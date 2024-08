Attacco Inter in emergenza, Inzaghi gioca il jolly Mkhitaryan. E il cambio ruolo può essere definitivo

Con Taremi out e Arnautovic e Correa ai margini, Inzaghi è costretto a fare i conti con l’emergenza attacco. La soluzione? Mkhitaryan seconda punta.

Una soluzione fatta in casa per ovviare all’emergenza attacco che ha colpito l’Inter in questa fase pre-stagione e che potrebbe con ogni probabilità estendersi almeno fino alla prima giornata di campionato.

Complice l’infortunio di Taremi, il destino di Arnautovic ancora de decifrare e con Correa ai margini dopo il rientro dal prestito all’OM, Inzaghi si ritrova di fatto con solo due punte di ruolo: i titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Da qui l’idea di Simone Inzaghi di giocare il jolly Henrikh Mkhitaryan: avanzare l’armeno nel ruolo di seconda punta infatti può essere la soluzione ideale per questo momento di emergenza in casa nerazzurra.