulla vicenda è tornato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio nel corso docufilm prodotto dalla Lega Serie A sulla conquista del ventesimo scudetto dell’Inter, denominato ‘Intergalactic’.