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Krishan Davis

Attesa per i convocati dell'Inghilterra: da Palmer ad Alexander-Arnold, da Foden al vice Kane, tutte le scelte più difficili di Tuchel

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Il ct inglese annuncerà oggi le proprie scelte in vista dei Mondiali. Decisioni che, in un senso o nell'altro, saranno destinate a creare un dibattito tra stampa e tifosi.

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Thomas Tuchel sta per annunciare l'elenco definitivo dei convocati dell'Inghilterra per i Mondiali 2026. Il suo obiettivo, fissato nel marzo 2025, è chiaro: riportare il trofeo ai Tre Leoni dopo 60 anni. E ora deve scegliere i 26 giocatori che ritiene in grado di portare a termine l'impresa in Nord America.

Oggi Tuchel ridurrà di oltre la metà la lista provvisoria di 55 giocatori e molte decisioni chiave restano incerte. Anche se il tempo stringe prima dell’annuncio finale.

In quasi ogni ruolo c'è un ballottaggio. Tanto che, qualunque sarà la sua scelta, Tuchel scatenerà un dibattito tra tifosi e media. Ecco dunque le decisioni più delicate che il ct tedesco dovrà prendere in vista dei Mondiali.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    FUORI SIA PALMER CHE FODEN?

    L'attenzione sarà intanto sui candidati alla maglia numero 10. Jude Bellingham, Morgan Rogers ed Eberechi Eze sembrano sicuri, ma che ne sarà di Cole Palmer e Phil Foden?

    Le stelle di Chelsea e City non sono state al meglio in questa stagione: Palmer ha avuto problemi fisici, Foden ha faticato a entrare in forma. Entrambi erano presenti nel ritiro di marzo, ma dovevano ancora convincere per il Mondiale. Nessuno dei due ha brillato, né ha fatto miracoli nelle settimane seguenti.

    Palmer sembra un leggero vantaggio, avendo mostrato sprazzi di classe – anche contro il Tottenham nell’ultima gara – più spesso di Foden, apparso privo di fiducia. Ma non si esclude che entrambi possano restare fuori.

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  • Morgan Gibbs-White EnglandGetty

    L'ENIGMA GIBBS-WHITE

    Le difficoltà di Palmer e Foden potrebbero aprire le porte a Morgan Gibbs-White, tra i più in forma nel 2026 con 11 goal in Premier League, pur in una squadra che ha lottato per non retrocedere.

    Tuttavia, il 26enne trequartista del Nottingham Forest non è mai stato una prima scelta per Tuchel ed è stato ignorato a marzo. L'estate scorsa si diceva che lo staff tedesco dubitava del suo temperamento, della sua capacità di mantenere il possesso e della sua resistenza al caldo torrido che accoglierà la squadra in Nord America.

    Le sue prestazioni recenti, però, potrebbero far cambiare idea al commissario tecnico, specialmente se questi decidesse di convocare in base alla forma attuale.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    IL VICE KANE

    Harry Kane è ovviamente certo del posto in attacco ai Mondiali, salvo infortuni gravi. La lotta per fargli da vice è aperta e Tuchel potrebbe portare tre centravanti.

    Ollie Watkins, già utile riserva a Euro 2024, è tornato in forma nonostante una stagione complicata che lo aveva escluso dai convocati di marzo. Con l’Aston Villa ha segnato 11 goal nelle ultime 14 partite.

    In Arabia Saudita Ivan Toney ha superato i 40 goal, ma non veste la maglia della Nazionale da quasi un anno: Tuchel sembra privilegiare i giocatori dei campionati più competitivi, pur riconoscendone l’abilità dal dischetto.

    In Premier League, Dominic Calvert-Lewin, a quota 15 centri, è stato convocato nell’ultimo raduno e resta in corsa, così come Dominic Solanke, attualmente infortunato. Qualcuno chiede anche Danny Welbeck, autore di 14 reti col Brighton nel 2025/26, ma le sue chance appaiono al momento ridotte.

  • Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

    GIOVANI PROMESSE

    Tuchel convocherà un giovane tra i 26? Il suo pragmatismo dice di no, ma due talenti emergenti potrebbero convincerlo.

    Max Dowman ha già incantato con le sue apparizioni all’Arsenal, su tutte il goal storico segnato a 16 anni contro l’Everton. È il più giovane vincitore della Premier, ha talento da vendere ma finora ha giocato solo con l’Under 19 inglese e ha avuto poco spazio in prima squadra.

    Più probabile è invece l’inserimento di Rio Ngumoha, che sta conquistando la fascia sinistra del Liverpool. Nonostante abbia giocato in Nazionale solo fino all'Under 19, come Dowman, Ngumoha sta collezionando molti minuti con i Reds e potrebbe essere un'opzione di grande impatto in un ruolo che resta problematico per l'Inghilterra, pur potendo schierare Anthony Gordon e Marcus Rashford sulla stessa fascia.

    Myles Lewis-Skelly, 19 anni, compagno di Dowman all’Arsenal, vanta più esperienza e spera nella chiamata dopo aver convinto nel finale di stagione con i Gunners.


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  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    E ALEXANDER-ARNOLD?

    Molti occhi saranno puntati su Trent Alexander-Arnold: il terzino destro del Real Madrid, che sta vivendo un momento difficile, potrebbe entrare in rosa all'ultimo. Trascurato a marzo nonostante la convocazione di 35 giocatori da parte di Tuchel, l’ex campione del Liverpool è stato inserito nella lista preliminare di 55 elementi per i Mondiali.

    Le sue speranze sono alimentate dall’infortunio di Ben White dell’Arsenal, che difficilmente recupererà in tempo. Reece James, ormai guarito, sarà probabilmente la prima scelta, ma i problemi fisici di Tino Livramento, fermo da metà aprile per un guaio alla coscia, potrebbero aprire uno spazio dietro di lui.

    Jarell Quansah e Djed Spence sono altri candidati, ma quest’ultimo ha giocato poco con il Tottenham.

    Per varietà tattica, Tuchel potrebbe usare Alexander-Arnold per le gare in cui l'Inghilterra avrà più possesso e dovrà superare un blocco basso, come contro Panama e Ghana.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    DIFENSORI ESPERTI

    La difesa dovrebbe mixare gioventù ed esperienza, ma quanto? Ezri Konsa e Marc Guehi sono titolari sicuri e probabilmente formeranno la coppia centrale. Harry Maguire, invece, ha già spoilerato che non ci sarà.

    Rimane incerta la posizione di John Stones, che quest’anno ha giocato solo quattro volte da titolare in Premier con il City. Tuchel lo considera un leader, ma gli infortuni potrebbero escluderlo.

    Dan Burn, 34 anni, del Newcastle, è apprezzato come terzino sinistro versatile, mentre Quansah e Levi Colwill, tornato bene al Chelsea dopo un crociato lesionato, si giocano l’ultimo posto in difesa.

    A sinistra Luke Shaw, appena rientrato in forma con il Manchester United, sfida i due del Newcastle Burn e Hall, oltre a Lewis-Skelly, mentre l’inclusione di Nico O’Reilly sembra certa.

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  • Alex Scott England 2025Getty

    SCOTT CONTRO HENDERSON

    La scelta dei centrocampisti nasconde un dilemma: Tuchel deve bilanciare leadership ed esperienza con la giovinezza e il merito.

    Il ct ha continuato a convocare il 35enne Jordan Henderson, il cui buon inizio di stagione al Brentford ha poi rallentato, mentre ha stranamente ignorato a marzo Alex Scott del Bournemouth, già chiamato a novembre senza giocare alcun minuto nonostante le ottime prestazioni nella corsa europea delle Cherries.

    Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo e Bellingham sono certi del posto, mentre Adam Wharton sembra aver fatto abbastanza per meritare la convocazione. Gli altri spazi sono pochi, perciò Tuchel dovrà valutare se privilegiare l’esperienza di Henderson o puntare sull’impatto di Scott come alternativa box-to-box a Bellingham.

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