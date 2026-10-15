Atalanta-Pafos, Raspadori si fa male calciando il rigore: goal e sostituzione, problema muscolare per l'attaccante

Raspadori, che in avvio aveva servito anche l'assist a Elmas per l'1-0, si è subito toccato la coscia all'altezza del flessore dopo aver calciato il rigore che ha permesso ai nerazzurri di portarsi sul doppio vantaggio contro i ciprioti allenati da Sà Pinto. L'attaccante ha avuto un consulto rapido con lo staff medico dopo aver celebrato il goal del 2-0, ha cercato di rientrare in campo ma si è subito accasciato, chiedendo il cambio.