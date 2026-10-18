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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Atalanta senza difensori, chi è Obric: il giovane centrale che ha provocato il rigore al suo debutto assoluto in Serie A

Serie A
Atalanta
Milan vs Atalanta
Milan

L'ennesimo infortunio ha costretto Maurizio Sarri a lanciare Relja Obric, difensore classe 2006 dell'Atalanta Under 23 che pochi minuti dopo il suo ingresso ha provocato un calcio di rigore in Milan-Atalanta.

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Dal possibile sogno all'incubo, questo è stato Milan-Atalanta per Relja Obric.

Il giovane difensore nerazzurro ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A subentrando già nel primo tempo al posto dell'infortunato Kolasinac.

Ma solo pochi secondi dopo il suo ingresso in campo ha procurato un calcio di rigore che ha permesso al Milan di sbloccare il risultato.

Chi è Relja Obric? E perché Sarri ha deciso di farlo entrare?

  • L'INFORTUNIO DI KOLASINAC

    Durante il primo tempo di Milan-Atalanta si è fermato Sead Kolasinac.

    L'esperto difensore ha accusato un problema muscolare dopo una ventina di minuti chiedendo subito il cambio.

    Peccato che in panchina, di fatto, Maurizio Sarri non avesse una reale alternativa di ruolo a causa della grande emergenza infortuni che ha colpito il reparto arretrato dell'Atalanta.

  • EMERGENZA DIFESA

    Le condizioni di Kolasinac andranno valutate nelle prossime ore. Ma come detto il suo infortunio aggrava un'emergenza già totale prima di Milan-Atalanta.

    Sono attualmente out infatti Hien e Kossounou, il cui rientro è fissato per entrambi a fine novembre dunque solo dopo la prossima pausa dedicata alle Nazionali.

    Dovrebbe invece rientrare a fine ottobre Giorgio Scalvini che si è fermato durante la gara contro il Venezia della scorsa settimana.

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  • CHI È OBRIC

    L'unico difensore centrale di ruolo a disposizione di Sarri in panchina durante Milan-Atalanta era Relja Obric.

    Il centrale sloveno, classe 2006, non era mai sceso in campo in Serie A ma può vantare 54 presenze con la formazione Under 23 dei bergamaschi.

    Obric è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e può essere schierato anche come terzino sinistro.

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  • RIGORE PROCURATO

    Relja Obric è entrato in campo al 20' di Milan-Atalanta per sostituire Kolasinac.

    E dopo pochi minuti, suo malgrado, è subito diventato protagonista della partita in negativo.

    Nel tentativo di respingere un tiro dalla distanza di Musah, infatti, Obric ha allargato troppo il braccio con cui ha colpito il pallone.

    In seguito a una veloce revisione al VAR, dunque, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore netto in favore del Milan che Gonçalo Ramos ha trasformato.

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