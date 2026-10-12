Atalanta-Venezia 3-1, pagelle e tabellino: Krstovic domina, Kessie a segno, Bellanova inesauribile, Yeboah e Adams sfortunati

Il protagonista assoluto della partita è Krstovic, autore di una doppietta e di un assist e più volte vicino anche alla tripletta. Ottimi anche Kessie, autore dell'1-0, e un inesauribile Bellanova. La difesa invece soffre, Scalvini in primis. Poco brillante anche De Ketelaere, sostituito da Sarri nel corso del secondo tempo.

Venezia dominato nella prima mezz'ora, poi qualcosa di buono si vede. Yeboah e Adams mettono in difficoltà la retroguardia di Sarri, ma manca a entrambi il guizzo finale anche per un po' di sfortuna. Hainaut mai domo e a segno, la difesa concede troppo soprattutto con Juan Jesus e Moreno.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6; Bellanova 7 (67' Bernasconi 6), Kristensen 6, Scalvini 5.5 (67' Kolasinac 6), Zappacosta 5.5; Kessie 7 (76' Gaetano sv), Ederson 6; Elmas 5.5, De Ketelaere 5.5 (60' Samardzic 6), Rowe 6.5 (76' Zalewski sv); Krstovic 7.5. All. Sarri

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6; Halhal 5.5, Juan Jesus 5, Moreno 5 (83' Schingtienne sv); Hainaut 6.5, Kike Perez 6, Basic 6 (83' Helgason sv), Sohm 5.5 (87' Rrahmani sv), Correia sv (8' Sagrado 6); Adams 5.5 (83' Lauberbach sv), Yeboah 6.5. All. Stroppa