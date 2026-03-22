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Atalanta VeronaGetty
Vittorio Rotondaro

Atalanta-Verona 1-0, pagelle e tabellino: Zappacosta decisivo, Krstovic a secco, Gagliardini in sofferenza, Orban spara a salve

L'Atalanta sale a 50 punti in classifica: merito dell'1-0 a un Verona che rimane nei bassifondi. Alla 'New Balance Arena' decide Zappacosta.

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L'Atalanta vuole restare attaccata al treno del quarto posto: i nerazzurri tornano a vincere contro un Verona che non si schioda da quel penultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.

I tifosi della 'Dea' rendono omaggio a de Roon, ufficialmente il giocatore più presente di sempre nella storia del club con 436 presenze: superato l'ex capitano Bellini. Per quanto riguarda le dinamiche di gioco, il canovaccio è chiaro fin da subito: padroni di casa a fare la partita, ospiti a subire e a sperare in qualche ripartenza.

Krstovic ci prova di testa ma trova i guantoni di Montipò, mentre è determinante l'intervento di Akpa Akpro che evita un goal fatto su Ederson. Il muro del Verona cede al 37': Zappacosta trova il pertugio giusto sul palo più lontano con il mancino.

Carnesecchi è decisivo col riflesso sul tocco di Bowie, mentre Krstovic continua a litigare con la porta avversaria: stavolta a dire di 'no' al suo pallonetto è la parte alta della traversa. L'Atalanta commette l'errore di non chiudere i conti e per poco il Verona non ne approfitta: Orban si divora una chance enorme, poi calcia troppo centralmente permettendo a Carnesecchi di respingere. Nel finale c'è spazio per la standing ovation dello stadio per de Roon, sostituito da Palladino.

  • PAGELLE ATALANTA

    Carnesecchi (6.5) deve metterci i guantoni per evitare l'1-1 su Bowie, Zappacosta (7) match-winner quasi a sorpresa. Rientro dal 1' in campionato positivo per De Ketelaere (6.5), mentre Krstovic (5.5) fa rimpiangere in parte l'infortunato Scamacca.

    Voti Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6.5 (76' Hien s.v.); Zappacosta 7, de Roon 6 (88' Samardzic s.v.), Ederson 6.5 (63' Pasalic 6), Bernasconi 6; De Ketelaere 6.5 (76' Musah s.v.), Zalewski 6 (64' Raspadori 6); Krstovic 5.5. All. Palladino.

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  • PAGELLE VERONA

    Montipò (6.5) attento sulla trstata di Krstovic, Akpa Akpro (6.5) spicca per generosità e sacrificio. Gagliardini (5.5) soffre la fisicità di Ederson, Orban (5) getta alle ortiche l'occasione del pareggio.

    Voti Verona (3-5-2): Montipò 6.5; Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Valentini 5.5; Belghali 5.5, Akpa Akpro 6.5 (85' Bernede s.v.), Gagliardini 5.5 (66' Al Musrati 6), Harroui 5.5 (66' Suslov 6), Frese 5.5 (46' Oyegoke 6); Bowie 5.5 (78' Sarr s.v.), Orban 5. All. Sammarco.

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  • TABELLINO ATALANTA-VERONA

    Marcatori: 37' Zappacosta

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6.5 (76' Hien s.v.); Zappacosta 7, de Roon 6 (88' Samardzic s.v.), Ederson 6.5 (63' Pasalic 6), Bernasconi 6; De Ketelaere 6.5 (76' Musah s.v.), Zalewski 6 (64' Raspadori 6); Krstovic 5.5. All. Palladino.

    VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Valentini 5.5; Belghali 5.5, Akpa Akpro 6.5 (85' Bernede s.v.), Gagliardini 5.5 (66' Al Musrati 6), Harroui 5.5 (66' Suslov 6), Frese 5.5 (46' Oyegoke 6); Bowie 5.5 (78' Sarr s.v.), Orban 5. All. Sammarco.

    Arbitro: Ayroldi

    Ammoniti: Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V), Hien (A)

    Espulsi: -

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