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Atalanta BC v Pafos FC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Atalanta-Pafos, Raspadori si fa male calciando il rigore: goal e sostituzione, problema muscolare per l'attaccante

Conference League
Atalanta vs Pafos FC
Atalanta
Pafos FC
G. Raspadori

Sarri costretto a sostituire Giacomo Raspadori dopo 21 minuti a causa di un problema muscolare: l'attaccante si è accasciato dopo aver calciato il rigore del 2-0.

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Un'altra brutta notizia per Sarri in vista del duro ciclo di partite che attende i bergamaschi: si è fermato nuovamente Jack Raspadori. Neanche il tempo di gioire per il goal del momentaneo 2-0 contro il Pafos - il suo primo nelle coppe europee con la maglia dell'Atalanta - che l'attaccante nerazzurro ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare, che lo ha costretto a lasciare il campo dopo soli 21 minuti di gioco.



  • INFORTUNIO RASPADORI: LA DINAMICA

    Raspadori, che in avvio aveva servito anche l'assist a Elmas per l'1-0, si è subito toccato la coscia all'altezza del flessore dopo aver calciato il rigore che ha permesso ai nerazzurri di portarsi sul doppio vantaggio contro i ciprioti allenati da Sà Pinto. L'attaccante ha avuto un consulto rapido con lo staff medico dopo aver celebrato il goal del 2-0, ha cercato di rientrare in campo ma si è subito accasciato, chiedendo il cambio.

  • I PROBLEMI FISICI DI RASPADORI

    Ricordiamo che Raspadori era appena tornato a disposizione di Sarri dopo il problema muscolare rimediato durante Turchia-Italia di Nations League: in quel caso si era trattato di una distrazione del bicipite femorale della coscia destra.

    Bisognerà adesso attendere gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio ma è presumibile che l'attaccante dei bergamaschi possa essere costretto a restare ai box per qualche settimana.

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  • QUANTE PARTITE SALTA RASPADORI?

    È altamente improbabile che Raspadori possa essere tra i convocati di Sarri per la sfida di domenica contro il Milan. Gli impegni ravvicinati dell'Atalanta tra campionato e Conference League potrebbero costringere Raspadori a saltare diverse partite, e bisognerà attendere gli esami per capire se il giocatore potrà essere anche a disposizione di Mancini per gli impegni di novembre in Nations League.

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