Attesa per i convocati dell'Inghilterra: da Palmer ad Alexander-Arnold, da Foden al vice Kane, tutte le scelte più difficili di Tuchel

Tuchel convocherà un giovane tra i 26? Il suo pragmatismo dice di no, ma due talenti emergenti potrebbero convincerlo.

Max Dowman ha già incantato con le sue apparizioni all’Arsenal, su tutte il goal storico segnato a 16 anni contro l’Everton. È il più giovane vincitore della Premier, ha talento da vendere ma finora ha giocato solo con l’Under 19 inglese e ha avuto poco spazio in prima squadra.

Più probabile è invece l’inserimento di Rio Ngumoha, che sta conquistando la fascia sinistra del Liverpool. Nonostante abbia giocato in Nazionale solo fino all'Under 19, come Dowman, Ngumoha sta collezionando molti minuti con i Reds e potrebbe essere un'opzione di grande impatto in un ruolo che resta problematico per l'Inghilterra, pur potendo schierare Anthony Gordon e Marcus Rashford sulla stessa fascia.

Myles Lewis-Skelly, 19 anni, compagno di Dowman all’Arsenal, vanta più esperienza e spera nella chiamata dopo aver convinto nel finale di stagione con i Gunners.



