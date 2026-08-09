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Athekame MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Athekame lascia il Milan e va al Lione: perché i rossoneri hanno deciso di cederlo dopo una stagione

Calciomercato
Serie A
Milan
Lione
Z. Athekame

L'esterno svizzero, reduce dalla prima annata in Serie A, va a giocare in Ligue 1: accordo raggiunto tra i due club sulla base di un prestito senza alcuna opzione di riscatto.

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Si è parlato di elementi come Tomori e Fofana, in questi giorni. O Loftus-Cheek, o il solito Gimenez. Ma a lasciare il Milan per primo è un altro: Zachary Athekame.

Come rivelato da RMC Sport, il terzino o esterno svizzero, reduce dalla prima e fin qui unica stagione a Milano, cambia casacca e va a giocare in Ligue 1: nella prossima stagione sarà un giocatore del Lione.

Ma perché il Milan ha deciso di lasciar partire Athekame dopo una sola stagione? I motivi dell'operazione, che diventerà presumibilmente ufficiale nei prossimi giorni.


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  • AFFARE IN PRESTITO SECCO

    Bene intanto precisare un aspetto molto importante: Athekame non lascia Milano e il Milan a titolo definitivo. E dunque, di fatto, rimarrà sotto il controllo a distanza del club rossonero.

    L'operazione con il Lione si è infatti conclusa sulla base di un prestito secco. Nell'accordo tra i due club non è stata inserita alcuna opzione di riscatto a favore dei francesi, dunque né un diritto né tantomeno un obbligo di trasformare l'acquisto da momentaneo a definitivo.

    Ciò significa che Athekame, almeno sulla carta, giocherà solo la prossima stagione a Lione. E terminato il campionato francese rientrerà al Milan in attesa di capire il proprio futuro. Ma a tutto questo ci si penserà.

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  • LA NECESSITÀ DI GIOCARE

    A Lione, Athekame potrà far qualcosa che al Milan ha fatto troppo poco: giocare. Con la possibilità, diversamente da quanto sarebbe accaduto con Amorim, di convincere l'ex rossonero Paulo Fonseca a puntare seriamente su di lui.

    Nell'anno di Allegri, il 2004 svizzero è arrivato tra le perplessità generali di tutti coloro che non l'avevano mai visto giocare. Ma tutto sommato è riuscito a cavarsela, scendendo in campo 27 volte in campionato anche se soltanto 7 dal primo minuto.

    Nonostante la giovane età, e il balzo dal piccolo Young Boys a un ambiente con una storia gloriosa e una pressione mille volte superiore, Athekame si è contraddistinto per una buona personalità. Ha mostrato fiato, disponibilità a farsi la fascia, ma anche qualche pecca difensiva da migliorare, come è normale che sia.

    I suoi due goal - il primo in extremis nel 2-2 contro il Pisa, il secondo in casa del Genoa alla penultima giornata - si sarebbero rivelati importantissimi se alla fine il Milan non avesse buttato via tutto contro il Cagliari. Alla fine, dal punto di vista individuale, ne è uscita una stagione da 6.

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  • IL NUOVO RUOLO DI CHUKWUEZE

    A spingere Athekame sull'uscio di Milanello è stato poi l'improvviso affollamento della fascia destra. Perché nella prossima stagione ci sarà di nuovo Alexis Saelemaekers, come in quella passata, ma da qualche settimana è ricomparso pure Samuel Chukwueze.

    Il nigeriano, tornato da un buon prestito al Fulham, è un altro di quelli che devono convincere pienamente Amorim a guadagnarsi una riconferma. Anche se l'allenatore portoghese lo ha elogiato già nella prima conferenza stampa, garantendone la permanenza in quanto "anoi servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno, letteralmente".

    Amorim aveva già un'idea in testa: cambiare ruolo a Chukwueze. Farne cioè un esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, non più un esterno alto da 4-2-3-1, sistema tattico che il lusitano non ha intenzione di adottare e che del resto non ha mai adottato nel corso della propria carriera in panchina.

    Proprio lì è stato piazzato il nigeriano nelle amichevoli precampionato. Con risultati alterni, come dimostrano le difficoltà nel derby di qualche giorno fa. Insomma, lavori in corso. Ma Amorim pare aver intenzione di puntarci.

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  • I TAGLI DEL MILAN

    La cessione in prestito di Athekame, inoltre, si inserisce in un contesto che Amorim ha spiegato e ribadito: la necessità di sfoltire un gruppo che, allo stato attuale delle cose, è troppo folto.

    Faremo delle scelte sui nostri giocatori - ha spiegato l'ex allenatore di Sporting e Manchester United dopo l'amichevole persa contro il Chelsea - Queste due settimane sono state davvero positive, ma abbiamo una rosa ampia. Dobbiamo scegliere alcuni giocatori e prenderemo questa decisione durante questa settimana”.

    Un concetto che lo stesso Amorim aveva espresso durante la conferenza stampa di vigilia della gara contro gli inglesi:

    "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni: come potete vedere il gruppo è molto numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste".

    La prima scelta in ordine di tempo è proprio questa: Athekame al Lione. Anche se in prestito secco. E ora, presto o tardi, qualcuno sarà destinato a seguirne le orme e a lasciare a sua volta il Milan.

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