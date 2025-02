Atletico Madrid-Athletic Bilbao dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

Sfida di alta classifica in Liga: l'Atletico Madrid ospita l'Athletic, prossima avversaria della Roma in Europa League.

Prosegue l'incredibile lotta in Liga per il titolo, con Barcellona, Real Madrid a Atletico a giocarsi il primo posto. La squadra di Simeone è solo un punto dietro alle due rivali. Una corsa a tre con un po' più distante, ma neanche troppo, l'Athletic Bilbao, quarto a sei lunghezze dalla vetta. E l'Athletic avrà la possibilità di accorciare, almeno sui colchoneros nella sfida che si disputerà nel prossimo turno di campionato.

L'Atletico Madrid è reduce dal clamoroso 4-4 in Coppa di Spagna contro il Barcellona mentre l'Athletic dalla larghissima vittoria per 7-1 contro il Valladolid in campionato e giovedì 6 marzo affronterà la Roma nell'andata di Europa League.