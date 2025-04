Athletic Bilbao-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Athletic Bilbao vs Manchester United

I Leones ospitano i Red Devils nel match valevole per la semifinale di andata di Europa League: dove vedere la sfida e le formazioni dell'incontro.

Siamo ormai giunti alle fasi conclusive di questa Europa League e nel corso delle semifinali va in scena la sfida tra due delle squadre inizialmente favorite per la vittoria del titolo.

Da una parte c'è l'Athletic Club di Bilbao, squadra che avrebbe l'opportunità di ospitare la finale in casa al San Mamés, dall'altra il Manchester United, che ormai punta tutto su questo trofeo.

Gli spagnoli hanno superato i Rangers ai quarti di finale, vincendo 2-0 in Spagna dopo lo 0-0 dell'andata. I Red Devils, invece, nel turno precedente hanno dato vita ad una delle partite più spettacolari di tutta la stagione, con un rocambolesco 7-6 tra andata e ritorno contro il Lione, gara decisa solamente al 121' dal colpo di testa di Harry Maguire.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.