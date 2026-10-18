Atalanta senza difensori, chi è Obric: il giovane centrale che ha provocato il rigore al suo debutto assoluto in Serie A

Dal possibile sogno all'incubo, questo è stato Milan-Atalanta per Relja Obric.

Il giovane difensore nerazzurro ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A subentrando già nel primo tempo al posto dell'infortunato Kolasinac.

Ma solo pochi secondi dopo il suo ingresso in campo ha procurato un calcio di rigore che ha permesso al Milan di sbloccare il risultato.

Chi è Relja Obric? E perché Sarri ha deciso di farlo entrare?