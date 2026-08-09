Athekame lascia il Milan e va al Lione: perché i rossoneri hanno deciso di cederlo dopo una stagione

Si è parlato di elementi come Tomori e Fofana, in questi giorni. O Loftus-Cheek, o il solito Gimenez. Ma a lasciare il Milan per primo è un altro: Zachary Athekame.
Come rivelato da RMC Sport, il terzino o esterno svizzero, reduce dalla prima e fin qui unica stagione a Milano, cambia casacca e va a giocare in Ligue 1: nella prossima stagione sarà un giocatore del Lione.
Ma perché il Milan ha deciso di lasciar partire Athekame dopo una sola stagione? I motivi dell'operazione, che diventerà presumibilmente ufficiale nei prossimi giorni.
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