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Athekame può tornare al Milan? Sta dominando in Ligue 1 con il Lione, cosa faranno i rossoneri a gennaio

Serie A
Milan

In Lione-Nizza Athekame è stato premiato con il Man of the Match: altro assist decisivo per il terzino svizzero di proprietà del Milan

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La Francia ai piedi di Zachary Athekame, chi l'avrebbe mai detto. Tutti i principali quotidiani sportivi francesi hanno dedicato uno spazio importante alla prestazione offerta dal terzino destro elvetico nella vittoria del Lione contro il Nizza per 2-1.

L'assist per il secondo goal di Tessman è un gioiello che conferma la crescita esponenziale del classe 2004 grazie alla fiducia che gli ha accordato sin da subito Paulo Fonseca. E proprio il tecnico portoghese può far felice la sua ex squadra ovvero il Milan: Athekame tornerà alla base più consapevole, maturo e con un valore economico almeno due volte maggiore rispetto ai quasi 10 milioni che Igli Tare aveva accordato per la sua cessione con gli svizzeri dello Young Boys.

  • DIETRO SOLO AD HAKIMI

    I tifosi del Lione sono pazzi di questo ragazzo che si è imposto dal giorno uno con personalità e ottimi mezzi tecnici. Athekame, numeri alla mano, si sta imponendo come il miglior terzino destro della Ligue 1: in 7 presenze ha già trovato due goal e realizzato 3 assist.

    Chiaramente come valore assoluto è sicuramente secondo ad Hakimi del Psg ma i numeri sono chiari e inequivocabili, il Milan osserva soddisfatto della scelta fatta la scorsa estate.

  • TORNA A GENNAIO AL MILAN? LA SCELTA DI AMORIM

    "Athekame? Lo stiamo seguendo, così come gli altri prestiti. A inizio stagione lo vedevo più come un Moreira. Non so se la situazione cambierà. Il calcio è così. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro". Cosi aveva parlato di Athekame Amorim lo scorso 11 ottobre motivando la scelta di mandarlo al Lione in prestito secco.

    Forse anche un po' frettolosamente considerando che a destra Chukwueze ha solo Hutchinson come cambio anche se l'inglese è certamente più offensivo.

    La sensazione è che Athekame non convinca ancora del tutto Amorim e quindi difficilmente chiederà di riportarlo base nella sessione invernale di calciomercato nonostante la batteria degli esterni destri sia abbastanza esigua. Senza dimenticare che il Lione ha avuto garanzie precise di poter godere delle prestazioni dell'ex Young Boys. Che intanto cresce, si diverte e fa divertire i tifosi del Lione.

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