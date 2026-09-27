Athekame poteva servire al Milan? Inizio di stagione clamoroso tra Lione e Nazionale

Il Lione ha acquistato Athekame in prestito secco. Il Milan, infatti, non ha voluto inserire nessuna opzione di riscatto, perché crede fortemente nelle potenzialità dello svizzero, che nel frattempo ha espresso la sua chiara volontà di tornare in rossonero nella prossima stagione.

"Valuto positivamente la mia prima stagione al Milan in un campionato nuovo e più tattico; poi c'è stato il cambio in panchina, ho parlato col nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia, ma sono un giocatore del Milan e vorrei tornare".