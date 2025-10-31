Pubblicità
Nino Caracciolo

Audero ritrova la Juventus: una sola presenza e il ritorno sfumato in estate, ora è protagonista con la Cremonese

Nove anni e una sola presenza in bianconero, ora Audero è protagonista con la Cremonese che sabato sfida la Juventus. Squadra in cui il portiere sarebbe potuto tornare in estate.

Rinascere calcisticamente a 28 anni, quando ormai in molti pensavano che la sua carriera non potesse più raggiungere certi picchi. Emil Audero invece ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione, un po’ come la sua Cremonese.

Il portiere indonesiano è uno dei punti di forza della squadra di Nicola che sabato pomeriggio è chiamata a testare la prima Juventus di Luciano Spalletti.

Un ritorno al passato per Audero, che alla Juventus ­– tra settore giovanile e Prima squadra – ha trascorso nove anni della sua vita. Colori bianconeri che il portiere avrebbe potuto tornare a indossare la scorsa estate.

  • UNA SOLA PRESENZA IN 9 ANNI DI JUVE

    Emil Audero è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, società in cui è rimasto per nove anni tra settore giovanile e Prima Squadra, tra il 2008 e il 20217. In questo lungo periodo ha collezionato solo una presenza, in Serie A contro il Bologna (vinta 2-1 dai bianconeri), la partita prima della finale di Champions League di Cardiff.

  • IN ESTATE POTEVA TORNARE IN BIANCONERO

    Audero che la scorsa estate ha sfiorato il ritorno alla Juventus. Ad ammetterlo è lo stesso portiere in un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “C’è stata una possibilità nella possibilità. Tutto era legato alla partenza di Mattia Perin, che avrebbe potuto lasciare la Juve in estate. Se fosse successo, io sarei potuto rientrare tra i candidati per sostituirlo. Ma alla fine Perin è rimasto e l’ipotesi è tramontata. Di concreto, in fondo, c’è stato poco”.

  • NON HA MAI VINTO CONTRO LA JUVE

    Audero sarà il portiere della Cremonese che sabato prossimo sfiderà la prima Juventus con in panchina Luciano Spalletti. Nelle sette sfide in cui è sceso in campo in carriera contro i bianconeri, Audero non ha mai vinto: sei le sconfitte e un solo pareggio, sempre da portiere della Sampdoria.

  • PROTAGONISTA CON LA CREMONESE

    Sfumato il ritorno alla Juventus, Audero in estate è passato alla Cremonese: il portiere ha scelto di giocarsi il posto nonostante la concorrenza e ha subito ottenuto la fiducia di Nicola. Una fiducia ripagata sul campo

    5 le presenze in campionato fino a questo momento (è stato anche ai box per infortunio) e un rendimento elevato fatto di parate e sicurezza al reparto, tanto che con lui in campo la Cremonese non ha mai perso.

