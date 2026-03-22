Atalanta-Verona 1-0, pagelle e tabellino: Zappacosta decisivo, Krstovic a secco, Gagliardini in sofferenza, Orban spara a salve

L'Atalanta vuole restare attaccata al treno del quarto posto: i nerazzurri tornano a vincere contro un Verona che non si schioda da quel penultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.

I tifosi della 'Dea' rendono omaggio a de Roon, ufficialmente il giocatore più presente di sempre nella storia del club con 436 presenze: superato l'ex capitano Bellini. Per quanto riguarda le dinamiche di gioco, il canovaccio è chiaro fin da subito: padroni di casa a fare la partita, ospiti a subire e a sperare in qualche ripartenza.

Krstovic ci prova di testa ma trova i guantoni di Montipò, mentre è determinante l'intervento di Akpa Akpro che evita un goal fatto su Ederson. Il muro del Verona cede al 37': Zappacosta trova il pertugio giusto sul palo più lontano con il mancino.

Carnesecchi è decisivo col riflesso sul tocco di Bowie, mentre Krstovic continua a litigare con la porta avversaria: stavolta a dire di 'no' al suo pallonetto è la parte alta della traversa. L'Atalanta commette l'errore di non chiudere i conti e per poco il Verona non ne approfitta: Orban si divora una chance enorme, poi calcia troppo centralmente permettendo a Carnesecchi di respingere. Nel finale c'è spazio per la standing ovation dello stadio per de Roon, sostituito da Palladino.