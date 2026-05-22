Attesa per i convocati dell'Inghilterra: da Palmer ad Alexander-Arnold, da Foden al vice Kane, tutte le scelte più difficili di Tuchel

Thomas Tuchel sta per annunciare l'elenco definitivo dei convocati dell'Inghilterra per i Mondiali 2026. Il suo obiettivo, fissato nel marzo 2025, è chiaro: riportare il trofeo ai Tre Leoni dopo 60 anni. E ora deve scegliere i 26 giocatori che ritiene in grado di portare a termine l'impresa in Nord America.
Oggi Tuchel ridurrà di oltre la metà la lista provvisoria di 55 giocatori e molte decisioni chiave restano incerte. Anche se il tempo stringe prima dell’annuncio finale.
In quasi ogni ruolo c'è un ballottaggio. Tanto che, qualunque sarà la sua scelta, Tuchel scatenerà un dibattito tra tifosi e media. Ecco dunque le decisioni più delicate che il ct tedesco dovrà prendere in vista dei Mondiali.