L'attacco della Juventus e le risposte dal Mondiale per Club: Kolo Muani, Vlahovic, Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners, cosa è cambiato

Yildiz è la stella ma poi? Le nuove gerarchie della Juventus in attacco e come potrà cambiare con il mercato.

Il Mondiale per Club va contestualizzato, sia per il momento della stagione in cui arriva, sia per la "stranezza" di affrontare avversari di livelli molto diversi in pochi giorni. Ed è il caso della Juventus, che si è ritrovata da vincere nettamente con Al Ain e Wydad a prendere un'imbarcata contro il Manchester City.

Tre partite in cui comunque sono arrivate delle risposte chiare su molti giocatori, alcune positive ed altre negative. La competizione negli Stati Uniti era ed è l'occasione per diversi bianconeri di ottenere la fiducia di Igor Tudor, riscattarsi o mettersi in mostra sul mercato. C'è chi lo ha fatto e chi invece no.

Prestazioni che dato il momento, con la dirigenza che sta progettando la rosa della prossima stagione, possono condizionare e guidare le scelte del club, soprattutto in attacco, dove tra Kolo Muani, Vlahovic, Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners di certezze, soprattutto prima del Mondiale per Club, ce n'erano davvero poche. Ecco come le tre gare disputate negli Stati Uniti spostano la situazione in campo e sul mercato.