Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Krstovic Atalanta VeneziaGetty Images
Stefano Silvestri

Atalanta-Venezia 3-1, pagelle e tabellino: Krstovic domina, Kessie a segno, Bellanova inesauribile, Yeboah e Adams sfortunati

Serie A
Atalanta vs Venezia
Match report
Atalanta
Venezia

L'Atalanta torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, chiudendo la pratica nella prima mezz'ora. Venezia in goal con Hainaut e sfortunato (due pali e un goal annullato). Espulso Elmas.

Pubblicità

Una partita pazza, prima dominata dall'Atalanta e poi riaperta dal Venezia. Ma alla fine ad avere la meglio è la formazione di Maurizio Sarri, che alla New Balance Arena si impone per 3-1.

La gara sembra chiudersi già nella prima mezz'ora. Kessie trova il vantaggio con un cucchiaio su Stankovic, Krstovic il raddoppio di testa sugli sviluppi di un corner e pure la doppietta personale, dopo un salvataggio di Stankovic su Rowe. Venezia al tappeto, la goleada è nell'aria.

E invece non è così, perché la squadra di Stroppa trova la forza di accorciare prima della fine del primo tempo: a segno Hainaut, pescato con un cross lungo da Sagrado.

Ripresa complicatissima per l'Atalanta, con il Venezia più volte vicino al 3-2: Adams e Yeboah colpiscono un palo a testa, lo stesso Adams si vede annullare una rete per un fuorigioco millimetrico.

Espulso a pochi minuti dalla fine Elmas, autore di un brutto e ingenuo fallo su Helgason a metà campo: il macedone entra col piede a martello sulla gamba dell'avversario, l'arbitro Tremolada inizialmente lo ammonisce ma poi viene richiamato al monitor dal VAR, tornando in campo per estrarre il cartellino rosso.

Terza vittoria in campionato dunque per l'Atalanta, che cerca di uscire dalla crisi e si porta a metà classifica. Mentre continua a essere in crisi nerissima il Venezia, sempre ultimo con zero vittorie e zero punti.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PAGELLE ATALANTA-VENEZIA

    Il protagonista assoluto della partita è Krstovic, autore di una doppietta e di un assist e più volte vicino anche alla tripletta. Ottimi anche Kessie, autore dell'1-0, e un inesauribile Bellanova. La difesa invece soffre, Scalvini in primis. Poco brillante anche De Ketelaere, sostituito da Sarri nel corso del secondo tempo.

    Venezia dominato nella prima mezz'ora, poi qualcosa di buono si vede. Yeboah e Adams mettono in difficoltà la retroguardia di Sarri, ma manca a entrambi il guizzo finale anche per un po' di sfortuna. Hainaut mai domo e a segno, la difesa concede troppo soprattutto con Juan Jesus e Moreno.

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6; Bellanova 7 (67' Bernasconi 6), Kristensen 6, Scalvini 5.5 (67' Kolasinac 6), Zappacosta 5.5; Kessie 7 (76' Gaetano sv), Ederson 6; Elmas 5.5, De Ketelaere 5.5 (60' Samardzic 6), Rowe 6.5 (76' Zalewski sv); Krstovic 7.5. All. Sarri

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6; Halhal 5.5, Juan Jesus 5, Moreno 5 (83' Schingtienne sv); Hainaut 6.5, Kike Perez 6, Basic 6 (83' Helgason sv), Sohm 5.5 (87' Rrahmani sv), Correia sv (8' Sagrado 6); Adams 5.5 (83' Lauberbach sv), Yeboah 6.5. All. Stroppa

  • TABELLINO ATALANTA-VENEZIA

    ATALANTA-VENEZIA 3-1

    Marcatori: 5' Kessie (A), 8' Krstovic (A), 30' Krstovic (A), 37' Hainaut (V)

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova (67' Bernasconi), Kristensen, Scalvini (67' Kolasinac), Zappacosta; Kessie (76' Gaetano), Ederson; Elmas, De Ketelaere (60' Samardzic), Rowe (76' Zalewski); Krstovic. All. Sarri

    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno (83' Schingtienne); Hainaut, Kike Perez, Basic (83' Helgason), Sohm (87' Rrahmani), Correia (8' Sagrado); Adams (83' Lauberbach), Yeboah. All. Stroppa

    Arbitro: Tremolada

    Ammoniti: Moreno, Juan Jesus

    Espulsi: Elmas all'89'

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Conference League
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
Serie A
Venezia crest
Venezia
VEN
Napoli crest
Napoli
NAP