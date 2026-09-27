Athekame poteva servire al Milan? Inizio di stagione clamoroso tra Lione e Nazionale

C'è un giocatore che forse il Milan ha lasciato andare via troppo presto nel corso del calciomercato estivo.
Si tratta di Zachary Athekame, protagonista di un inizio di stagione travolgente tra Lione e Nazionale svizzera.
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C'è un giocatore che forse il Milan ha lasciato andare via troppo presto nel corso del calciomercato estivo.
Si tratta di Zachary Athekame, protagonista di un inizio di stagione travolgente tra Lione e Nazionale svizzera.
Arrivato in estate in Francia insieme ad un altro 'epurato' della Serie A, Lois Openda, Zachary Athekame si è subito preso la scena al Lione.
Dopo l'esordio in Champions dalla panchina nel playoff perso contro il Fenerbahce, l'ex Milan non ha di fatto più lasciato il campo.
Cinque presenze consecutive da titolare, senza più saltare un minuto. Assist contro il Le Havre, goal contro l'Auxerre, goal e assist nell'ultima di campionato contro il Rennes.
Praticamente devastante schierato come terzino destro nel 4-3-3 di Fonseca, tanto da guadagnarsi anche la chiamata in Nazionale.
Athekame era stato convocato per la prima volta lo scorso ottobre, nel corso delle qualificazioni Mondiali, ma non era sceso in campo contro la Slovenia.
Yakin lo chiamato per la seconda volta in occasione della Nations League e contro il Montenegro è partito subito titolare, servendo anche l'assist per il 3-0 di Amdouni.
Seppur giocando appena 7 partite da titolare in campionato, la prima stagione di Athekame al Milan non è stata affatto negativa.
27 presenze complessive, giocando sia sulla linea dei centrocampisti come esterno destro che da terzino in una difesa a 4 con Allegri in panchina.
Con l'arrivo di Amorim, che come stile di gioco punta molto sull'apporto degli esterni di centrocampo, si pensava che Athekame potesse avere le sue chance, perlomeno nelle rotazioni del tecnico portoghese.
Invece l'ex allenatore dello United lo ha inserito tra la lista dei partenti, preferendo puntare su Chukwueze o Saelemaekers in quel ruolo.
Eppure Athekame, oltre a rappresentare un'ottima alternativa a tutta fascia, era anche l'unico terzino destro di ruolo presente nella rosa del Milan e avrebbe agevolato Amorim nel suo passaggio alla difesa a 4, già sperimentata contro il Lecce e considerata un'opzione più che concreta per l'evoluzione tattica rossonera.
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Il Lione ha acquistato Athekame in prestito secco. Il Milan, infatti, non ha voluto inserire nessuna opzione di riscatto, perché crede fortemente nelle potenzialità dello svizzero, che nel frattempo ha espresso la sua chiara volontà di tornare in rossonero nella prossima stagione.
"Valuto positivamente la mia prima stagione al Milan in un campionato nuovo e più tattico; poi c'è stato il cambio in panchina, ho parlato col nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia, ma sono un giocatore del Milan e vorrei tornare".