Audero e Montipò nei radar della Juventus: se parte Perin serve un secondo portiere

Con Perin possibile partente per giocare titolare, la Juve valuta un eventuale nuovo vice: si pensa al ritorno di Audero e all'ipotesi Montipò.

I pali della Juventus, a breve, potrebbero subire un interessante effetto domino.

Ruota tutto attorno al futuro di Mattia Perin, le cui qualità lo portano a valutare l'idea di misurarsi in un'altra realtà coi galloni del portiere titolare.

Dopo tanti anni trascorsi nelle vesti di vice in bianconero, l'estremo difensore di Latina - come riferisce 'Tuttosport' - sarebbe in odore di addio e a quel punto Tudor avrebbe bisogno di un nuovo alter ego di Michele Di Gregorio.

L'articolo prosegue qui sotto

Sul taccuino di Madama figurano due nomi su tutti: Emil Audero e Lorenzo Montipò.