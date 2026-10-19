Athekame può tornare al Milan? Sta dominando in Ligue 1 con il Lione, cosa faranno i rossoneri a gennaio

La Francia ai piedi di Zachary Athekame, chi l'avrebbe mai detto. Tutti i principali quotidiani sportivi francesi hanno dedicato uno spazio importante alla prestazione offerta dal terzino destro elvetico nella vittoria del Lione contro il Nizza per 2-1.
L'assist per il secondo goal di Tessman è un gioiello che conferma la crescita esponenziale del classe 2004 grazie alla fiducia che gli ha accordato sin da subito Paulo Fonseca. E proprio il tecnico portoghese può far felice la sua ex squadra ovvero il Milan: Athekame tornerà alla base più consapevole, maturo e con un valore economico almeno due volte maggiore rispetto ai quasi 10 milioni che Igli Tare aveva accordato per la sua cessione con gli svizzeri dello Young Boys.