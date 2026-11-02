Atalanta-Parma 0-3, pagelle e tabellino: la Dea di Sarri non esiste, Lontani da campione, che sprechi di De Ketelaere

L'Atalanta di Maurizio Sarri non c'è. Altra sconfitta, altra umiliazione. Alla New Balance Arena passa di goleada il Parma di Alberto Gilardino, che si impone per 3-0 intensificando ulteriormente la crisi nerazzurra.

De Ketelaere si divora il vantaggio a tu per tu con Daffara incrociando a lato, Krstovic si vede annullare il vantaggio per un fuorigioco di Zappacosta, ma un po' a sorpresa è il Parma a passare: angolo di Sierro e colpo di testa vincente di Fabbian a ridosso dell'intervallo.

L'Atalanta cerca il pareggio nel secondo tempo, ma il Parma trova sempre più coraggio e in contropiede punisce ancora: l'ex Touré vola sulla destra e il suo cross viene goffamente deviato nella propria porta da Zappacosta. Autorete clamorosa.

Il tris è una perla del giovane Lontani: tunnel su Pasalic al limite e destro piazzato nell'angolino basso di Carnesecchi. È il punto esclamativo sulla partita, anche se Pasalic colpisce una traversa di testa. Il Parma esce trionfante, l'Atalanta tra i fischi dei propri tifosi, che dopo la partita contestano in maniera veemente la squadra sotto la curva.

La Dea conferma di vivere un avvio di stagione pessimo e perde per la quinta volta nelle prime 10 giornate, rimanendo a quota 11 punti; il Parma si stacca invece dalla zona retrocessione, proprio come la Fiorentina vincente col Sassuolo, salendo a 8.