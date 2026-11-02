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Atalanta BC v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Atalanta-Parma 0-3, pagelle e tabellino: la Dea di Sarri non esiste, Lontani da campione, che sprechi di De Ketelaere

Serie A
Atalanta vs Parma Calcio 1913
Match report
Atalanta
Parma Calcio 1913

Clamorosa vittoria del Parma nell'ultimo posticipo della decima giornata: il Parma espugna la New Balance Arena con Fabbian, un'autorete di Zappacosta e una perla di Lontani.

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L'Atalanta di Maurizio Sarri non c'è. Altra sconfitta, altra umiliazione. Alla New Balance Arena passa di goleada il Parma di Alberto Gilardino, che si impone per 3-0 intensificando ulteriormente la crisi nerazzurra.

De Ketelaere si divora il vantaggio a tu per tu con Daffara incrociando a lato, Krstovic si vede annullare il vantaggio per un fuorigioco di Zappacosta, ma un po' a sorpresa è il Parma a passare: angolo di Sierro e colpo di testa vincente di Fabbian a ridosso dell'intervallo.

L'Atalanta cerca il pareggio nel secondo tempo, ma il Parma trova sempre più coraggio e in contropiede punisce ancora: l'ex Touré vola sulla destra e il suo cross viene goffamente deviato nella propria porta da Zappacosta. Autorete clamorosa.

Il tris è una perla del giovane Lontani: tunnel su Pasalic al limite e destro piazzato nell'angolino basso di Carnesecchi. È il punto esclamativo sulla partita, anche se Pasalic colpisce una traversa di testa. Il Parma esce trionfante, l'Atalanta tra i fischi dei propri tifosi, che dopo la partita contestano in maniera veemente la squadra sotto la curva.

La Dea conferma di vivere un avvio di stagione pessimo e perde per la quinta volta nelle prime 10 giornate, rimanendo a quota 11 punti; il Parma si stacca invece dalla zona retrocessione, proprio come la Fiorentina vincente col Sassuolo, salendo a 8.

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  • PAGELLE ATALANTA-PARMA

    L'Atalanta parte bene, poi si scioglie clamorosamente dopo lo 0-1. De Ketelaere si divora in almeno un'occasione il vantaggio, Ederson fischiato, Zappacosta goffo nell'autorete del raddoppio parmense, Pasalic scherzato da Lontani sullo 0-3: un disastro collettivo. Ci prova Krstovic, che si vede annullare un goal e chiama Daffara alla parata, ma non basta. Male anche Zalewski.

    Il Parma fa quadrato nonostante una qualità tecnica evidentemente inferiore a quella dell'avversario e trova in Fabbian il jolly giusto in area di rigore. Il grande protagonista è il classe 2008 Lontani: che perla dopo il tunnel su Pasalic. Touré crea scompiglio e inganna Zappacosta, Daffara chiude la porta.

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 5.5; Zappacosta 4.5 (76' Idele 6), Scalvini 5.5, Obric 5.5, Bernasconi 5.5; Ederson 5 (62' Elmas 5.5), Pasalic 5; Zalewski 5 (76' Samardzic sv), De Ketelaere 5, Rowe 5.5 (67' Sulemana 5.5); Krstovic 5.5. All. Sarri

    PARMA (3-4-2-1): Daffara 6.5; Delprato 6.5, Troilo 6.5, Drobnic 6 (46' Ndiaye 6.5); Britschgi 6, Sierro 6.5 (89' Nicolussi Caviglia sv), Keita 6.5, Valeri 6; Fabbian 7 (74' Frigan sv), Lontani 7 (67' Ordonez 6); Touré 6.5 (74' Elphege sv). All. Gilardino

  • TABELLINO ATALANTA-PARMA

    ATALANTA-PARMA 0-3

    Marcatori: 41' Fabbian, 47' aut. Zappacosta, 58' Lontani

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta (76' Idele), Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson (62' Elmas), Pasalic; Zalewski (76' Samardzic), De Ketelaere, Rowe (67' Sulemana); Krstovic. All. Sarri

    PARMA (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic (46' Ndiaye); Britschgi, Sierro (89' Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Fabbian (74' Frigan), Lontani (67' Ordonez); Touré (74' Elphege). All. Gilardino

    Arbitro: Crezzini

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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