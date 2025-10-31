Audero ritrova la Juventus: una sola presenza e il ritorno sfumato in estate, ora è protagonista con la Cremonese

Rinascere calcisticamente a 28 anni, quando ormai in molti pensavano che la sua carriera non potesse più raggiungere certi picchi. Emil Audero invece ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione, un po’ come la sua Cremonese.
Il portiere indonesiano è uno dei punti di forza della squadra di Nicola che sabato pomeriggio è chiamata a testare la prima Juventus di Luciano Spalletti.
Un ritorno al passato per Audero, che alla Juventus – tra settore giovanile e Prima squadra – ha trascorso nove anni della sua vita. Colori bianconeri che il portiere avrebbe potuto tornare a indossare la scorsa estate.