Atalanta-Pafos 3-1, pagelle e tabellino: Raspadori inventa, segna e poi si fa male, Scamacca ritrova il goal, Zalewski e De Ketelaere valorizzati dal 4-2-3-1

La Conference League dell'Atalanta si apre con una netta vittoria sul Pafos: alla New Balance Arena finisce 3-1 per i nerazzurri, che chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Elmas, Raspadori (su rigore) e Scamacca.

La squadra di Sarri parte fortissimo e dopo neanche un giro completo d'orologio è già in vantaggio, con un'azione da applausi: tracciante di Raspadori, velo di Scamacca e piatto destro a rimorchio di Elmas, che lascia di stucco Majecki. La Dea domina e al 18' trova il raddoppio: Zalewski si incunea tra le maglie della difesa del Pafos e viene steso da Bruno Filipe, contatto che l'arbitro Ladeback punisce con il calcio di rigore che Raspadori trasforma con freddezza, rimediando però nell'occasione un infortunio muscolare che lo costringe al cambio.

Ed è proprio il neoentrato De Ketelaere che apparecchia la tavola per il tris, con un filtrante che trova Scamacca al limite dell'area, lesto a girarsi e calciare con forza e precisione, spedendo il pallone alle spalle del portiere del Pafos. Per il centravanti romano, che non segnava con l'Atalanta dal 12 settembre, è il terzo goal stagionale, il secondo in Europa dopo quello decisivo messo a segno nei preliminari contro l'Hapoel Tel Aviv.

La Dea controlla il match nella ripresa ma concede nel finale il goal del 3-1 al Pafos, firmato dal brasiliano Biel.