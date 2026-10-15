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Atalanta BC v Pafos FC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Atalanta-Pafos 3-1, pagelle e tabellino: Raspadori inventa, segna e poi si fa male, Scamacca ritrova il goal, Zalewski e De Ketelaere valorizzati dal 4-2-3-1

Conference League
Atalanta vs Pafos FC
Match report
Atalanta
Pafos FC

L'Atalanta si presenta nel migliore dei modi in Europa superando per 3-1 il Pafos: ottimi segnali per Sarri con il 4-2-3-1, l'unica nota stonata è l'infortunio muscolare di Raspadori.

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La Conference League dell'Atalanta si apre con una netta vittoria sul Pafos: alla New Balance Arena finisce 3-1 per i nerazzurri, che chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Elmas, Raspadori (su rigore) e Scamacca.

La squadra di Sarri parte fortissimo e dopo neanche un giro completo d'orologio è già in vantaggio, con un'azione da applausi: tracciante di Raspadori, velo di Scamacca e piatto destro a rimorchio di Elmas, che lascia di stucco Majecki. La Dea domina e al 18' trova il raddoppio: Zalewski si incunea tra le maglie della difesa del Pafos e viene steso da Bruno Filipe, contatto che l'arbitro Ladeback punisce con il calcio di rigore che Raspadori trasforma con freddezza, rimediando però nell'occasione un infortunio muscolare che lo costringe al cambio.

Ed è proprio il neoentrato De Ketelaere che apparecchia la tavola per il tris, con un filtrante che trova Scamacca al limite dell'area, lesto a girarsi e calciare con forza e precisione, spedendo il pallone alle spalle del portiere del Pafos. Per il centravanti romano, che non segnava con l'Atalanta dal 12 settembre, è il terzo goal stagionale, il secondo in Europa dopo quello decisivo messo a segno nei preliminari contro l'Hapoel Tel Aviv.

La Dea controlla il match nella ripresa ma concede nel finale il goal del 3-1 al Pafos, firmato dal brasiliano Biel.

  • PAGELLE ATALANTA-PAFOS

    Peccato per l'infortunio e il cambio forzato, perchè nei primi 20 minuti Giacomo Raspadori (7) era stato probabilmente il migliore in campo: un assist e un goal per l'attaccante della Nazionale italiana, fermato da un problema muscolare accusato subito dopo aver calciato dal dischetto. Nel 4-2-3-1 di Sarri sembra trovarsi maggiormente a suo agio anche Charles De Ketelaere (7), che sulla trequarti si esprime sicuramente meglio che sulla fascia destra. Segnali importanti anche da Zalewski (7), che può rappresentare una valida alternativa a Rowe, e da Scamacca (7), che risponde presente alimentando il dualismo con Krstovic.

    Nel Pafos serata da dimenticare per Bruno (4,5), che dopo 45 minuti da incubo viene lasciato negli spogliatoi da Sa Pinto, Biel (6,5) e Majecki (6) tra i pochi a salvarsi.

  • TABELLINO ATALANTA-PAFOS

    ATALANTA-PAFOS 3-1

    Marcatori: 1' Elmas, 18' Raspadori, 44' Scamacca, 88' Biel

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Zappacosta 6, Kristensen 6,5 (80' Idele sv), Kolasinac 6, Bernasconi 6; Pasalic 6 (67' Ederson 6), Gaetano 6,5; Elmas 7, Raspadori 7 (21' De Ketelaere 7), Zalewski 7 (67' Samardzic 6); Scamacca 7. All. Sarri

    PAFOS (4-3-3): Majecki 6; Bruno 4,5 (46' Correia 5,5), Mmaee 5, David Luiz 5 (37' Sema 5,5), N. Ioannou 5; Dragomir 6, Sunjic 5,5, Pepe 5,5 (69' Anderson Silva 6); Quina 5 (46' Brito 5,5), Lelé 5,5 (69' Guga 6), Biel 6,5. All. Sá Pinto

    Arbitro: Ladeback

    Ammoniti: nessuno

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