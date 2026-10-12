Atalanta-Venezia 3-1, pagelle e tabellino: Krstovic domina, Kessie a segno, Bellanova inesauribile, Yeboah e Adams sfortunati

Una partita pazza, prima dominata dall'Atalanta e poi riaperta dal Venezia. Ma alla fine ad avere la meglio è la formazione di Maurizio Sarri, che alla New Balance Arena si impone per 3-1.
La gara sembra chiudersi già nella prima mezz'ora. Kessie trova il vantaggio con un cucchiaio su Stankovic, Krstovic il raddoppio di testa sugli sviluppi di un corner e pure la doppietta personale, dopo un salvataggio di Stankovic su Rowe. Venezia al tappeto, la goleada è nell'aria.
E invece non è così, perché la squadra di Stroppa trova la forza di accorciare prima della fine del primo tempo: a segno Hainaut, pescato con un cross lungo da Sagrado.
Ripresa complicatissima per l'Atalanta, con il Venezia più volte vicino al 3-2: Adams e Yeboah colpiscono un palo a testa, lo stesso Adams si vede annullare una rete per un fuorigioco millimetrico.
Espulso a pochi minuti dalla fine Elmas, autore di un brutto e ingenuo fallo su Helgason a metà campo: il macedone entra col piede a martello sulla gamba dell'avversario, l'arbitro Tremolada inizialmente lo ammonisce ma poi viene richiamato al monitor dal VAR, tornando in campo per estrarre il cartellino rosso.
Terza vittoria in campionato dunque per l'Atalanta, che cerca di uscire dalla crisi e si porta a metà classifica. Mentre continua a essere in crisi nerissima il Venezia, sempre ultimo con zero vittorie e zero punti.
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