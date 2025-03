Athletic Bilbao-Roma decisiva per il ranking ed il quinto posto in Champions all'Italia: tutti gli scenari

Nella sfida tra Athletic Bilbao e la Roma passa anche il posto in più in Champions: le italiane devono tifare i giallorossi per sperare.

Proseguono le competizioni europee; questa sera si concludono gli ottavi di Champions League, nessuna squadra italiana impegnata visto che l'unica rimasta ancora nel torneo è l'Inter, che si è già qualificata ai quarti. Giovedì invece tre italiane in campo; Roma e Lazio in Europa League oltre alla Fiorentina in Conference. I riflettori saranno puntati soprattutto sulla sfida dei giallorossi che affrontano l'Athletic Bilbao visto che da quella partita passeranno molte delle chance rimaste per l'Italia di conquistare il secondo posto nel ranking Uefa che equivale ad avere un posto in più per la prossima Champions. Ecco qual è la situazione adesso e perché è fondamentale per l'Italia che la Roma passi il turno. L'articolo prosegue qui sotto