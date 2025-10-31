Audero ritrova la Juventus: una sola presenza e il ritorno sfumato in estate, ora è protagonista con la Cremonese

Audero che la scorsa estate ha sfiorato il ritorno alla Juventus. Ad ammetterlo è lo stesso portiere in un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “C’è stata una possibilità nella possibilità. Tutto era legato alla partenza di Mattia Perin, che avrebbe potuto lasciare la Juve in estate. Se fosse successo, io sarei potuto rientrare tra i candidati per sostituirlo. Ma alla fine Perin è rimasto e l’ipotesi è tramontata. Di concreto, in fondo, c’è stato poco”.