Athekame può tornare al Milan? Sta dominando in Ligue 1 con il Lione, cosa faranno i rossoneri a gennaio

I tifosi del Lione sono pazzi di questo ragazzo che si è imposto dal giorno uno con personalità e ottimi mezzi tecnici. Athekame, numeri alla mano, si sta imponendo come il miglior terzino destro della Ligue 1: in 7 presenze ha già trovato due goal e realizzato 3 assist.

Chiaramente come valore assoluto è sicuramente secondo ad Hakimi del Psg ma i numeri sono chiari e inequivocabili, il Milan osserva soddisfatto della scelta fatta la scorsa estate.